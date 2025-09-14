Tân Thủ tướng Nepal Sushila Karki cam kết chấm dứt tham nhũng

Tân Thủ tướng Sushila Karki cam kết sẽ đáp ứng các yêu cầu của người biểu tình về “chấm dứt tham nhũng” ngay sau khi bắt đầu đảm nhận chức vụ lãnh đạo chính phủ lâm thời.

Theo AFP, tân Thủ tướng Nepal Sushila Karki ngày 14/9 cam kết sẽ đáp ứng các yêu cầu của người biểu tình về “chấm dứt tham nhũng” ngay sau khi bắt đầu đảm nhận chức vụ lãnh đạo chính phủ lâm thời, sau làn sóng biểu tình của giới trẻ gen Z buộc người tiền nhiệm phải từ chức.

Trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi nhậm chức ngày 12/9, bà Karki tuyên bố: “Chúng ta phải làm việc theo tư duy của thế hệ Gen Z… Nhóm này yêu cầu chấm dứt tham nhũng, quản trị tốt và bình đẳng kinh tế. Bạn và tôi phải quyết tâm thực hiện điều đó".

Tân Thủ tướng lâm thời Nepal Sushila Karki (phải) tuyên thệ nhậm chức sau khi được Tổng thống Ram Chandra Paudel (trái, phía trước) bổ nhiệm, tại Kathmandu, ngày 12/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

Bà Karki, cựu Chánh án 73 tuổi, khẳng định chính phủ lâm thời sẽ không kéo dài quá 6 tháng, với cuộc tổng tuyển cử đã được ấn định vào ngày 5/3/2026.

Trước đó, Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel đã bổ nhiệm bà Sushila Karki - cựu Chánh án Tòa án Tối cao, làm Thủ tướng lâm thời.

Với quyết định này, bà Karki trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử lãnh đạo chính phủ của quốc gia Himalaya, trong bối cảnh làn sóng biểu tình dữ dội vừa khiến chính quyền tiền nhiệm sụp đổ.

Bà Karki, vốn là gương mặt từng được công chúng yêu mến khi là nữ Chánh án duy nhất của Tòa án Tối cao giai đoạn 2016-2017, dự kiến tuyên thệ nhậm chức trong ngày 12/9. Sau khi được bổ nhiệm, bà Karki sẽ bắt tay vào việc thành lập và lãnh đạo Hội đồng Bộ trưởng lâm thời.

Tình hình tại Nepal diễn biến căng thẳng khi làn sóng biểu tình do giới trẻ “Thế hệ Gen Z” (những người sinh từ năm 1997 đến 2012) dẫn dắt lan rộng khắp thủ đô Kathmandu và nhiều thành phố lớn như Pokhara, Butwal, Birgunj nhằm phản đối tình trạng tham nhũng và lệnh cấm truy cập một số nền tảng mạng xã hội chưa đăng ký với chính phủ, trong đó có Facebook, YouTube, X.

Theo Chính phủ Nepal, đây là các nền tảng không tuân thủ quy định địa phương và không đăng ký hoạt động theo yêu cầu của luật pháp Nepal.

Bạo lực bùng phát khi người biểu tình vượt qua hàng rào an ninh, tràn vào các khu vực hạn chế và xông vào khuôn viên Quốc hội Liên bang. Tại Pokhara, người biểu tình đã xông vào trại giam địa phương, buộc cảnh sát rút lui và tạo điều kiện cho khoảng 900 tù nhân vượt ngục.

Ở thủ đô Kathmandu, nhà tù Nakhu bị phóng hỏa, khiến giới chức buộc phải phóng thích toàn bộ tù nhân để đảm bảo an toàn. Người biểu tình còn đốt phá tư dinh của các quan chức, cựu quan chức Nepal.

Trong diễn biến khác, Cục Di trú Nepal đã đưa ra các biện pháp tạm thời để hỗ trợ công dân nước ngoài cần rời khỏi Nepal, trong đó có việc đơn giản hóa thủ tục xuất cảnh. Đây là động thái cần thiết nhằm hỗ trợ cho nhiều du khách quốc tế đang bị mắc kẹt tại Nepal do tình hình bất ổn hiện nay.

Trong khi đó, quân đội Nepal kéo dài lệnh giới nghiêm tại thủ đô Kathmandu để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản của họ.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Nepal ra thông báo nêu rõ lệnh cấm đi lại tại Kathmandu có hiệu lực từ 11h -17h theo giờ địa phương và lệnh giới nghiêm ban đêm có hiệu lực từ 19h hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau.

Trong các khung thời gian còn lại, quân đội cho phép người dân Nepal di chuyển vì các mục đích thiết yếu.

