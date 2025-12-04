Cựu quan chức chống tham nhũng Trung Quốc 'ngã ngựa' vì nhận hối lộ

Cựu thanh tra chống tham nhũng cấp cao của Trung Quốc, Li Gang, bị kết án 15 năm tù vì nhận hối lộ trị giá hơn 14 triệu USD.

Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin, ông Li từng là lãnh đạo ban kiểm tra kỷ luật và giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài hình phạt 15 năm tù vì nhận hối lộ trị giá hơn 102 triệu nhân dân tệ (tương đương 14,44 triệu USD ), ông Li còn phải nộp phạt 6 triệu nhân dân tệ.

Tòa án Vũ Hán cho biết, bản án của ông Li được giảm nhẹ vì ông đã cung cấp thông tin về các vụ án tham nhũng khác, thú nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự hối hận và trả lại hầu hết số tiền đã nhận.

Tuần trước, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) cho biết, ông Chen Weijun - Phó Chủ tịch Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương - đã "bị xem xét kỷ luật và điều tra" vì nghi ngờ "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật".

Thông tin này được đưa ra ngay sau khi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc cam kết tăng cường giám sát những người nắm giữ "các vị trí lãnh đạo".