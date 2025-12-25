Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Triều Tiên thử tên lửa mới

  • Thứ năm, 25/12/2025 07:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát vụ thử nghiệm tên lửa phòng không tầm xa, tầm cao kiểu mới trên vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.

Theo thông tin từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố ngày 25/12, vụ thử nghiệm tên lửa phòng không tầm xa, tầm cao kiểu mới đã được Cơ quan tên lửa Triều Tiên thực hiện vào ngày 24/12 nhằm đánh giá các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật lần đầu tiên. Kết quả thử nghiệm cho thấy các tên lửa được phóng đi đã chính xác bắn trúng các mục tiêu giả định ở độ cao 200 km.

KCNA nhấn mạnh vụ thử nghiệm này là "một phần của các hoạt động thường xuyên" của cơ quan tên lửa và các viện nghiên cứu vũ khí khác nhằm tối ưu hóa kỹ thuật. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã giám sát và gửi lời chúc mừng về vụ thử bắn thành công.

