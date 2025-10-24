Trung Quốc công bố định hướng phát triển 5 năm lần thứ 15

Ngày 23/10, Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (Hội nghị Trung ương 4) đã bế mạc sau 4 ngày làm việc.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông cáo được Hội nghị thông qua cho biết hội nghị chỉ ra rằng trong thời kỳ “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”, phát triển kinh tế và xã hội phải kiên trì các nguyên tắc sau: kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; kiên trì quyền tối cao của nhân dân; kiên trì phát triển chất lượng cao; kiên trì cải cách sâu rộng toàn diện; kiên trì kết hợp hiệu quả thị trường và hiệu quả chính phủ; kiên trì điều phối tổng thể phát triển và an ninh.

Hội nghị đề ra các mục tiêu chính về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”, bao gồm: Đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển chất lượng cao, nâng cao đáng kể trình độ tự chủ về khoa học công nghệ, tạo ra những đột phá mới trong tiếp tục đi sâu cải cách toàn diện, nâng cao rõ rệt trình độ văn minh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đạt được những tiến bộ to lớn mới trong xây dựng một Trung Quốc tươi đẹp, củng cố hơn nữa an ninh quốc gia.

Trên cơ sở đó, phấn đấu thêm 5 năm nữa, đến năm 2035, đất nước sẽ đạt được bước tiến vượt bậc về thực lực kinh tế, khoa học công nghệ, quốc phòng, sức mạnh tổng hợp và ảnh hưởng quốc tế, GDP bình quân đầu người đạt mức của các nước phát triển trung bình, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn, cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị cũng đề xuất xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại và củng cố, tăng cường nền tảng của nền kinh tế thực; đẩy mạnh tự lực khoa học công nghệ trình độ cao và dẫn dắt phát triển năng suất chất lượng mới; xây dựng thị trường nội địa vững mạnh, đẩy nhanh hình thành cục diện phát triển mới;

Đẩy nhanh xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trình độ cao, nâng cao động lực phát triển chất lượng cao; mở rộng mở cửa ở cấp độ cao với thế giới bên ngoài, mở ra cục diện mới hợp tác cùng có lợi;

Đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, thúc đẩy mạnh mẽ chấn hưng toàn diện nông thôn; tối ưu hóa bố cục kinh tế khu vực và thúc đẩy phát triển đồng bộ khu vực; kích thích sức sống đổi mới và sáng tạo văn hóa của toàn dân tộc, phát triển phồn vinh văn hóa chủ nghĩa xã hội; tăng cường nỗ lực bảo đảm và cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy vững chắc sự thịnh vượng chung cho mọi người dân; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh toàn diện về phát triển kinh tế và xã hội, xây dựng một Trung Quốc tươi đẹp;

Thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, xây dựng một Trung Quốc an toàn hơn ở cấp độ cao hơn; hoàn thành các mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân theo đúng kế hoạch và thúc đẩy quốc phòng, hiện đại hóa quân đội với chất lượng cao.

Hội nghị nhấn mạnh toàn Đảng và các dân tộc trên cả nước đoàn kết phấn đấu thực hiện “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”.