Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Nổ bom ở Moscow, 2 cảnh sát tử nạn gần nơi tướng Nga bị ám sát

  • Thứ tư, 24/12/2025 15:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một vụ nổ bom làm ba người thiệt mạng tại Moscow khi cảnh sát tiếp cận nghi phạm khả nghi, chỉ cách vài bước chân nơi một tướng Nga bị ám sát bằng bom xe hai ngày trước.

no bom o Moscow anh 1

Các nhân viên thực thi pháp luật phong tỏa con đường gần hiện trường vụ nổ khiến hai cảnh sát giao thông và một người khác thiệt mạng ở Moscow, Nga, ngày 24/12. Ảnh: Reuters.

Theo cơ quan điều tra, vào rạng sáng 24/12 (giờ địa phương), hai cảnh sát giao thông phát hiện một người có biểu hiện đáng ngờ đứng gần xe tuần tra trên phố Yeletskaya, Moscow (Nga).

Khi các sĩ quan tiến lại để kiểm tra và khống chế đối tượng, một thiết bị nổ bất ngờ phát nổ, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Vụ việc khiến cả hai cảnh sát cùng nghi phạm thiệt mạng tại chỗ, theo thông báo của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga.

Ủy ban Điều tra cho biết đã khởi tố các vụ án hình sự liên quan để làm rõ bản chất sự việc. Lực lượng điều tra và giám định pháp y đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và rà soát các đoạn video ghi lại diễn biến vụ nổ nhằm xác định đầy đủ các tình tiết liên quan.

no bom o Moscow anh 2

Hiện trường vụ nổ khiến Cục trưởng Cục huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga thiệt mạng hôm 22/12. Ảnh: Reuters

Vụ nổ xảy ra rất gần nơi Trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, bị sát hại hôm 22/12.

Kênh RT dẫn nguồn tin từ giới chức nước này cho biết một trong những hướng điều tra tập trung vào giả thuyết đây là vụ ám sát do cơ quan tình báo Ukraine tiến hành, song phía Kyiv chưa đưa ra bình luận chính thức.

Nhiều tiếng nổ vang lên tại Moscow sau vụ ám sát tướng Nga

Reuters dẫn lời các nhân chứng nói rằng nhiều tiếng nổ đã vang lên ở phía nam thủ đô Moscow, Nga, sáng 24/12, tại địa điểm nơi tướng quân đội Nga Fanil Sarvarov bị ám sát trong một vụ đánh bom xe hồi đầu tuần.

8 giờ trước

Tướng quân đội Nga bị ám sát giữa thủ đô

Một Tướng quân đội Nga đã thiệt mạng trong vụ đánh bom ôtô tại Moscow. Ủy ban Điều tra Nga đã xác nhận thông tin này ngày 22/12.

15:20 22/12/2025

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

nổ bom ở Moscow Nga cảnh sát nghi phạm tướng Nga sát hại Nga Ukraine

    Đọc tiếp

    Trung Quoc chuong ngoai giao mem hinh anh

    Trung Quốc chuộng ngoại giao mềm

    3 giờ trước 13:31 24/12/2025

    0

    Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thăm Trung Quốc vào đầu tháng 12, cách thức tiếp đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có nhiều nét mới mẻ, thu hút sự quan tâm đặc biệt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý