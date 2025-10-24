Hoạt động bên lề APEC 2025 của lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, từ ngày 31/10 - 1/11.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh, ngày 9/11/2017. Ảnh tư liệu: THX/TTXN

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac ngày 24/10 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, từ ngày 31/10 - 1/11.



Trả lời báo giới, ông Wi Sung Lac cho biết Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump ngày 29/10 và với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 1/11, bên lề Hội nghị cấp cao APEC.

Nếu được tiến hành, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai giữa Tổng thống Lee và người đồng cấp Mỹ, sau hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng hồi tháng 8 vừa qua.

Cuộc hội đàm sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Seoul và Washington đang tiến hành đàm phán nhằm thu hẹp khác biệt liên quan tới gói đầu tư 350 tỷ USD mà Hàn Quốc đã cam kết trước đó để đạt được thỏa thuận thương mại mới Mỹ, qua đó giúp giảm thuế nhập khẩu hàng hóa Hàn Quốc vào thị trường Mỹ từ 25% xuống còn 15%.

Ông Wi Sung Lac nói rõ hai bên đang “tích cực đàm phán về thuế quan” nhằm đạt tiến triển và dù chưa thể dự đoán kết quả nhưng cả hai phía đều đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận.

Cũng theo ông Wi Sung Lac, tại cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Lee Jae Myung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên sẽ thảo luận về cách thức thúc đẩy quan hệ song phương và các vấn đề an ninh khu vực, trong đó có tình hình bán đảo Triều Tiên.

Theo Tân Hoa xã ngày 24/10, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 30/10 - 1/11 để tham dự Hội nghị cấp cao APEC và đây sẽ là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau 11 năm.

Ngoài cuộc gặp với hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Lee với tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo một số nước khác như Canada, Singapore, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).

Về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, ông Wi Sung Lac cho biết Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ khả năng diễn ra cuộc gặp như vậy bên lề Hội nghị cấp cao APEC.

Trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định có “nhiều khả năng" diễn ra cuộc gặp trong thời gian ông Trump ở Hàn Quốc. Một số nguồn tin Mỹ cũng tiết lộ Washington đang xem xét sắp xếp cuộc gặp giữa hai bên.

Trong khi đó, theo thông báo từ Nhà Trắng hôm 23/10, Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30/10 trong khuôn khổ chuyến công du châu Á.

Hội nghị cấp cao APEC 2025 sẽ quy tụ lãnh đạo và đoàn đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên với các hoạt động như Hội nghị cấp cao APEC (31/10 - 1/11), Hội nghị cấp cao Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) và các diễn đàn kinh tế (diễn ra từ ngày 28/10).

Hội nghị cấp cao APEC năm nay tập trung vào những thách thức chung trong tương lai, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI) và biến động nhân khẩu học. Hàn Quốc kỳ vọng hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố chung nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực vì tăng trưởng bền vững.

Trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao APEC, Tổng thống Lee sẽ thăm Malaysia trong hai ngày 26 - 27/10 để tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 và các hội nghị liên quan nhằm củng cố quan hệ với ASEAN và chia sẻ tầm nhìn của Seoul về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.