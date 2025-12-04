Tổng thống Pháp đến Trung Quốc bàn về Ukraine

Trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Macron đã kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình đóng vai trò lớn hơn trong việc chấm dứt xung đột tại Ukraine, đồng thời tích cực xử lý tình trạng thâm hụt thương mại.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 4/12. Ảnh: Reuters.

Theo Le Monde, ngày 14/2, trong cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Macron nói với ông Tập rằng Pháp và Trung Quốc cần vượt qua những “khác biệt”. Chủ tịch Trung Quốc đồng tình và kêu gọi xây dựng mối quan hệ “ổn định hơn” giữa hai quốc gia.

“Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực vì hòa bình và ổn định trên thế giới, đặc biệt tại Ukraine và các khu vực đang trải qua xung đột”, ông Macron nhấn mạnh, đồng thời khẳng định “năng lực hợp tác giữa các nhà lãnh đạo có ý nghĩa quyết định”.

Ông Macron cũng cảnh báo xung đột tại Ukraine là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh châu Âu và trật tự quốc tế”.

Ông Tập tái khẳng định Bắc Kinh ủng hộ các nỗ lực đưa lại hòa bình. “Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình và hy vọng các bên có thể đạt được thỏa thuận công bằng, bền vững, có tính ràng buộc thông qua phương pháp đối thoại và đàm phán”, ông Tập nói.

Bên cạnh đó, thương mại là chủ đề lớn trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Macron. Pháp muốn tìm kiếm thêm nguồn đầu tư từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Năm 2024, thâm hụt thương mại của Pháp với Trung Quốc đã tăng lên mức 46 tỷ euro. Liên minh châu Âu cũng đang phải đối mặt với thâm hụt thương mại ở mức 357 tỷ USD với Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Pháp đã thúc giục Trung Quốc hợp tác để xây dựng một cấu trúc kinh tế toàn cầu “cân bằng hơn, công bằng hơn”.

Về vấn đề này, một cố vấn của Tổng thống Pháp nói: “Điều cần thiết là Trung Quốc phải tăng tiêu dùng nội địa và giảm xuất khẩu, còn châu Âu phải tiết kiệm ít hơn và sản xuất nhiều hơn”.

Ông Macron đã nhiều lần kêu gọi châu Âu giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và thúc đẩy “ưu tiên châu Âu” trong lĩnh vực sản xuất công nghệ. Tháng trước, ông Macron nói tại một hội nghị công nghệ quy tụ các nhà lãnh đạo hàng đầu tại châu Âu rằng Liên minh châu Âu “không muốn trở thành chư hầu” của các tập đoàn công nghệ của Mỹ hay Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ tư của ông Macron trên cương vị Tổng thống Pháp. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris (Pháp). Ông Zelensky kêu gọi châu Âu tiếp tục ủng hộ Kyiv trong bối cảnh Washington thúc đẩy một kế hoạch hòa bình gây tranh cãi.

“Chúng tôi đồng quan điểm rằng chiến tranh phải kết thúc theo cách công bằng”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội sau cuộc gặp với ông Macron.

Tổng thống Pháp dự kiến gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trước khi rời Bắc Kinh tới Thành Đô, quê nhà của hai chú gấu trúc từng được phía Trung Quốc gửi sang Pháp, hai chú gấu trúc hiện đã hồi hương.

Đại sứ quán Trung Quốc cam kết sẽ sớm gửi sang Pháp một cặp gấu mới để đáp lại sự yêu mến của công chúng Pháp dành cho loài động vật này.