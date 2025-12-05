Tổng thống Pháp chạy bộ trong công viên ở Trung Quốc

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu ngày mới bằng buổi chạy thể dục trong một công viên tại thành phố Thành Đô, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc ghi lại cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chạy bộ cùng các trợ lý và đội ngũ vệ sĩ ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Nhà lãnh đạo Pháp mặc áo dài tay, quần short, vừa chạy vừa vẫy tay chào người dân trong công viên.

Ông cũng liên tục giơ ngón tay cái, thể hiện sự thân thiện và tâm trạng thoải mái, theo Global Times.

Ông Macron gây chú ý với màn chạy bộ trong công viên Thành Đô Nhiều người dùng trên mạng xã hội Xiaohongshu - nền tảng tương tự Instagram của Trung Quốc - đã đăng tải video và hình ảnh, cho biết họ bắt gặp nhà lãnh đạo Pháp đang chạy thể dục và chào hỏi người dân địa phương tại công viên Thành Đô vào sáng 5/6.

Tổng thống Pháp đặt chân đến Trung Quốc ngày 3/12, mở đầu chuyến thăm kéo dài ba ngày. Đây là lần thứ tư ông tới Trung Quốc, được xem là dịp để Paris củng cố vận động cho lệnh ngừng bắn tại Ukraine và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thu hút thêm đầu tư từ Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháp tùng ông Macron tới Thành Đô - động thái được đánh giá là hiếm thấy, phản ánh việc Bắc Kinh coi trọng vai trò của Pháp trong quan hệ với Liên minh châu Âu. Pháp hiện là nền kinh tế lớn thứ hai của khối.

Cũng tại Thành Đô, hai nhà lãnh đạo đã tới thăm hệ thống thủy lợi Đô Giang Yển, công trình điều tiết dòng chảy quanh khu vực này từ thế kỷ III trước Công nguyên.

Trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh ngày 4/12, hai bên đạt được 12 thỏa thuận hợp tác về các lĩnh vực như già hóa dân số, năng lượng hạt nhân và bảo tồn gấu trúc.

Đi cùng Tổng thống Macron lần này là lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn của Pháp. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế nhận định Bắc Kinh khó chấp thuận thương vụ mua 500 máy bay Airbus, bởi điều này có thể làm giảm đòn bẩy của Trung Quốc trong các cuộc thương lượng thương mại với Mỹ - quốc gia đang gây áp lực buộc Bắc Kinh tăng mua máy bay Boeing.