Ngày 27/10, đấu trường trí tuệ nhân tạo Zalo AI Challenge 2025 chính thức khởi động. Cuộc thi được Zalo tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2018, mỗi năm Zalo AI Challenge thu hút hàng nghìn đội tham gia. Zalo AI Challenge 2025 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 12.000 USD , tương đương hơn 300 triệu đồng. Cuộc thi chính thức mở đăng ký vào ngày 27/10 và kết thúc thời hạn nộp bài vào ngày 20/11.

Trong bối cảnh AI đang tiếp tục được đầu tư đẩy mạnh tại Việt Nam, sự trở lại của đấu trường Zalo AI Challenge tiếp tục khẳng định cam kết của Zalo trong việc đồng hành cùng đất nước phát triển nguồn lực AI, đóng góp vào việc xây dựng chủ quyền AI. Cuộc thi Zalo AI Challenge không chỉ mang đến những giải thưởng hiện kim có giá trị cho các thí sinh, mà còn mở ra không gian thúc đẩy việc học tập, trao đổi kinh nghiệm phát triển AI tại Việt Nam.

Zalo AI Challenge năm nay truyền tải thông điệp “AI as an efficient partner” - “AI là một cộng sự tin cậy”. Trí tuệ nhân tạo đang ngày càng được đầu tư đẩy mạnh với nhiều ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống con người trên nhiều phương diện, từ đời sống cá nhân tới công việc. Không chỉ là một công cụ, AI đã trở thành “người cộng sự” tin cậy, giúp mỗi người làm việc hiệu quả, sáng tạo và bứt phá hơn.

Hai đề thi với ứng dụng thực tiễn cao

Thông điệp “AI as an efficient partner” được truyền tải trực tiếp qua 2 bài thi mang tính thực tiễn cao tại Việt Nam: AeroEyes - Finding and Rescuing with AI-Powered Drones và RoadBuddy - Understanding the Road through Dashcam AI.

Đề thi “AeroEyes - Finding and Rescuing with AI-Powered Drones” (tạm dịch: AeroEyes - Tìm kiếm và Cứu hộ với máy bay không người lái sử dụng AI) mang giá trị xã hội lớn khi ứng dụng công nghệ máy bay không người lái tự động (drone) trong các tình huống khẩn cấp và ứng phó thảm hoạ, giúp tìm kiếm người mất tích hoặc các vật thể quan trọng trong môi trường khắc nghiệt như vùng ngập lụt, rừng rậm, khu vực đổ nát sau bão.

Trong bối cảnh thiên tai, bão lũ ngày càng khốc liệt do biến đổi khí hậu, công nghệ AI đang trở thành lực lượng tuyến đầu trong công tác cứu hộ và ứng phó khẩn cấp. Việc kết hợp AI với hệ thống drone đã mở ra bước tiến đột phá: Những “mắt thần” trên không có thể quét hàng chục km vuông chỉ trong vài phút, phân tích hình ảnh theo thời gian thực để phát hiện người gặp nạn, khu vực ngập sâu hoặc tuyến đường bị chia cắt. Thay vì phụ thuộc vào khả năng quan sát thủ công trong điều kiện khắc nghiệt, AI giúp lực lượng cứu hộ xác định vị trí chính xác hơn, tối ưu hoá nguồn lực và rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng.

Với đề bài “AeroEyes - Finding and Rescuing with AI-Powered Drones”, các đội thi sẽ xây dựng thuật toán để điều khiển drone thực hiện một tác vụ cụ thể trong môi trường thực tế từ hình ảnh ghi lại bởi drone, mô phỏng một nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ trong thế giới thực.

Giao thông là một vấn đề cấp thiết trong xã hội ngày nay. Với tình hình giao thông phức tạp và mật độ phương tiện ngày càng cao, công nghệ AI hỗ trợ việc lái xe an toàn hơn. Thông qua khả năng hiểu và phân tích hình ảnh từ camera hành trình, hệ thống AI có thể nhận diện biển báo, tín hiệu đèn giao thông và tình huống nguy hiểm nhanh chóng. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu tai nạn do mất tập trung, mà còn hỗ trợ tuân thủ luật giao thông, đặc biệt trong những môi trường đô thị với mật độ xe cộ lớn như Hà Nội hay TP.HCM.

