Bản đồ cứu hộ khẩn cấp trên Zalo SOS

Để ứng phó với tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang diễn ra tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Zalo SOS đã cập nhật tính năng “Bản đồ” hỗ trợ kết nối cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.

Với “Bản đồ Zalo SOS” vừa được ra mắt, vị trí và tình trạng của người dân đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp sẽ hiển thị trên bản đồ theo thời gian thực và được phân loại theo các trường hợp đã giúp, đang cần giúp. Nhờ vậy, lực lượng cứu hộ và người dân xung quanh dễ dàng nhận diện các điểm cần hỗ trợ và phân bổ lực lượng hợp lý. Điều này cũng giúp người gặp nạn tìm được sự giúp đỡ nhanh hơn.

Zalo SOS cấp tốc triển khai tính năng mới trong 24 giờ.

“Bản đồ Zalo SOS” - công cụ hiệu quả trong hoạt động cứu hộ, cứu nạn

Trong thời điểm thiên tai bão lũ, việc lực lượng cứu hộ có thể chủ động xác định được địa điểm nơi người dân đang gặp khó khăn sẽ giúp đẩy nhanh công tác cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, việc phân loại các trường hợp đã được hỗ trợ cũng quan trọng trong phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, nhờ vậy giúp việc cứu hộ hiệu quả hơn.

Từ kinh nghiệm vận hành Zalo Connect trong thời điểm cách ly do Covid-19, “Bản đồ Zalo SOS” cung cấp một số chức năng quan trọng.

Hiển thị tọa độ và thông tin người cần trợ giúp: Khi người dân gửi yêu cầu cứu trợ qua SOS trên Zalo, thông tin về vị trí và nhu cầu sẽ được đưa lên bản đồ để các bên liên quan theo dõi.

Phân loại trạng thái bằng màu sắc: Màu đỏ cho các trường hợp cần cứu trợ, màu xanh cho các trường hợp đã được cứu. Việc phân loại này giúp các cơ quan chức năng và lực lượng tình nguyện phân bổ nguồn lực hợp lý để hỗ trợ người đang gặp khó khăn tốt hơn.

Lọc theo địa phương: Lực lượng chức năng có thể lọc và xem các yêu cầu cứu trợ theo từng địa bàn, giúp điều phối đội cứu hộ tại chỗ hiệu quả hơn.

Cập nhật trạng thái sau cứu trợ: Khi người cứu hộ xác nhận cứu trợ thành công, trạng thái trên bản đồ sẽ được chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, giúp lực lượng cứu hộ đánh dấu được các trường hợp đã được trợ giúp để phân bổ nguồn lực hiệu quả.

“Bản đồ Zalo SOS” sở hữu một số chức năng quan trọng phục vụ cho thời điểm thiên tai.

Hiện tại, tính năng Zalo SOS sẽ mặc định mở tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Những người dân đang nguy cấp có thể làm theo hướng dẫn để thông tin của mình hiển thị trên “Bản đồ Zalo SOS” giúp lực lượng chức năng và cộng đồng tiếp cận nhanh:

Bước 1: Chia sẻ tình trạng trên Zalo SOS. Các thông tin cần thiết bao gồm vị trí, tình trạng, yêu cầu cứu hộ/ cứu trợ.

Bước 2: Thông tin SOS được gửi tự động lên “Bản đồ Zalo SOS” và hiển thị dạng chấm đỏ tại vị trí tương ứng kèm với thông tin tọa độ chi tiết.

Bước 3: Lực lượng chức năng và cộng đồng xung quanh có thể nhận diện điểm báo và sử dụng bộ lọc để xác định những nạn nhân ở gần nhất.

Bước 4: Sau khi hoàn tất cứu trợ, lực lượng cứu hộ sẽ bấm nút “Đánh dấu đã hỗ trợ” để cập nhật trạng thái trường hợp cứu trợ trên bản đồ, chấm đỏ sẽ chuyển thành màu xanh báo hiệu nhiệm vụ đã được xử lý.

Hướng dẫn sử dụng tính năng Bản đồ Zalo SOS.

Zalo SOS đã cho thấy sức mạnh và tính ứng dụng thực tiễn của công nghệ trong việc giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của đời sống. Trong thời điểm thiên tai bão lũ diễn ra, duy trì liên lạc và tìm kiếm các thông tin khẩn cấp là những ưu tiên hàng đầu của người dân. Zalo SOS đã giải quyết được cả hai vấn đề cấp bách trên: Cho phép người dùng đăng tải trạng thái an toàn/khó khăn để người thân nắm được tình hình trong điều kiện liên lạc có khả năng bị gián đoạn, cũng như chia sẻ địa điểm hiện tại cho các đội cứu hộ tiếp cận kịp thời.

Là một nền tảng có tỷ lệ sử dụng cao bởi người dùng Gen X và Gen Y, đồng thời được đông đảo người dân ở các khu vực nông thôn, miền núi, ven biển hay hải đảo xa xôi sử dụng, Zalo “chạm” tới cuộc sống của hàng triệu người dân. Trong những thời điểm khó khăn mà mọi giây phút đều đáng giá, một ứng dụng công nghệ tiện lợi, dễ sử dụng, thân thiện với nhóm người dùng sẽ mang lại nhiều giá trị thực tiễn cho người dân.

Chỉ tính năm 2024, thời điểm bão Yagi càn quét qua các tỉnh thành phía Bắc gây thiệt hại nghiêm trọng, đã có 72.000 người kết nối cứu trợ và 36.400 người liên hệ khẩn cấp thông qua tính năng Zalo SOS. Số liệu thống kê đến ngày 10/9/2024 cũng ghi nhận 586.000 người đăng trạng thái an toàn trong siêu bão Yagi. Nhờ tính năng Zalo SOS, hơn nửa triệu người dân tại các tỉnh thành phía Bắc chịu ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi có thể cập nhật tình hình để người thân và gia đình yên tâm.

Bên cạnh tính năng Zalo SOS, nhiều năm qua, Zalo cũng đã tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương và Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông Nghiệp và Môi trường) trong công tác cảnh báo trước, trong và sau thiên tai, phổ cập kiến thức về các loại hình thiên tai và cách phòng chống đến người dân nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Mỗi năm, Zalo đã gửi đi hàng trăm triệu tin nhắn khẩn cấp về thiên tai đến người dùng. Chỉ riêng việc phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã có 1 tỷ tin nhắn khẩn cấp được gửi đi trong 5 năm.

Trong thời gian tới, Zalo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ các bộ ban ngành gửi đi những thông tin liên quan đến phòng chống thiên tai, cảnh báo bão lũ. Thông qua nền tảng Zalo với 79,2 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, các cơ quan nhà nước có thể gửi đến người dân những thông tin nhanh, chính xác nhất về tình hình mưa lũ hay các kiến thức người dân cần biết để vượt qua mùa mưa bão một cách an toàn.