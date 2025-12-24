Nổ bom ở Moscow, 2 cảnh sát tử nạn gần nơi tướng Nga bị ám sát

Một vụ nổ bom làm ba người thiệt mạng tại Moscow khi cảnh sát tiếp cận nghi phạm khả nghi, chỉ cách vài bước chân nơi một tướng Nga bị ám sát bằng bom xe hai ngày trước.

Các nhân viên thực thi pháp luật phong tỏa con đường gần hiện trường vụ nổ khiến hai cảnh sát giao thông và một người khác thiệt mạng ở Moscow, Nga, ngày 24/12. Ảnh: Reuters.

Theo cơ quan điều tra, vào rạng sáng 24/12 (giờ địa phương), hai cảnh sát giao thông phát hiện một người có biểu hiện đáng ngờ đứng gần xe tuần tra trên phố Yeletskaya, Moscow (Nga).

Khi các sĩ quan tiến lại để kiểm tra và khống chế đối tượng, một thiết bị nổ bất ngờ phát nổ, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Vụ việc khiến cả hai cảnh sát cùng nghi phạm thiệt mạng tại chỗ, theo thông báo của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga.

Ủy ban Điều tra cho biết đã khởi tố các vụ án hình sự liên quan để làm rõ bản chất sự việc. Lực lượng điều tra và giám định pháp y đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và rà soát các đoạn video ghi lại diễn biến vụ nổ nhằm xác định đầy đủ các tình tiết liên quan.

Hiện trường vụ nổ khiến Cục trưởng Cục huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga thiệt mạng hôm 22/12. Ảnh: Reuters

Vụ nổ xảy ra rất gần nơi Trung tướng Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, bị sát hại hôm 22/12.

Kênh RT dẫn nguồn tin từ giới chức nước này cho biết một trong những hướng điều tra tập trung vào giả thuyết đây là vụ ám sát do cơ quan tình báo Ukraine tiến hành, song phía Kyiv chưa đưa ra bình luận chính thức.