Thử thách “RoadBuddy - Understanding the Road through Dashcam AI” (Tạm dịch: RoadBuddy - Thấu hiểu giao thông qua camera hành trình) hướng đến việc xây dựng một trợ lý lái xe có khả năng hiểu nội dung video từ camera hành trình để nhanh chóng trả lời các câu hỏi liên quan đến biển báo giao thông, tín hiệu và hướng dẫn lái xe.

Hai bảng đấu của Zalo AI Challenge 2025.

Khai mở tiềm năng trí tuệ nhân tạo của người trẻ Việt

Zalo AI Challenge chọn thể thức thi đấu theo hình thức Kaggle và giữ nguyên trong suốt 7 lần tổ chức. Các đội thi trong quá trình thi đấu sẽ liên tục cập nhật kết quả mô hình trên bảng xếp hạng Leaderboard để các đội thi có thể trực tiếp theo dõi quá trình huấn luyện của nhau theo thời gian thực (real-time). Đồng thời, sau khi kết thúc cuộc thi, Zalo AI luôn khuyến khích các đội thi chia sẻ giải pháp của mình với cộng đồng AI trong khuôn khổ Zalo AI Summit hoặc trên các diễn đàn về công nghệ của Việt Nam.

Với những đề bài về trí tuệ nhân tạo mang tính ứng dụng thực tiễn cao, thông qua giải thưởng lên đến 12.000 USD và bộ dữ liệu huấn luyện chất lượng, Zalo hy vọng các bạn sinh viên, các nhóm nghiên cứu nhỏ có thể tiếp cận được các nguồn lực cần thiết và có thêm động lực để phát triển các mô hình về AI. Ban tổ chức kỳ vọng đấu trường trí tuệ nhân tạo lớn nhất Việt Nam sẽ thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng AI Việt Nam, không chỉ giới hạn ở các công ty lớn nhiều tiềm lực mà mở rộng tới thế hệ trẻ.

Tiến sĩ Châu Thành Đức, Phó ban tổ chức cuộc thi, Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển tại Zalo AI, chia sẻ: “Trên thế giới, trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ vượt bậc và ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến công việc cũng như đời sống. Việt Nam có tiềm năng lớn để vươn lên trong lĩnh vực này, nhờ đội ngũ trẻ tài năng trong các ngành STEM. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thiếu sự dẫn dắt và kết nối cần thiết để phát huy hết tiềm lực đó".

Tiến sĩ Đức nhấn mạnh: "Zalo AI Challenge được tổ chức nhằm giới thiệu đến cộng đồng AI Việt Nam những xu hướng mới nhất trên thế giới thông qua các bài toán mang tính ứng dụng cao và giá trị thực tiễn. Cuộc thi không chỉ là sân chơi để các bạn trẻ thử thách bản thân, mà còn là nơi kết nối những người yêu thích AI, cùng nhau thúc đẩy hợp tác và phát triển cộng đồng AI Việt Nam”.

Ban tổ chức cuộc thi Zalo AI Challenge 2025.

Ngoài các nhân sự cao cấp tại Zalo AI, thí sinh tham dự cuộc thi còn nhận được sự tham gia cố vấn đến từ các chuyên gia về AI đầu ngành, bao gồm: Tiến sĩ Châu Thành Đức - Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển, Zalo AI; tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Khoa học, Zalo AI; giáo sư Nguyễn Lê Minh - Trưởng phòng Thí nghiệm Học Máy và Hiểu Ngôn ngữ Tự nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST); giáo sư Trần Thanh Long - Phó trưởng khoa, Giám đốc nghiên cứu, khoa Khoa học máy tính, Đại Học Warwick, Vương quốc Anh; tiến sĩ Trần Minh Quân - Chuyên gia Phát triển công nghệ cấp cao, NVIDIA; tiến sĩ Lương Việt Quốc - Giám đốc điều hành Realtime Robotics.

Ban cố vấn Zalo AI Challenge 2025.

Trong thời gian diễn ra cuộc thi, kết quả của các đội sẽ được công khai trên bảng xếp hạng Leaderboard tại website challenge.zalo.ai. Sau đó, mô hình của các đội thi sẽ được kiểm tra trên một tập dữ liệu khác với dữ liệu huấn luyện ban đầu và kết quả cuối cùng của cuộc thi sẽ được tính dựa vào kết quả mô hình trên tập dữ liệu này. Zalo AI Challenge 2025 hứa hẹn tiếp tục là bệ phóng cho những tài năng trẻ Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ trí tuệ nhân tạo toàn cầu.