Nepal có Thủ tướng lâm thời

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 12/9, Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel đã bổ nhiệm bà Sushila Karki - cựu Chánh án Tòa án Tối cao, làm Thủ tướng lâm thời.

Bà Sushila Karki. Ảnh: PTI

Với quyết định này, bà Karki trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử lãnh đạo chính phủ của quốc gia Himalaya, trong bối cảnh làn sóng biểu tình dữ dội vừa khiến chính quyền tiền nhiệm sụp đổ.

Quyết định bổ nhiệm được người phát ngôn của Tổng thống - ông Kiran Pokhrel công bố.

Bà Karki, vốn là gương mặt từng được công chúng yêu mến khi là nữ Chánh án duy nhất của Tòa án Tối cao giai đoạn 2016-2017, dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày 12/9.

Sau khi được bổ nhiệm, bà Karki sẽ bắt tay vào việc thành lập và lãnh đạo Hội đồng Bộ trưởng lâm thời. Tại Phủ Tổng thống (Sheetal Niwas), các khâu chuẩn bị cho lễ tuyên thệ và phiên họp đầu tiên của nội các được Chánh Văn phòng Ek Narayan Aryal trực tiếp giám sát. Theo kế hoạch, nội các ban đầu sẽ có quy mô nhỏ, danh sách thành viên tạm thời vẫn được giữ kín.

Theo thỏa thuận, Quốc hội Nepal sẽ giải tán, mở đường cho việc bổ nhiệm bà Karki thông qua điều chỉnh hiến pháp. Các nguồn tin cho biết bà sẽ được đề cử vào Thượng viện trước khi chính thức nhậm chức thủ tướng - một giải pháp tạm thời được thiết kế để giữ cho quy trình này nằm trong khuôn khổ Hiến pháp năm 2015.