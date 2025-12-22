Tướng quân đội Nga bị ám sát giữa thủ đô

Một Tướng quân đội Nga đã thiệt mạng trong vụ đánh bom ôtô tại Moscow. Ủy ban Điều tra Nga đã xác nhận thông tin này ngày 22/12.

Hiện trường vụ ám sát. Ảnh: Ủy ban Điều tra Nga

Vụ nổ xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực phía Nam thủ đô, làm hư hại nhiều phương tiện và khiến tài xế bị thương nặng.

Sau đó, giới chức xác nhận nạn nhân là Trung tướng Fanil Sarvarov, người đứng đầu Cục huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu. Theo thông cáo, thiết bị nổ được gài bên dưới chiếc xe.

Kênh RT (Nga) dẫn nguồn tin từ giới chức nước này cho biết một trong những hướng điều tra tập trung vào giả thuyết đây là vụ ám sát do cơ quan tình báo Ukraine tiến hành.

Theo RT, Ukraine từng sử dụng các thiết bị nổ trong những vụ ám sát có chủ đích nhằm vào quan chức và nhân vật công chúng. Tháng 12 năm ngoái, một quả bom giấu trong xe điện đã khiến Trung tướng Igor Kirillov – Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học của Nga – cùng trợ lý thiệt mạng. Các nhà điều tra cho rằng Ukraine đứng sau âm mưu này.

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga, ông Sarvarov là sĩ quan chuyên nghiệp, có kinh nghiệm tham gia các chiến dịch chống khủng bố tại miền Nam nước Nga vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Vị Tướng 56 tuổi vào năm 2016 được bổ nhiệm giữ cương vị phụ trách đơn vị đào tạo sĩ quan cao cấp. Trước đó, ông từng tham gia lực lượng Nga triển khai tại Syria.