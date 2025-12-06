Đệ nhất phu nhân Pháp thăm 'con nuôi' ở Trung Quốc

Kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, bà Brigitte Macron có cuộc hội ngộ đặc biệt với gấu trúc Yuan Meng, chú gấu sinh tại Pháp và được xem như “con nuôi ngoại giao” của hai nước.

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron đã có cuộc hội ngộ đặc biệt với một “người bạn cũ” - chú gấu trúc khổng lồ Yuan Meng, sinh tại Pháp - trong những giờ cuối của chuyến thăm Trung Quốc cùng Tổng thống Emmanuel Macron hôm 5/11, theo AP.

Tại khu bảo tồn gấu trúc ở tây nam Trung Quốc, nơi Yuan Meng đang sinh sống, bà Macron không giấu được sự ngạc nhiên trước vóc dáng to lớn hiện tại của chú gấu trúc. Bà từng là người góp phần lựa chọn cái tên Yuan Meng - mang ý nghĩa “giấc mơ thành hiện thực” - khi nó chào đời tại vườn thú Pháp năm 2017.

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron đến thăm chú gấu trúc con đầu tiên chào đời tại Pháp Yuan Meng tại Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc lớn Thành Đô (Trung Quốc) vào ngày 5/12. Ảnh: Reuters.

“Khi mới sinh, chúng chỉ nhỏ bằng từng này thôi”, bà nói, đưa hai ngón tay ra để minh họa kích cỡ. Trong lúc đó, chú gấu trúc đực tròn trịa thản nhiên bước đi trong chuồng, nhai tre và phớt lờ những tiếng gọi tha thiết từ các du khách hy vọng nhận được phản ứng nào đó.

“Chúng có tính cách rất độc lập. Chúng chỉ làm những gì chúng muốn”, bà nói.

“Tôi đã biết Yuan Meng hơn 5 năm rưỡi, và mỗi lần gặp lại, cảm xúc ấy lại ùa về”, bà Brigitte - người được xem là “mẹ đỡ đầu” của Yuan Meng - chia sẻ.

“Tôi khó lý giải cảm giác này. Nó mang lại một sự bình yên kỳ lạ. Nhìn nó thôi là ta chẳng muốn ở bất cứ nơi nào khác. Vì sao lại như vậy, tôi cũng không rõ”, bà nói thêm.

Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã sử dụng “ngoại giao gấu trúc” như một công cụ mềm để thúc đẩy quan hệ với các quốc gia khác, thông qua việc tặng hoặc cho mượn gấu trúc tới các vườn thú nước ngoài theo hình thức hợp tác thương mại.

Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Tổng thống Emmanuel Macron là chuyến thứ tư tới Trung Quốc kể từ khi nhậm chức, bao gồm các cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình và nhiều quan chức, thảo luận về chiến sự Nga - Ukraine, quan hệ thương mại cùng các vấn đề song phương khác.

Trong dịp này, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc cho biết đã ký thư bày tỏ ý định gửi hai cá thể gấu trúc tới Vườn thú Beauval, phía nam Paris, vào năm 2027, mở ra giai đoạn hợp tác gấu trúc mới kéo dài 10 năm giữa hai nước.

Tháng trước, vườn thú Beauval đã đưa hai gấu trúc 17 tuổi là Huan Huan và bạn đời Yuan Zi trở về Trung Quốc sau 13 năm được cho mượn.

Yuan Meng là con của cặp đôi này, được thụ tinh nhân tạo tại Pháp.

Dù “sinh ra tại Pháp”, chú gấu trúc vẫn thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc. Yuan Meng nói lời “tạm biệt” nước Pháp vào năm 2023, bắt đầu cuộc sống mới tại Trung tâm Nghiên cứu và Nhân giống Gấu trúc lớn Thành Đô ở tây nam Trung Quốc, nơi Brigitte Macron đã tới thăm trong chuyến đi lần này.

Huan Huan và Yuan Zi cũng sinh một cặp song sinh gấu trúc cái tại Pháp vào năm 2021.

Hai cá thể Huanlili và Yuandudu dự kiến cũng sẽ rời Vườn thú Beauval để trở về Trung Quốc trong tương lai. Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc trước đó cho biết chúng có thể ở lại Pháp đến tháng 1/2027.