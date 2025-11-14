Những cập nhật hữu ích trên Zalo trong tháng 11

Tháng 11 này, Zalo triển khai cập nhật những tính năng, tiện ích, giúp người dùng vừa bộc lộ bản thân theo cách trẻ trung vừa giao dịch an toàn, nhanh chóng.

Những điểm mới trên Zalo trong tháng 11 bao gồm: Cập nhật trạng thái với loạt biểu tượng cảm xúc thú vị, sự xuất hiện của bộ sticker Zapy dô tri với giao diện “cực ngầu” và danh sách 27 ngân hàng hỗ trợ chuyển khoản nhanh từ Zalo.

Cập nhật mới trong tháng 11 trên Zalo.

Cập nhật trạng thái bằng loạt biểu tượng hình ảnh thú vị

Giờ đây, việc thể hiện bản thân trên Zalo thú vị hơn với tính năng cập nhật trạng thái bằng biểu tượng cảm xúc. Không cần câu chữ, chỉ cần một biểu tượng là người dùng đã có thể bày tỏ suy nghĩ, tâm trạng của mình.

Zalo đã chuẩn bị một bộ sưu tập hình ảnh giúp bạn thể hiện tâm trạng một cách trực quan, dễ dàng. Các biểu tượng hình ảnh đa dạng từ cảm xúc vui vẻ, ngạc nhiên… đến các hoạt động thường ngày như học bài, đang bận, chơi game… đầy sinh động, giúp người dùng Zalo truyền tải suy nghĩ, tâm trạng của mình một cách sáng tạo.

Tính năng này đang được thử nghiệm và mở cho từng nhóm người dùng. Hãy cùng đón chờ những trải nghiệm thú vị sắp tới với Zalo.

Cách cập nhật trạng thái mới:

● Bước 1: Vào mục cá nhân, chọn Trạng thái

● Bước 2: Chọn biểu tượng phù hợp

● Bước 3: Cập nhật trạng thái và chia sẻ

Cập nhật trạng thái bằng loạt biểu tượng hình ảnh ấn tượng.

Bộ sticker “Zapy dô tri” cho những cuộc trò chuyện hài hước

Sticker là một trong những tính năng được nhiều người dùng Zalo yêu thích. Trong cập nhật lần này, Zapy - một trong những sticker được yêu thích nhất trên Zalo chính thức trở lại trong một diện mạo đầy thú vị.

Với diện mạo mới đầy màu sắc, biểu cảm sinh động và hóm hỉnh, sticker “Zapy dô tri” hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị, hài hước cho các cuộc trò chuyện của bạn.

Cách sử dụng: Bạn có thể dễ dàng tải về từ Kho sticker Zalo tại đây.

Sticker Zapy dô tri.

Thêm nhiều ngân hàng hỗ trợ chuyển khoản nhanh từ Zalo

27 ngân hàng - chiếm 97% độ phủ thị trường, đã hỗ trợ chuyển khoản nhanh từ tin nhắn Zalo đến ứng dụng ngân hàng. Nhờ đó, người dùng có thể chuyển tiền nhanh gọn, an toàn mà không mất thời gian ghi nhớ hay số tài khoản người nhận. Giao dịch sẽ được xử lý trên ngân hàng liên kết.

Cách sử dụng:

- Bước 1: Bấm chuyển khoản từ thông tin tài khoản trong tin nhắn Zalo

- Bước 2: Kiểm tra thông tin người nhận, nhập số tiền & chọn ngân hàng chuyển khoản

- Bước 3: Xác nhận thông tin & tiến hành chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng của bạn

Các ngân hàng triển khai dịch vụ chuyển khoản nhanh qua Zalo.

Người dùng hãy đảm bảo Zalo đã được cập nhật phiên bản mới nhất để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên.