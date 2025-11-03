Tính thực tiễn của đề thi năm nay đã khiến Zalo AI Challenge 2025 nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bạn trẻ trên cả nước.

“Trí tuệ nhân tạo” đang là một từ khoá được quan tâm lớn tại Việt Nam. Xét trên bình diện chiến lược phát triển quốc gia, lĩnh vực AI đang được đầu tư đẩy mạnh. Cuối năm 2025, Luật Trí tuệ nhân tạo dự kiến được trình Quốc hội, đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có khung pháp lý toàn diện về AI.

Nhìn vào khía cạnh đời sống, AI cũng đang len lỏi vào cuộc sống của người Việt, trở thành một trợ thủ đắc lực trong công việc hàng ngày. Nhiều trường đại học trên cả nước cũng đầu tư đẩy mạnh đào tạo lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam trong những năm tới.

Cuộc thi thu hút nhiều bạn trẻ và những kỹ sư công nghệ thông tin.

Để cân bằng với những kiến thức chuyên môn được đào tạo bài bản tại các trường đại học, sinh viên cần nhiều cơ hội để trải nghiệm thực tế, tiếp cận AI một cách trực quan, nhìn thấy được những ứng dụng của AI trong cuộc sống. Chính vì vậy, các cuộc thi như Zalo AI Challenge mở ra cơ hội học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế cho sinh viên công nghệ tại Việt Nam.

Zalo AI Challenge chọn thể thức thi đấu theo hình thức Kaggle và giữ nguyên trong suốt 7 lần tổ chức. Các đội thi trong quá trình thi đấu sẽ liên tục cập nhật kết quả mô hình trên bảng xếp hạng Leaderboard để các đội thi có thể trực tiếp theo dõi quá trình huấn luyện của nhau theo thời gian thực (real-time).

Sức hút từ cuộc thi đã được chứng thực thông qua số người đăng ký. Chỉ sau 7 ngày, Zalo AI Challenge 2025 đã ghi nhận 740 đội thi đăng ký, với phần lớn thí sinh là sinh viên các trường đại học trên địa bàn cả nước.

Các đội thắng cuộc sẽ được trao giải tại Zalo AI Summit.

Với chủ đề mang tính thời sự, chuyên môn và thực tiễn, Zalo AI Challenge 2025 được đánh giá là thử thách hơn so với những năm trước đây. Các thí sinh năm nay có thể lựa chọn một trong hai đề thi: AeroEyes - Finding and Rescuing with AI-Powered Drones và RoadBuddy - Understanding the Road through Dashcam AI.

Đề thi “AeroEyes - Finding and Rescuing with AI-Powered Drones” mang giá trị xã hội lớn lao khi ứng dụng công nghệ máy bay không người lái tự động (drone) trong các tình huống khẩn cấp và ứng phó thảm hoạ, giúp tìm kiếm người mất tích hoặc các vật thể quan trọng trong môi trường khắc nghiệt như vùng ngập lụt, rừng rậm, khu vực đổ nát sau bão.

Các đội thi sẽ xây dựng thuật toán để điều khiển drone thực hiện một tác vụ cụ thể trong môi trường thực tế từ hình ảnh ghi lại bởi drone, mô phỏng một nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ trong thế giới thực.

Bên cạnh vấn đề tìm kiếm và cứu nạn, giao thông cũng là một bài toán khó cần được giải quyết. Thử thách “RoadBuddy - Understanding the Road through Dashcam AI” hướng đến việc xây dựng một trợ lý lái xe có khả năng hiểu nội dung video từ camera hành trình để nhanh chóng trả lời các câu hỏi liên quan đến biển báo giao thông, tín hiệu và hướng dẫn lái xe.

Tiến sĩ Châu Thành Đức, Phó Ban tổ chức cuộc thi, Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển tại Zalo AI, chia sẻ: “Zalo AI Challenge được tổ chức nhằm giới thiệu đến cộng đồng AI Việt Nam những xu hướng mới nhất trên thế giới thông qua các bài toán mang tính ứng dụng cao và giá trị thực tiễn. Cuộc thi không chỉ là sân chơi để các bạn trẻ thử thách bản thân, mà còn là nơi kết nối những người yêu thích AI, cùng nhau thúc đẩy hợp tác và phát triển cộng đồng AI Việt Nam”.

Tiến sĩ Châu Thành Đức cũng nhấn mạnh trên thế giới, trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ vượt bậc và ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến công việc cũng như đời sống. Việt Nam có tiềm năng lớn để vươn lên trong lĩnh vực này, nhờ đội ngũ trẻ tài năng trong các ngành STEM.

Ngoài các nhân sự cao cấp tại Zalo AI, thí sinh tham dự cuộc thi còn nhận được sự tham gia cố vấn đến từ các chuyên gia về AI đầu ngành, bao gồm: Tiến sĩ Châu Thành Đức - Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển, Zalo AI; tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Khoa học, Zalo AI; giáo sư Nguyễn Lê Minh - Trưởng phòng Thí nghiệm Học Máy và Hiểu Ngôn ngữ Tự nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST); giáo sư Trần Thanh Long - Phó trưởng khoa, Giám đốc nghiên cứu, khoa Khoa học máy tính, Đại học Warwick, Vương quốc Anh; tiến sĩ Trần Minh Quân - Chuyên gia Phát triển công nghệ cấp cao, NVIDIA; tiến sĩ Lương Việt Quốc - Giám đốc điều hành Realtime Robotics.

Zalo AI Challenge mở ra cơ hội học tập, ứng dụng kiến thức vào thực tế cho sinh viên công nghệ tại Việt Nam.

Cuộc thi sẽ mở đăng ký tới hết ngày 20/11. Các bạn sinh viên, kỹ sư công nghệ trẻ tại Việt Nam mong muốn thử sức trong lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo có thể tìm hiểu thông tin về cuộc thi và đăng ký tham gia tại website zalo.challenge.ai.