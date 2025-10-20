AI làm thơ gửi tới hàng triệu phụ nữ Việt Nam nhân dịp 20/10

Cứ mỗi dịp 20/10, hàng triệu người dùng Zalo lại gửi tặng những bài thơ được sáng tác bởi trí tuệ nhân tạo tới người thân, người thương và bạn bè.

Với mỗi người Việt Nam, ngày 20/10 là dịp quan trọng để bày tỏ tình cảm và sự yêu thương tới những người phụ nữ trong cuộc sống. Trong muôn vàn cách biểu đạt tình cảm, đôi khi không cần phải là một món quà to tát hay có giá trị về vật chất; một bài thơ hay vài lời chúc dễ thương cũng khiến một ngày của ai đó trở nên hạnh phúc hơn nhiều.

Sáng ngày 20/10, chị Thu Hà (40 tuổi, TP.HCM) bất ngờ nhận được tin nhắn - một bài thơ, từ con trai trên Zalo. Con trai đang là học sinh cấp ba, không mấy khi thể hiện sự yêu thương với mẹ trực tiếp nhưng chị Hà biết, con trai sống rất tình cảm.

“Thằng bé hay ngại, tuổi học sinh cấp ba mà, đâu có đứa nào muốn gần bố mẹ đâu, nói ra mấy câu ‘sến’ thì thằng bé cũng ngại. Sáng ra nhận được thiệp của con trên Zalo mà tôi cứ cười tủm tỉm; con ngại viết ra những lời yêu thương trực tiếp nên gửi tặng mẹ một bài thơ do AI viết,” chị Hà tâm sự.

Những bài thơ AI đã trở thành một hoạt động không thể thiếu trên Zalo vào mỗi dịp 20/10, giúp người dùng trao gửi lời yêu thương một cách dễ dàng, chân thành.

Với thông điệp “Cảm ơn người phụ nữ tuyệt vời”, sự kiện 20/10 trên Zalo năm nay mở ra một không gian gắn kết, giúp người dùng xích lại gần nhau hơn bằng những bài thơ, lời rap, câu hát ý nghĩa được AI tạo ra, mang niềm vui đến những người phụ nữ trên Zalo thông qua những món quà ý nghĩa như bộ giao diện zStyle chủ đề 20/10, những video hữu ích.

Triệu tấm thiệp AI - triệu lời yêu thương gửi trao

Thiệp AI đã trở thành một trong những hoạt động nổi bật đặc trưng của Zalo, thu hút hàng triệu người dùng trong các dịp đặc biệt như 8/3, Tết Nguyên đán. Với thiệp Zalo AI 20/10 năm nay, người dùng có thể trở thành rapper, nhà văn hay thi sĩ để gửi lời chúc đến những người phụ nữ thân yêu.

Khi truy cập vào phần banner 20/10, người dùng có thể lựa chọn đối tượng muốn gửi thiệp, bao gồm mẹ, vợ, cô giáo, chị em gái, bạn gái, bạn bè, hoặc khác. Tiếp theo, thiệp Zalo AI cho phép người dùng chọn lựa nền thiệp theo mong muốn với nhiều concept độc đáo như: Sắc hoa rực rỡ, chân dung độc đáo, quà tặng giá trị, thú cưng đáng yêu, bánh kem ngọt ngào hoặc concept theo người nhận như Mẹ kính yêu, cặp đôi lãng mạn…

Những bộ giao diện của Zalo trong dịp 20/10.

Thiệp Zalo AI trong dịp 20/10 năm nay cho phép người dùng có thể trở thành “thi sĩ" hay “rapper" khi bạn được phép lựa chọn nội dung trên tấm thiệp theo mong muốn, sau khi đã lựa chọn nền thiệp ưng ý. Người dùng có 3 lựa chọn bao gồm “bài thơ" phong cách lục bát, “lời chúc", và “câu rap" để tuỳ chỉnh nội dung theo mong muốn. Việc đưa ra những lời chúc theo dạng câu rap mang đến nhiều sự mới mẻ so với câu chúc thông thường.

Hình nền, nhạc chờ zStyles độc đáo tạo dấu ấn cá nhân trên Zalo

Với tính năng Trang trí Zalo, người dùng nữ sẽ được tiếp cận với bộ hình nền zStyle phong phú, đa dạng, được thiết kế dành riêng cho dịp 20/10. Bộ sưu tập hình nền trang cá nhân cùng hình nền cuộc gọi trending mới theo phong cách 20/10 sẽ khiến giao diện Zalo của bạn mang một phong cách mới đầy ấn tượng.

Ngoài ra, các bạn nam có thể thể hiện tình cảm đến những người phụ nữ xung quanh thông qua việc tặng gói quà zStyle cho chị em phụ nữ.

Hướng dẫn sử dụng bộ giao diện 20/10.

Sự xuất hiện của các sản phẩm như thiệp AI đã chứng minh khả năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống. Là đơn vị tiên phong trong việc phát triển AI tại Việt Nam, Zalo luôn chú trọng tới việc đưa công nghệ từ phòng lab ra ngoài cuộc sống, để AI mang lại nhiều ý nghĩa thực tiễn cho người dùng Zalo nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.

Liên tục giữ vị trí đầu danh sách những ứng dụng liên lạc phổ biến nhất Việt Nam, Zalo hiện tại có khoảng 78,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Trước đó, vào các dịp lễ, Zalo cũng từng thành công với nhiều hoạt động “in-app" như: Zalo AI làm thơ dịp 8/3 (2023), Những niềm vui nhỏ thắp sáng ngày dài (2022), Phụ nữ - Điểm tựa cùng năm tháng (2021), Hoa để tặng - Phụ nữ để nâng niu (2020)...

Trong dịp 20/10/2024, chỉ trong vòng 3 ngày kể từ 18-20/10, có tới 5 triệu tấm thiệp AI được tạo ra trên Zalo, trong đó hơn 2 triệu thiệp được người dùng gửi trao tới những người phụ nữ đặc biệt trong đời nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.