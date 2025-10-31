Giải pháp AI cho cứu hộ thiên tai là một trong hai đề bài của Zalo AI Challenge 2025 - cuộc thi hàng đầu của cộng đồng AI Việt Nam.

Năm 2017, nước Mỹ hứng chịu cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp Harvey đổ bộ vào khu vực Texas và Lousianna, gây thiệt hại về tài sản tương đương 125 tỷ USD và hơn 100 người thiệt mạng. Sau cơn bão, 43 tổ chức đã được cấp phép đặc biệt để vận hành drone (máy bay không người lái) trong khu vực, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau: Tìm kiếm cứu nạn, đánh giá tình hình khu vực…. Sử dụng drone giúp rút ngắn thời gian chờ đợi tiền bảo hiểm cho người dân khi tình hình hư hại của nhà cửa có thể được đánh giá nhanh chóng, chính xác.

Tại Việt Nam, thiên tai đang diễn ra với chiều hướng ngày càng phức tạp. Năm 2024, khi càn quét qua các tỉnh miền Bắc, bão Yagi đã gây thiệt hại nghiêm trọng về cả tính mạng và tài sản. Ước tính bão Yagi đã gây thiệt hại 81.500 tỷ đồng , làm 344 người chết và mất tích. Công tác cứu hộ sau bão gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở những khu vực vùng núi khi tình trạng ngập lụt diễn ra khiến các đội cứu hộ khó tiếp cận kịp thời. Trong những điều kiện cực đoan như vậy, máy bay không người lái được đánh giá là giải pháp hiệu quả trong công tác cứu hộ và cứu trợ.

Để phát huy tính hiệu quả của máy bay không người lái trong các tình huống khẩn cấp và ứng phó thảm hoạ, giúp tìm kiếm người mất tích hoặc các vật thể quan trọng trong môi trường khắc nghiệt như vùng ngập lụt, rừng rậm, khu vực đổ nát sau bão, Zalo AI Challenge - một trong những đấu trường trí tuệ nhân tạo lớn nhất Việt Nam, đã lựa chọn đề bài liên quan đến drone, tạo cơ hội cho thí sinh ứng dụng công nghệ AI trong một vấn đề thực tiễn, quan trọng với xã hội Việt Nam.

Tìm kiếm cứu hộ bằng máy bay không người lái

“AeroEyes -Finding and Rescuing with AI-Powered Drones” không chỉ là một đề thi cho các thí sinh; nhìn xa hơn là một triển vọng cho hoạt động phát triển AI tại Việt Nam với những ứng dụng thực tiễn. Là một đơn vị đã nghiên cứu và cho ra đời nhiều sản phẩm AI có tính ứng dụng cao, Zalo kỳ vọng đề thi mang tính đột phá này sẽ đóng góp tích cực cho công tác tìm kiếm cứu nạn tại Việt Nam.

Việc kết hợp AI với hệ thống drone đã mở ra bước tiến đột phá: những “mắt thần” trên không có thể quét hàng chục km vuông chỉ trong vài phút, phân tích hình ảnh theo thời gian thực để phát hiện người gặp nạn, khu vực ngập sâu hoặc tuyến đường bị chia cắt. Thay vì phụ thuộc vào khả năng quan sát thủ công trong điều kiện khắc nghiệt, AI giúp lực lượng cứu hộ xác định vị trí chính xác hơn, tối ưu hoá nguồn lực và rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng.

Các đội thi Zalo AI Challenge sẽ xây dựng thuật toán để điều khiển drone thực hiện một tác vụ cụ thể trong môi trường thực tế từ hình ảnh ghi lại bởi drone - mô phỏng một nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ trong thế giới thực.

Tiến sĩ Châu Thành Đức - Phó ban tổ chức cuộc thi, Giám đốc phát triển Trí tuệ nhân tạo tại Zalo, chia sẻ: "Zalo AI Challenge mang đến những bài toán AI thực tiễn, giúp cộng đồng Việt Nam tiếp cận xu hướng mới nhất trên thế giới. Cuộc thi là cầu nối giữa đam mê, tri thức và sự hợp tác trong hành trình phát triển AI Việt Nam".

Ngoài các nhân sự cao cấp tại Zalo AI, thí sinh tham dự cuộc thi còn nhận được sự tham gia cố vấn đến từ các chuyên gia về AI đầu ngành, bao gồm: Tiến sĩ Châu Thành Đức - Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển, Zalo AI; tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Khoa học, Zalo AI; giáo sư Nguyễn Lê Minh - Trưởng phòng Thí nghiệm Học máy và Hiểu Ngôn ngữ Tự nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST); giáo sư Trần Thanh Long - Phó trưởng khoa, Giám đốc nghiên cứu, khoa Khoa học máy tính, Đại học Warwick, Vương Quốc Anh; tiến sĩ Trần Minh Quân - Chuyên gia Phát triển công nghệ cấp cao, NVIDIA; tiến sĩ Lương Việt Quốc - Giám đốc điều hành Realtime Robotics.

Đề thi Zalo AI Challenge 2025 “nối dài” những bài thi về trí tuệ nhân tạo ấn tượng Zalo AI Challenge đã từng mang đến cho thí sinh. Trong năm 2023, Zalo AI Challenge mang đến 3 bài thi: Elementary Maths Solving - xây dựng mô hình AI để giải toán tiểu học theo chuẩn chương trình giáo dục Việt Nam, Advertising Banner Generation - AI tự thiết kế các banner quảng cáo dựa trên các thông tin mô tả cho trước, và Background Music Generation - phát triển AI tạo đoạn nhạc nền dựa trên yêu cầu về giai điệu, nhạc cụ, thể loại nhạc…

Các bạn trẻ đam mê trí tuệ nhân tạo có thể tìm kiếm thông tin về cuộc thi và đăng ký ngay tại website challenge.zalo.ai.