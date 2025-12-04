Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Cựu quan chức chống tham nhũng Trung Quốc 'ngã ngựa' vì nhận hối lộ

  • Thứ năm, 4/12/2025 06:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cựu thanh tra chống tham nhũng cấp cao của Trung Quốc, Li Gang, bị kết án 15 năm tù vì nhận hối lộ trị giá hơn 14 triệu USD.

Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, ông Li từng là lãnh đạo ban kiểm tra kỷ luật và giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài hình phạt 15 năm tù vì nhận hối lộ trị giá hơn 102 triệu nhân dân tệ (tương đương 14,44 triệu USD), ông Li còn phải nộp phạt 6 triệu nhân dân tệ.

Tòa án Vũ Hán cho biết, bản án của ông Li được giảm nhẹ vì ông đã cung cấp thông tin về các vụ án tham nhũng khác, thú nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự hối hận và trả lại hầu hết số tiền đã nhận.

Tuần trước, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) cho biết, ông Chen Weijun - Phó Chủ tịch Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương - đã "bị xem xét kỷ luật và điều tra" vì nghi ngờ "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật".

Thông tin này được đưa ra ngay sau khi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc cam kết tăng cường giám sát những người nắm giữ "các vị trí lãnh đạo".

Trung Quốc xử lý hai cựu quan chức cấp cao

Trung Quốc đã khai trừ đảng hai cựu quan chức chính phủ cấp cao vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho biết ngày 3/11.

05:43 4/11/2025

Trung Quốc xử lý hàng loạt quan chức tham nhũng

Chỉ 4 ngày sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XX, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo xử lý ít nhất 4 quan chức vì liên quan đến tham nhũng.

18:16 27/10/2025

Liên tiếp 2 quan chức Trung Quốc bị kết án tử hình treo

Sau cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Đường Nhân Kiện, cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc cũng bị tuyên án tử hình treo vì tội tham nhũng chỉ trong 2 ngày qua.

11:54 30/9/2025

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/cuu-quan-chuc-chong-tham-nhung-trung-quoc-nga-ngua-vi-nhan-hoi-lo-post1801617.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

Trung Quốc Trung Quốc Pháp quan chức hối lộ

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

An Do muon mua them 'rong lua' S-400 cua Nga hinh anh

Ấn Độ muốn mua thêm 'rồng lửa' S-400 của Nga

1 giờ trước 07:00 4/12/2025

0

Sau khi đánh giá cao hiệu quả tác chiến của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf, Ấn Độ bày tỏ mong muốn mua thêm loại vũ khí này và Nga đang xem xét khả năng đáp ứng, quan chức Nga cho biết.

Thu do Iran sap can nuoc hinh anh

Thủ đô Iran sắp cạn nước

2 giờ trước 05:50 4/12/2025

0

Iran hiện rơi vào cuộc khủng hoảng nước tồi tệ nhất trong nhiều thập niên, khi chuyên gia so sánh nước này đang chứng kiến tình trạng "phá sản về nước".

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý