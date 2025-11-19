Bắc Kinh tiếp tục cảnh báo đáp trả mạnh mẽ Tokyo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chiều nay (19/11) cảnh báo nếu Nhật Bản từ chối rút lại phát biểu đã đưa ra về vấn đề Đài Loan, Trung Quốc sẽ có các biện pháp đáp trả cứng rắn và mạnh mẽ.

Tuyên bố trên đươc bà Mao Ninh đưa ra khi bình luận về tuyên bố của Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản rằng phát biểu của Thủ tướng Takaichi Sanae về Đài Loan phù hợp với “lập trường truyền thống” của Tokyo.

Người phát ngôn Mao Ninh. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, phát biểu của Thủ tướng Takaichi về Đài Loan về căn bản đã làm suy yếu nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Nhật, cũng như gây ra sự phẫn nộ và lên án trong người dân Trung Quốc. Do vậy, nếu Tokyo không rút lại phát biểu này, Bắc Kinh buộc phải thực hiện các biện pháp tiếp theo.

“Nếu Nhật Bản từ chối rút lại phát biểu, thậm chí tiếp tục phạm sai lầm, Trung Quốc sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng các biện pháp đối phó cứng rắn và mạnh mẽ. Mọi hậu quả phát sinh từ đó sẽ do phía Nhật Bản gánh chịu”.

Liên quan đến thông tin của Đài Truyền hình Nhật Bản NHK cùng ngày dẫn nguồn tin chính phủ cho biết Bắc Kinh đã thông báo với Tokyo về việc sẽ ngừng nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản. Lý do Trung Quốc đưa ra do đây là động thái cần thiết để giám sát nguồn nước thải đã qua xử lý được xả ra từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, bà Mao Ninh tuyên bố, trong hoàn cảnh hiện nay, “ngay cả khi hải sản Nhật Bản được xuất khẩu sang Trung Quốc, cũng không có thị trường”.

Trong cuộc họp báo vừa diễn ra chiều nay (19/11) tại Tokyo, liên quan vấn đề phía Trung Quốc thông báo dừng nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản với lý do phía Nhật Bản không cung cấp đầy đủ các số liệu kỹ thuật có liên quan, Bộ trưởng Kihara Minoru - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản đã phủ nhận lý do trên.

Ông Kihara Minoru khẳng định: “Nhật Bản vẫn đang trao đổi với phía Trung Quốc về các yếu tố kỹ thuật. Ý kiến cho rằng chúng tôi đã nhận liên lạc từ phía Chính phủ Trung Quốc về vấn đề này là không đúng sự thật. Chúng tôi sẽ yêu cầu phía Trung Quốc tiếp tục thuận lợi hóa các thủ tục liên quan và rỡ bỏ hạn chế đối với 10 địa phương còn lại của Nhật Bản”.

Bộ trưởng Kihara cũng cho biết, trong cuộc gặp ông Lưu Kính Tùng - Cục trưởng Cục châu Á Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Kanai Masaaki - Cục trưởng Cục châu Á và châu Đại dương Bộ Ngoại Giao Nhật Bản, một lần nữa kháng nghị về phát ngôn không phù hợp của ông Tiết Kiếm, đồng thời, phủ nhận việc “tình hình trị an Nhật Bản đang xấu đi” như phía Trung Quốc đưa ra khi khuyến cáo sinh viên thận trọng với kế hoạch du học Nhật Bản và yêu cầu phía Trung Quốc cần có các biện pháp thích hợp.

Trung Quốc từng ngừng nhập khẩu hải sản Nhật Bản năm 2023 sau khi Tokyo bắt đầu đợt xả nước thải hạt nhân ra biển đầu tiên. Bắc Kinh gần đây mới nhập khẩu hải sản Nhật Bản trở lại.

Quan chức ngoại giao Nhật Bản đã đến Bắc Kinh để tham vấn với Bộ Ngoại giao Trung Quốc về căng thẳng giữa hai nước những ngày qua, nhưng quan chức phía Trung Quốc tuyên bố “không hài lòng” với kết quả cuộc gặp, khiến khủng hoảng giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Trong bối cảnh đó, giới quan sát nhận định, quan hệ Nhật - Trung sẽ chưa thể hạ nhiệt trong một sớm một chiều và thiệt hại sẽ không chỉ riêng cho một phía. Trong đó, chỉ tính riêng việc xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc, Nhật Bản sẽ bị mất khoảng 81 tỷ Yên (tương đương khoảng 540 triệu USD ) mỗi năm, nếu đem so với kim ngạch này của năm 2022 - thời điểm trước khi Trung Quốc dừng nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản.