Trung Quốc xử lý hai cựu quan chức cấp cao

Trung Quốc đã khai trừ đảng hai cựu quan chức chính phủ cấp cao vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho biết ngày 3/11.

Ông Wang Jianjun - Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ông Wang Jianjun - Phó Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, đã bị khai trừ đảng và bị cách chức. Ông Xu Xianping - cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, cũng bị khai trừ ra khỏi đảng.

Cơ quan giám sát cho biết, ông Wang và ông Xu bị tình nghi nhận hối lộ, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và luật pháp.

Trong đó, ông Wang bị phát hiện đã tham gia các giao dịch đổi quyền lấy tiền và tham nhũng liên quan đến gia đình. Ông cũng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để trục lợi từ việc niêm yết cổ phiếu công ty, tài trợ đầu tư, nhận hối lộ và nhận quà cáp một cách bất hợp pháp.

Ông Xu bị phát hiện đã tham gia các chuyến đi và tiệc tùng miễn phí, giúp đỡ người khác thăng chức và thuyên chuyển công tác một cách không chính đáng, lợi dụng chức vụ để trục lợi thông qua việc phê duyệt các khoản vay, hoạt động kinh doanh và ký kết hợp đồng dự án, đồng thời nhận một lượng lớn tiền và quà cáp.

Hiện, tài sản bất chính của hai quan chức đã bị tịch thu và vụ án sẽ được chuyển giao cho cơ quan điều tra để truy tố theo quy định của pháp luật.