Phong trào biểu tình tại Nepal cam kết tổ chức bầu cử trong 6 tháng

Quân đội Nepal ngày 11/9 đã gia hạn các lệnh cấm và giới nghiêm thêm một ngày trong bối cảnh an ninh vẫn diễn biến phức tạp. Trong khi đó, các lãnh đạo cuộc biểu tình của “Thế hệ Z” tuyên bố sẽ tiến hành tổng tuyển cử trên cả nước trong vòng 6 tháng tới.

Quân đội Nepal đứng gác khi người dân tụ tập để thực hiện các nghi lễ trong ngày cuối cùng của lễ hội Indra Jatra tại Kathmandu ngày 11/9, giữa lúc lệnh cấm đang có hiệu lực. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Quân đội Nepal, lệnh cấm sẽ tiếp tục có hiệu lực từ 11h - 17h (giờ địa phương) ngày 12/9. Lệnh giới nghiêm cũng sẽ được áp dụng từ 19h ngày 12/9 đến 6h sáng ngày 13/9.

"Dựa trên phân tích tình hình an ninh mới nhất, Ủy ban An ninh của các quận Kathmandu, Lalitpur và Bhaktapur đã đưa ra quyết định, vì cần thiết phải tiếp tục ban hành các lệnh cấm và lệnh giới nghiêm để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản của họ”, thông báo của Quân đội Nepal cho biết.

Việc tiếp tục các hạn chế ở nơi công cộng và đường phố diễn ra trong bối cảnh Nepal vẫn đang đối mặt với nguy cơ bất ổn trở lại. Trong ngày hôm qua (11/9), Tổng thống nước này Ram Chandra Paudel đã một lần nữa đưa ra lời kêu gọi hòa bình.

Nhà lãnh đạo Nepal cho biết ông đang “nỗ lực hết sức” để tìm ra lối thoát cho tình hình hiện tại trong khuôn khổ Hiến pháp, bảo vệ nền dân chủ và duy trì hòa bình, trật tự trong nước.

Tổng thống Paudel kêu gọi tất cả các bên cùng tin tưởng rằng một giải pháp cho vấn đề sẽ sớm đạt được và đề nghị người dân hợp tác, kiềm chế để duy trì hòa bình, trật tự trong nước.

Trong ngày 11/9, những người đứng đầu phong trào biểu tình của “Thế hệ Z” đã tổ chức họp báo tại thủ đô Kathmandu để công bố việc ủng hộ cựu Chánh án Tòa án Tối cao Sushila Karki làm ứng cử viên Thủ tướng lâm thời. Các lãnh đạo phong trào này cũng nhấn mạnh việc họ phát động biểu tình trên khắp cả nước để chống lại nạn tham nhũng, vì nó đang tràn lan.

“Chúng tôi không cố gắng thay đổi Hiến pháp, mà chỉ muốn sửa đổi Hiến pháp cho phù hợp. Thông qua các cuộc khảo sát trực tuyến, các nhà lãnh đạo Thế hệ Z đã bỏ phiếu chọn bà Sushila Karki làm Thủ tướng lâm thời. Trong vòng sáu tháng, chúng tôi sẽ tiến tới bầu cử”, Anil Baniya, một trong những lãnh đạo cuộc biểu tình “Thế hệ Z” cho biết.

Lãnh đạo phong trào biểu tình "Thế hệ Z" tại Nepal Ojashwi Raj Thapa phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Kathmandu ngày 11/9. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Ojashwi Raj Thapa, một đại diện khác của phong trào nổi dậy của giới trẻ đã đề cập đến những thách thức trong phong trào, cảnh báo về những nỗ lực của thành viên các đảng phái chính trị nhằm gây chia rẽ phong trào.

“Chúng tôi chưa đủ khả năng nắm quyền lãnh đạo hoàn toàn, và chúng tôi sẽ cần thời gian để trưởng thành hơn trong vai trò đó”, Thapa nói.

“Một số người nghĩ rằng họ có thể xâm nhập và chia rẽ chúng tôi. Vụ đổ máu này là do các bạn, do các nhà lãnh đạo cũ gây ra. Chúng tôi không muốn bạo lực. Chúng tôi muốn Quốc hội giải tán, chứ không phải Hiến pháp bị bãi bỏ”, đại diện của phong trào biểu tình khẳng định.

Tới thời điểm này, Nepal đã ghi nhận 31 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình với lực lượng an ninh trên khắp cả nước. Làn sóng bạo loạn và phẫn nộ đã buộc Thủ tướng KP Sharma Oli phải từ chức để giúp hạ nhiệt tình hình.