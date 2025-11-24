Trung Quốc chỉ trích Nhật vì dự định triển khai tên lửa gần Đài Loan

Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục đưa ra lập trường cứng rắn liên quan tới vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, hai nước đều cho thấy để ngỏ cánh cửa cho đối thoại nhằm duy trì sự ổn định trong quan hệ song phương.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo chí sau Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm qua (23/11) cho biết bà không có cuộc tiếp xúc nào với Thủ tướng Lý Cường tại sự kiện, song nhấn mạnh Nhật Bản vẫn cởi mở với nhiều hình thức đối thoại với Trung Quốc và duy trì nhất quán chính sách thúc đẩy quan hệ chiến lược cùng có lợi.

“Chúng ta cần giảm bớt các thách thức bằng cách tăng cường hiểu biết và hợp tác. Nhật Bản vẫn luôn cởi mở với nhiều hình thức đối thoại khác nhau với Trung Quốc. Chúng tôi không đóng bất kỳ cánh cửa nào. Điều quan trọng là trong bối cảnh này, Nhật Bản cần phải kiên định lập trường của mình khi cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ứng phù hợp dựa trên lập trường này”, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh.

Cùng ngày, truyền hình Nhà nước Trung Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị chỉ trích lập trường của Nhật Bản liên quan đến Vùng lãnh thổ Đài Loan, cho rằng nước này đã “vượt ranh giới đỏ”.

Mặc dù căng thẳng gia tăng, song Trung Quốc và Nhật Bản vẫn phát tín hiệu duy trì kênh đối thoại.

Trong khi Nhật Bản tái khẳng định mong muốn xây dựng quan hệ mang tính xây dựng và ổn định, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh: “Nếu thực sự muốn phát triển mối quan hệ chiến lược cùng có lợi với Trung Quốc hướng tới sự ổn định đáp ứng yêu cầu của thời đại mới, Nhật Bản cần tuân thủ tinh thần các cam kết chính trị đã đưa ra. Nước này cần ngay lập tức rút lại các phát biểu và nghiêm túc biến các cam kết với Trung Quốc thành hành động cụ thể”.

Chiều 24/11, phát biểu tại cuộc họp báo, bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhấn mạnh: “Ba bên - Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc - vẫn chưa đạt được đồng thuận về thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên lần thứ 10. Những phát biểu gần đây của lãnh đạo Nhật Bản về vấn đề Đài Loan đã làm tổn hại đến nền tảng và bầu không khí hợp tác ba bên, khiến các điều kiện để tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn hiện chưa được đáp ứng”.

Trước đó, theo hãng Kyodo News, Nhật Bản, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội nghị thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc và Hàn Quốc, đã hỏi ý kiến ​​hai nước về ý định tổ chức cuộc họp vào tháng 1/2026, nhưng đã bị Trung Quốc từ chối.

Trước tình hình căng thẳng leo thang, ngày 23/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định triển khai tên lửa tới đảo Yonaguni, cách Đài Loan chỉ 110 km.

Tokyo dự kiến bố trí hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung tại Yonaguni - hòn đảo cách Đài Loan chỉ khoảng 110 km về phía đông - trong khuôn khổ kế hoạch tăng cường năng lực phòng vệ trên chuỗi đảo phía nam.

Về động thái này, người phát ngôn Trung Quốc cho rằng, đây là động thái “cực kỳ nguy hiểm”, “cố ý gây căng thẳng khu vực và kích động đối đầu quân sự”, đồng thời cảnh báo cách làm này sẽ “đưa Nhật Bản và khu vực đến thảm họa”.

Quan hệ song phương xấu đi đã bắt đầu tác động đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Nhật Bản từ du lịch, thương mại đến giáo dục và giải trí.

Tuần trước, Trung Quốc đã đình chỉ nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản và ban hành cảnh báo công dân khi du lịch tới nước này. Đáng chú ý, căng thẳng hiện nay nảy sinh không lâu sau cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Takaichi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 31/10 bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Hàn Quốc, nơi hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy quan hệ chiến lược cùng có lợi, cũng như xây dựng quan hệ song phương ổn định.