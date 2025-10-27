Loài vật quý hiếm trở thành 'đại sứ' mới của Trung Quốc

Loài vật sinh sống ở vùng núi lạnh giá miền Trung Trung Quốc này vừa trở thành “đại sứ” mới bên cạnh loài gấu trúc nổi tiếng.

Loài khỉ mũi hếch vàng. Ảnh: Xinhua.

Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), lần đầu tiên Trung Quốc đưa khỉ mũi hếch vàng đến các vườn thú châu Âu trong chương trình cho mượn kéo dài 10 năm.

Bộ bờm cam xù đặc trưng, khuôn mặt xanh nhạt và lớp lông dày phủ kín cả tay lẫn chân là những đặc điểm nổi bật của khỉ mũi hếch vàng quý hiếm Trung Quốc.

Ba con khỉ mũi hếch vàng đã đến vườn thú Beauval của Pháp tại thành phố Saint-Aignan vào tháng 4 này, sau thỏa thuận kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Pháp.

Đến tháng 6, ba con khỉ mũi hếch vàng khác đã đến vườn thú Pairi Daiza ở Hainaut, Bỉ.

“Khía cạnh ngoại giao xuất phát từ sự thấu hiểu văn hóa này”, người phát ngôn của vườn thú Pairi Daiza - ông Johan Vreys chia sẻ. Trong khi đó, giám đốc truyền thông của Sở thú Beauval lại nhấn mạnh đến kỳ vọng về việc xây dựng hoạt hoạt động trao đổi khoa học lâu dài giữa các vườn thú và chính quyền Trung Quốc.

Nhà sử học Elena Songster tại Đại học St. Mary ở California (Mỹ) cho biết, cả gấu trúc khổng lồ và khỉ mũi hếch vàng đều là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, chỉ có ở Trung Quốc. Việc đưa chúng ra khỏi Trung Quốc chỉ được phép khi có phê chuẩn của chính quyền trung ương.

Ở Trung Quốc, khỉ mũi hếch vàng hiện nay sinh sống tại một phần các tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc và Hồ Bắc. Tại Vườn quốc gia Thần Nông Giá ở Hồ Bắc, nỗ lực bảo tồn từ những năm 1980 đã giúp quần thể khỉ mũi hếch vàng trong khu vực tăng gấp ba lần, lên khoảng 1.600 con hiện nay.