Trung Quốc xử lý hàng loạt quan chức tham nhũng

Chỉ 4 ngày sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XX, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông báo xử lý ít nhất 4 quan chức vì liên quan đến tham nhũng.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương. Ảnh: The Paper.

Riêng trong ngày 27/10, ba thông báo liên tiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được đưa ra với cựu Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương - người từng bị bãi nhiệm chức vụ này vào tháng 2/2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Vũ Hán, cựu Phó Cục trưởng Cục Khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng Trương Kiến Hoa và cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp nặng số 1 Trung Quốc Lục Văn Tuấn.

Trong đó, ông Tưởng Siêu Lương và ông Lục Văn Tuấn bị “song khai” - khai trừ khỏi đảng và bãi nhiệm chức vụ chính quyền, trong khi ông Trương Kiến Hoa bị khai trừ khỏi đảng.

Trước khi bị kỷ luật, ông Tưởng Siêu Lương là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp và nông thôn của Nhân đại toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc.

Thông báo đã liệt kê hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của quan chức này, như đánh mất lý tưởng niềm tin, tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, nhận hối lộ trong quá trình đề bạt cán bộ và tuyển dụng nhân viên, không làm tròn chức trách, gây hậu quả nghiêm trọng, tham lam hủ bại, lợi dụng quyền lực công để trục lợi cá nhân, thực hiện giao dịch quyền-tiền và tham nhũng kiểu gia tộc quy mô lớn..., nhận một lượng lớn tài sản bất hợp pháp.

Trong khi đó, các ông Trương Kiến Hoa và Lục Văn Tuấn đều có các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn mưu cầu lợi ích cá nhân, nhận tiền và quà tặng trái quy định với số lượng lớn. Ông Trương Kiến Hoa đã bị bãi nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng từ tháng 10/2021.

Hôm 25/10, Phó Thị trưởng Trùng Khánh Giang Đôn Đào cũng bị thông báo chịu sự thẩm tra kỷ luật và điều tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương và Ủy ban Giám sát quốc gia Trung Quốc vì tình nghi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Quan chức sinh năm 1969 này đã trở thành “con hổ” đầu tiên bị xử lý sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo giới thiệu về hội nghị này hôm 24/10, ông Giang Kim Quyền, quan chức phụ trách cơ quan nghiên cứu chính sách trung ương tái khẳng định, cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không dừng lại.

Trước đó, Hội nghị Trung ương 4 khóa XX đã xác nhận hình thức kỷ luật khai trừ khỏi đảng đối với 14 tướng lĩnh và quan chức vì tham nhũng, đồng thời bổ sung 11 Ủy viên Trung ương, đánh dấu đợt thay đổi nhân sự lớn nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ năm 2017.