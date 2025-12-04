Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ấn Độ muốn mua thêm 'rồng lửa' S-400 của Nga

  • Thứ năm, 4/12/2025 07:00 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Sau khi đánh giá cao hiệu quả tác chiến của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf, Ấn Độ bày tỏ mong muốn mua thêm loại vũ khí này và Nga đang xem xét khả năng đáp ứng, quan chức Nga cho biết.

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Tass trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nga-Ấn Độ, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) Dmitry Shugayev cho biết: "Các chuyên gia quân sự Ấn Độ đặc biệt quan tâm đến các hệ thống phòng không mới nhất của Nga, vốn đã được chứng minh là rất hiệu quả, Phía Ấn Độ muốn có thêm nhiều hệ thống như vậy".

Quan chức này lưu ý rằng, triển vọng hợp tác đang được thảo luận và hai bên duy trì trao đổi chặt chẽ.

S-400 anh 1

Ấn Độ bày tỏ mong muốn mua thêm hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga. Ảnh: RT.

Người đứng đầu FSMTC nhắc lại, rằng quân đội Ấn Độ từng đánh giá rất cao hiệu quả của hệ thống tên lửa S-400 Triumf trong Chiến dịch Sindoor. Ngay sau khi chiến dịch kết thúc, Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chúc mừng tới lực lượng vận hành.

Theo ông Shugayev, ngay cả các viện nghiên cứu hàng đầu phương Tây cũng thừa nhận tính hiệu quả của S-400, đánh giá hiệu quả của hệ thống này đạt mức 90%, so với khoảng 50% của hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất.

Giám đốc FSMTC cho biết thêm, tại hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra ở New Delhi, Ấn Độ và Nga sẽ xem xét các dự án kỹ thuật quân sự mới và thảo luận về việc mở rộng các hợp đồng hiện có.

"Một số dự án mới sẽ được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh, và khả năng mở rộng các hợp đồng hiện có sẽ được xem xét... Các nội dung thảo luận chủ yếu liên quan đến máy bay, hệ thống phòng không, hợp tác trong công nghệ không người lái và hỗ trợ đóng tàu mới tại các xưởng đóng tàu Ấn Độ", ông Dmitry Shugayev nói.

Hiện Nga và Ấn Độ đang triển khai hàng chục dự án hợp tác quốc phòng quy mô lớn, bao gồm cấp phép sản xuất tiêm kích Su-30MKI, động cơ máy bay, xe tăng T-90S, phát triển tên lửa BrahMos, hiện đại hóa khí tài đã bàn giao trước đây và hợp tác trong nhiều lĩnh vực công nghệ quốc phòng khác.

Theo lời mời của Thủ tướng Shri Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 4 - 5/12 và tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ - Nga lần thứ 23.

Trong thời gian thăm New Delhi, Tổng thống Putin sẽ hội đàm với Thủ tướng Modi. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu cũng sẽ tiếp đón và tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng nhà lãnh đạo Nga tại Phủ Tổng thống.

Nhật Bản cân nhắc bán tên lửa cho Philippines

Tokyo đang xem xét xuất khẩu hệ thống tên lửa Type 03 cho Manila, động thái có thể khiến Bắc Kinh phản ứng và căng thẳng Trung - Nhật leo thang.

37:2208 hôm qua

Trung Quốc tiến sát cuộc đua tên lửa với Mỹ bằng Zhuque-3

Công ty khởi nghiệp LandSpace chuẩn bị phóng tên lửa tái sử dụng đầu tiên vào ngày 29/11. Nếu thành công, vụ phóng sẽ mang lại cú hích lớn cho ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc.

05:01 29/11/2025

Trung Quốc chỉ trích Nhật vì dự định triển khai tên lửa gần Đài Loan

Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục đưa ra lập trường cứng rắn liên quan tới vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, hai nước đều cho thấy để ngỏ cánh cửa cho đối thoại nhằm duy trì sự ổn định trong quan hệ song phương.

18:20 24/11/2025

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/an-do-muon-mua-them-rong-lua-s-400-cua-nga-post1801596.tpo

Quỳnh Như/Tiền Phong

S-400 Mỹ Nga tên lửa phòng không Nga Ấn Độ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Thu do Iran sap can nuoc hinh anh

Thủ đô Iran sắp cạn nước

2 giờ trước 05:50 4/12/2025

0

Iran hiện rơi vào cuộc khủng hoảng nước tồi tệ nhất trong nhiều thập niên, khi chuyên gia so sánh nước này đang chứng kiến tình trạng "phá sản về nước".

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý