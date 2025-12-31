Món quà năm mới đặc biệt trong ngoại giao Nga - Triều Tiên

Câu chuyện trao quà năm mới giữa quan chức Nga và bà Kim Yo-jong thu hút chú ý, phản ánh mối quan hệ song phương ngày càng gắn bó và được xem là “tài sản chung quý giá” của hai nước.

Chiếc bình và bức chân dung mà các quan chức Nga và Triều Tiên đã trao đổi làm quà năm mới. Ảnh: NK News.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây tiết lộ câu chuyện trao đổi quà năm mới mang tính biểu tượng giữa bà và bà Kim Yo-jong, quan chức cấp cao Triều Tiên, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo bà Zakharova, ngày 30/12 bà đã nhận được món quà năm mới do bà Kim Yo-jong - Phó Trưởng ban Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên - gửi tặng thông qua kênh ngoại giao, theo Yonhap News.

Để đáp lại thiện ý này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã gửi tặng bà Kim Yo-jong một bức chân dung vẽ chính bà, thông qua Đại sứ Triều Tiên tại Nga Sin Hong-chol.

Trên trang cá nhân, bà Zakharova đăng tải hình ảnh bức chân dung bà Kim Yo-jong do họa sĩ nổi tiếng Nikas Safronov thực hiện, kèm theo bức ảnh một chiếc bình lớn - món quà được cho là phía Triều Tiên gửi tặng.

Theo mô tả của bà Zakharova, tác phẩm nghệ thuật khắc họa rõ nét hình ảnh bà Kim Yo-jong với sự hòa quyện giữa nét dịu dàng, nữ tính và sức mạnh nội tâm cùng tinh thần quyết đoán.

Hoạt động trao đổi quà tặng diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga - Triều Tiên tiếp tục được củng cố và mở rộng. Kể từ hội nghị thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng vào tháng 6/2024, nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký kết hiệp ước “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện”, hợp tác song phương giữa hai nước đã có nhiều bước tiến đáng chú ý.

Cũng trong tháng này, lãnh đạo hai nước đã trao đổi thư chúc mừng năm mới, tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương. Trong thông điệp gửi tới phía Nga, ông Kim Jong-un gọi quan hệ Nga - Triều Tiên là “tài sản chung quý giá”, đồng thời nhấn mạnh năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi hai nước “vững vàng viết nên trang sử vĩ đại về liên minh” dựa trên tinh thần hỗ trợ toàn diện và sự khích lệ chân thành lẫn nhau.