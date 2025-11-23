Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhật Bản bác bỏ cáo buộc 'vô căn cứ' của Trung Quốc

  • Chủ nhật, 23/11/2025 12:34 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Nhật Bản bác bỏ toàn bộ cáo buộc của Trung Quốc gửi Liên Hợp Quốc, gọi chúng “hoàn toàn vô căn cứ”, trong bối cảnh căng thẳng Nhật - Trung tiếp tục leo thang ngày 22/11.

Trung Quoc anh 1

Thủ tướng Sanae Takaichi dự phiên họp toàn thể trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Trung tâm Triển lãm Nasrec ở Johannesburg, Nam Phi, ngày 21/11. Ảnh: REUTERS

Theo Bloomberg, một quan chức Nhật Bản đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc rằng Thủ tướng Sanae Takaichi đã thay đổi lập trường của Tokyo về khủng hoảng eo biển Đài Loan. Phía Nhật Bản khẳng định cáo buộc đó “hoàn toàn vô căn cứ”, đồng thời kêu gọi hai bên tăng cường đối thoại để ngăn chặn quan hệ hai nền kinh tế hàng đầu châu Á đang tiếp tục xấu đi.

Trong một bức thư gửi Liên Hợp Quốc hôm 21/11, Trung Quốc cảnh báo sẽ “tự vệ kiên quyết” nếu Nhật Bản “dám can thiệp quân sự” vào eo biển Đài Loan.

Nội dung bức thư cáo buộc Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế” sau khi bà tuyên bố ngày 7/11 trước Quốc hội rằng cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan - chỉ cách lãnh thổ Nhật hơn 100 km - có thể được coi là “tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản”.

“Nếu Nhật Bản dám tìm cách can thiệp vũ trang vào tình hình eo biển, đó sẽ là hành động xâm lược". Bắc Kinh sẽ tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế trong bối cảnh căng thẳng leo thang, bức thư của Trung Quốc nêu rõ.

Trao đổi với Bloomberg, bà Maki Kobayashi, người phát ngôn cấp cao của chính phủ Nhật Bản, cho biết bà “đã biết về lá thư này”, đồng thời khẳng định Bắc Kinh cáo buộc Tokyo thay đổi lập trường là “hoàn toàn vô căn cứ”. Phát biểu của bà Kobayashi được đưa ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg (Nam Phi) ngày 22/11.

Căng thẳng Trung - Nhật khởi nguồn từ việc hai bên diễn giải khác nhau phát ngôn của Thủ tướng Sanae Takaichi. Trung Quốc cho rằng việc Thủ tướng Nhật Bản công khai đề cập khả năng điều quân nếu xảy ra khủng hoảng tại eo biển Đài Loan là hành vi phá vỡ nỗ lực duy trì thăng bằng trong chiến lược của hai bên suốt nhiều thập kỷ.

Trong khi đó, Nhật Bản khẳng định phát ngôn của bà Takaichi chỉ là một tình huống giả định, không hề cho thấy Tokyo thay đổi lập trường.

Bà Kobayashi cho biết Nhật Bản đã “nhiều lần giải thích” cho Trung Quốc về nội dung phát biểu của bà Takaichi và lập trường nhất quán của Tokyo, đồng thời nhấn mạnh nước này “cam kết đối thoại” với Bắc Kinh.

Bất chấp lời kêu gọi đối thoại, Trung Quốc cho biết không có kế hoạch để Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gặp Thủ tướng Lý Cường tại G20. Trong ảnh chụp ngày 22/11, hai nhà lãnh đạo đứng cách nhau và không có bất kỳ tương tác trực tiếp nào.

Bắc Kinh cũng được cho là đã hủy cuộc họp ba bên giữa bộ trưởng văn hóa Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến diễn ra trong tháng này, cho thấy quan hệ ngoại giao giữa hai nước tiếp tục nguội lạnh.

Khủng hoảng ngoại giao đã tác động rõ rệt đến kinh tế Nhật Bản: nhiều du khách Trung Quốc hủy kế hoạch du lịch, còn Bắc Kinh áp đặt hạn chế nhập khẩu hải sản từ Nhật.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, đồng thời cung cấp nhiều khoáng sản chiến lược cho ngành công nghiệp ôtô của Nhật Bản.

Bà Kobayashi thừa nhận Trung Quốc là “nguồn nhập khẩu đất hiếm quan trọng”, dù Tokyo đã nỗ lực giảm phụ thuộc trong những năm gần đây. “Chúng tôi hiểu hòa bình và ổn định trong quan hệ thương mại có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia”, bà Kobayashi nói.

An Hòa

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Bac Kinh tiep tuc canh bao dap tra manh me Tokyo hinh anh

Bắc Kinh tiếp tục cảnh báo đáp trả mạnh mẽ Tokyo

21:51 19/11/2025 21:51 19/11/2025

0

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chiều nay (19/11) cảnh báo nếu Nhật Bản từ chối rút lại phát biểu đã đưa ra về vấn đề Đài Loan, Trung Quốc sẽ có các biện pháp đáp trả cứng rắn và mạnh mẽ.

Trung Quoc 'to' Nhat Ban tai Lien Hop Quoc hinh anh

Trung Quốc 'tố' Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc

15:40 22/11/2025 15:40 22/11/2025

0

Căng thẳng Trung - Nhật tiếp tục leo thang khi Bắc Kinh tố Tokyo đe dọa “can thiệp vũ trang” vào eo biển Đài Loan và cảnh báo sẽ tự vệ theo Hiến chương Liên Hợp Quốc.

