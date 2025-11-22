Trung Quốc 'tố' Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc

Căng thẳng Trung - Nhật tiếp tục leo thang khi Bắc Kinh tố Tokyo đe dọa “can thiệp vũ trang” vào eo biển Đài Loan và cảnh báo sẽ tự vệ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc đã chính thức mang căng thẳng ngày càng leo thang với Nhật Bản lên Liên Hợp Quốc (LHQ), cáo buộc Tokyo đe dọa “can thiệp vũ trang” vào vấn đề Đài Loan và tuyên bố sẽ bảo vệ mình bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất kể từ khi tranh cãi nổ ra hai tuần trước, theo Reuters.

Trong thư gửi Tổng Thư ký LHQ António Guterres hôm 21/11, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Fu Cong cáo buộc Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế” sau khi bà tuyên bố một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan có thể khiến Tokyo kích hoạt phản ứng quân sự.

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Fu Cong. Ảnh: Reuters.

“Nếu Nhật Bản dám tìm cách can thiệp vũ trang vào tình hình eo biển, đó sẽ là hành động xâm lược”, bức thư nêu rõ, theo thông cáo của phái đoàn Trung Quốc tại LHQ.

Thông cáo cho biết thêm: “Trung Quốc sẽ kiên quyết thực thi quyền tự vệ theo Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ”.

Từ lâu, Trung Quốc luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Phía Nhật, bao gồm Bộ Ngoại giao và Văn phòng Thủ tướng, chưa đưa ra bình luận trước lá thư của ông Fu Cong - động thái được xem là sự chỉ trích mạnh mẽ nhất từ một quan chức cấp cao Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng song phương ở mức tồi tệ nhất nhiều năm.

Căng thẳng Trung - Nhật nhanh chóng theo thang sau phát ngôn của Thủ tướng Nhật Takaichi vào ngày 7/11 trước Quốc hội rằng một cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan - chỉ cách lãnh thổ Nhật hơn 100 km - có thể được coi là “tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản”.

Theo luật, cách diễn giải này cho phép Thủ tướng Nhật triển khai Lực lượng Phòng vệ.

Tuyên bố của bà Takaichi đã châm ngòi cho vòng đáp trả căng thẳng giữa hai nước, lan rộng sang cả lĩnh vực kinh tế và văn hóa. Trung Quốc nói Nhật Bản đã “gây tổn hại nghiêm trọng” đến hợp tác thương mại, trong khi hàng loạt buổi hòa nhạc của nghệ sĩ Nhật tại Trung Quốc bị hủy đột ngột.

Trong thư, ông Fu Cong yêu cầu Nhật Bản “dừng ngay các hành động khiêu khích, không vượt qua lằn ranh và rút lại những phát ngôn sai trái”, đồng thời cáo buộc Tokyo “thách thức công khai lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”.

Là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Trung Quốc nhiều lần viện dẫn các tuyên bố sau chiến tranh, đặc biệt là Tuyên bố Potsdam và Tuyên bố Cairo, theo đó Đài Loan và các lãnh thổ từng bị Nhật chiếm đóng sẽ được “trả lại” Trung Quốc.