Chuyến công du phản ánh vị thế toàn cầu của TT Pháp và TT Nga

Trong tuần này, lãnh đạo Pháp và Nga đồng loạt thực hiện các chuyến công du quan trọng tới châu Á. Tổng thống Pháp Macron có mặt tại Trung Quốc, trong khi Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở Thiên Tân, Trung Quốc ngày 1/9/2025. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN.

Theo tờ Straits Times, hai chuyến đi song song này phản ánh rõ cách Paris và Moskva đang tìm cách tái định vị chiến lược tại châu Á.

Giới quan sát cho rằng cả hai nhà lãnh đạo đều kỳ vọng củng cố vị thế thương mại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ ngoại giao từ khu vực khi cuộc chiến Ukraine tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, bất chấp sự tiếp đón trang trọng, bối cảnh địa chính trị hiện nay cho thấy triển vọng đạt được các cam kết mang tính đột phá là không lớn.

Tổng thống Macron tại Bắc Kinh: Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế

Chuyến công du lần này là lần thứ tư ông Macron thăm Trung Quốc kể từ khi nhậm chức năm 2017, đồng thời được đánh giá là một trong những sự kiện ngoại giao nổi bật nhất của ông tại châu Á. Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp đón trọng thị và thậm chí tháp tùng nhà lãnh đạo Pháp tới Thành Đô – động thái thể hiện mức độ coi trọng mà Bắc Kinh dành cho Paris.

Tuy nhiên, theo Le Monde, giới ngoại giao Pháp không kỳ vọng nhiều vào khả năng thuyết phục Trung Quốc điều chỉnh lập trường về Ukraine hoặc nhượng bộ trong thương mại. Giới phân tích nhận định các cuộc trao đổi về Ukraine giữa hai bên chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng, khi Bắc Kinh thời gian qua ngày càng thể hiện rõ quan điểm không đứng về phía phương Tây trong cuộc xung đột.

Về kinh tế, triển vọng cải thiện cán cân thương mại cũng không mấy tích cực. Thâm hụt thương mại của Pháp với Trung Quốc tuy giảm nhẹ còn 47 tỷ euro năm 2024 nhưng vẫn gấp đôi so với một thập kỷ trước và dự báo xu hướng này kéo dài. Nỗ lực của ông Macron nhằm thúc đẩy EU có tiếng nói thống nhất trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc đến nay chưa tạo được sự đồng thuận mạnh mẽ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron duyệt đội danh dự cùng nhà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) tại Bắc Kinh ngày 6/4/2023. Ảnh: AFP.

Dẫu vậy, Bắc Kinh vẫn coi trọng quan hệ với Pháp. Đi cùng Tổng thống Macron là khoảng 35 lãnh đạo doanh nghiệp lớn như Airbus, EDF và Danone – những tập đoàn kỳ vọng tận dụng chuyến thăm để mở rộng hợp tác.

Tổng thống Putin tại Ấn Độ: Quan hệ bền chặt nhưng thách thức mới

Ấn Độ vẫn duy trì quan hệ kinh tế với Nga trong suốt cuộc xung đột Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Nếu trước năm 2022, dầu thô Nga chỉ chiếm khoảng 2% nhập khẩu của Ấn Độ, thì sau đó con số này có thời điểm tăng lên tới 50%.

Tuy nhiên, đà tăng này đang chững lại. Lệnh trừng phạt mới của Mỹ áp lên các tập đoàn năng lượng Nga từ cuối tháng 11 đã khiến Ấn Độ thận trọng hơn. Hiện tỷ trọng dầu Nga trong tổng nhập khẩu của nước này giảm xuống dưới 30% và ông Putin khó có thể đảo ngược xu thế đó trong ngắn hạn.

Lĩnh vực quốc phòng – trụ cột truyền thống trong quan hệ song phương – cũng đối mặt nhiều biến động. Dù Nga vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Ấn Độ, nhưng thị phần đang thu hẹp do nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung của New Delhi và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Mỹ, Pháp và Israel. Việc Nga phải ưu tiên trang bị cho chiến trường Ukraine càng làm hạn chế khả năng đáp ứng cho Ấn Độ.

Thời gian qua, Nga cũng tìm cách cải thiện quan hệ với Pakistan nhằm tạo đòn bẩy chiến lược, song giới hoạch định chính sách tại Ấn Độ không quá lo ngại trước động thái này, khi họ hiểu rõ những giới hạn về năng lực và ảnh hưởng của Nga.

Ngay trước chuyến thăm của ông Putin, đại sứ Anh, Pháp và Đức tại New Delhi đã đăng bài viết trên The Times of India bày tỏ quan điểm cho rằng Nga “không nghiêm túc với hòa bình” ở Ukraine – động thái được đánh giá là nhắm tới lập trường trung lập của Ấn Độ. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định những áp lực như vậy khó khiến New Delhi thay đổi chính sách.

Có thể thấy, cả Tổng thống Macron và Tổng thống Putin – dù đại diện cho hai bên đối lập trong cuộc xung đột Ukraine – đều khó đạt được những bước tiến lớn từ các chuyến công du lần này. Trong bối cảnh cán cân quyền lực toàn cầu thay đổi nhanh chóng, vai trò của châu Âu trong việc định hình luật chơi quốc tế ngày càng thu hẹp, buộc các nước trong khu vực phải thích ứng với những quy tắc mới do các trung tâm quyền lực khác định hình.