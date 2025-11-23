Trung Quốc yêu cầu kiểm soát chặt kho plutoni của Nhật Bản

Tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) mới đây, đại diện của Trung Quốc cho rằng, Nhật Bản từ lâu đã sản xuất và dự trữ plutoni vượt xa nhu cầu năng lượng hạt nhân dân sự thực tế, do vậy “cần phải được kiểm soát chặt chẽ”.

Ông Lý Tùng, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Ảnh tư liệu: CCTV.

Đại sứ Lý Tùng, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đã làm rõ lập trường của Trung Quốc liên quan đến “ba nguyên tắc phi hạt nhân” của Nhật Bản và việc nước này xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển trong cuộc họp ngày 21/11.

Theo CCTV News, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại IAEA cho rằng các tuyên bố của chính phủ Nhật Bản về “ba nguyên tắc phi hạt nhân còn mơ hồ, thậm chí ám chỉ khả năng từ bỏ ba nguyên tắc này để tạo điều kiện cho các thỏa thuận ‘chia sẻ hạt nhân’ và tăng cường đáng kể hợp tác ‘răn đe mở rộng’”.

Theo ông Lý Tùng, Tokyo từ lâu đã sản xuất và lưu trữ plutoni vượt xa nhu cầu năng lượng hạt nhân dân sự thực tế, khiến Nhật Bản trở thành quốc gia phi hạt nhân duy nhất trong số các quốc gia thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) sở hữu công nghệ tái chế, khả năng chiết xuất plutoni cấp độ vũ khí và vẫn có các cơ sở tái chế đang hoạt động.

Ông nhấn mạnh: “Một Nhật Bản như vậy cần phải được kiểm soát chặt chẽ”; đồng thời kêu gọi Tokyo tuân thủ “ba nguyên tắc phi hạt nhân” và các nghĩa vụ quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân, đưa ra lời giải thích rõ ràng và thẳng thắn, trong khi IAEA cần tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân.

Liên quan đến việc xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển, ông Lý Tùng tái khẳng định việc “Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối” cách làm này, cho rằng việc tháo dỡ các cơ sở của nhà máy điện hạt nhân Fukushima và việc quản lý chất thải phóng xạ vẫn đang đối mặt với những thách thức kỹ thuật và rủi ro an toàn lớn.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản dẫn các nguồn tin cho biết, Thủ tướng nước này Takaichi Sanae đang xem xét sửa đổi “ba nguyên tắc phi hạt nhân” (không sở hữu, sản xuất hoặc cho phép vũ khí hạt nhân vào Nhật Bản) mà nước này theo đuổi bấy lâu, lo ngại nếu Nhật Bản tuân thủ nguyên tắc “không cho đưa vào”, sẽ không thể cho phép tàu chiến mang vũ khí hạt nhân của Mỹ cập cảng Nhật Bản, làm suy yếu khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ trong trường hợp khẩn cấp.

Động thái của đại diện Trung Quốc tại IAEA được thực hiện gần như cùng thời điểm với việc Đại diện thường trực của nước này tại Liên Hợp Quốc gửi thư lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, với những lời lẽ được đánh giá là mạnh mẽ nhất mà Bắc Kinh đưa ra kể từ khi tranh chấp Trung-Nhật bắt đầu cách đây hai tuần.

Nhân Dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong bài bình luận đăng ngày 22/11 tiếp tục dùng những lời lẽ gay gắt phê phán phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản về Đài Loan, cho rằng những lời nói và hành động của bà Takaichi đã “đầu độc quan hệ Trung-Nhật”.