Nhật Bản bác bỏ cáo buộc 'vô căn cứ' của Trung Quốc

Nhật Bản bác bỏ toàn bộ cáo buộc của Trung Quốc gửi Liên Hợp Quốc, gọi chúng “hoàn toàn vô căn cứ”, trong bối cảnh căng thẳng Nhật - Trung tiếp tục leo thang ngày 22/11.

Thủ tướng Sanae Takaichi dự phiên họp toàn thể trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Trung tâm Triển lãm Nasrec ở Johannesburg, Nam Phi, ngày 21/11. Ảnh: REUTERS

Theo Bloomberg, một quan chức Nhật Bản đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc rằng Thủ tướng Sanae Takaichi đã thay đổi lập trường của Tokyo về khủng hoảng eo biển Đài Loan. Phía Nhật Bản khẳng định cáo buộc đó “hoàn toàn vô căn cứ”, đồng thời kêu gọi hai bên tăng cường đối thoại để ngăn chặn quan hệ hai nền kinh tế hàng đầu châu Á đang tiếp tục xấu đi.

Trong một bức thư gửi Liên Hợp Quốc hôm 21/11, Trung Quốc cảnh báo sẽ “tự vệ kiên quyết” nếu Nhật Bản “dám can thiệp quân sự” vào eo biển Đài Loan.

Nội dung bức thư cáo buộc Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế” sau khi bà tuyên bố ngày 7/11 trước Quốc hội rằng cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan - chỉ cách lãnh thổ Nhật hơn 100 km - có thể được coi là “tình huống đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản”.

“Nếu Nhật Bản dám tìm cách can thiệp vũ trang vào tình hình eo biển, đó sẽ là hành động xâm lược". Bắc Kinh sẽ tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế trong bối cảnh căng thẳng leo thang, bức thư của Trung Quốc nêu rõ.

Trao đổi với Bloomberg, bà Maki Kobayashi, người phát ngôn cấp cao của chính phủ Nhật Bản, cho biết bà “đã biết về lá thư này”, đồng thời khẳng định Bắc Kinh cáo buộc Tokyo thay đổi lập trường là “hoàn toàn vô căn cứ”. Phát biểu của bà Kobayashi được đưa ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Johannesburg (Nam Phi) ngày 22/11.

Căng thẳng Trung - Nhật khởi nguồn từ việc hai bên diễn giải khác nhau phát ngôn của Thủ tướng Sanae Takaichi. Trung Quốc cho rằng việc Thủ tướng Nhật Bản công khai đề cập khả năng điều quân nếu xảy ra khủng hoảng tại eo biển Đài Loan là hành vi phá vỡ nỗ lực duy trì thăng bằng trong chiến lược của hai bên suốt nhiều thập kỷ.

Trong khi đó, Nhật Bản khẳng định phát ngôn của bà Takaichi chỉ là một tình huống giả định, không hề cho thấy Tokyo thay đổi lập trường.

Bà Kobayashi cho biết Nhật Bản đã “nhiều lần giải thích” cho Trung Quốc về nội dung phát biểu của bà Takaichi và lập trường nhất quán của Tokyo, đồng thời nhấn mạnh nước này “cam kết đối thoại” với Bắc Kinh.

Bất chấp lời kêu gọi đối thoại, Trung Quốc cho biết không có kế hoạch để Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gặp Thủ tướng Lý Cường tại G20. Trong ảnh chụp ngày 22/11, hai nhà lãnh đạo đứng cách nhau và không có bất kỳ tương tác trực tiếp nào.

Bắc Kinh cũng được cho là đã hủy cuộc họp ba bên giữa bộ trưởng văn hóa Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến diễn ra trong tháng này, cho thấy quan hệ ngoại giao giữa hai nước tiếp tục nguội lạnh.

Khủng hoảng ngoại giao đã tác động rõ rệt đến kinh tế Nhật Bản: nhiều du khách Trung Quốc hủy kế hoạch du lịch, còn Bắc Kinh áp đặt hạn chế nhập khẩu hải sản từ Nhật.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, đồng thời cung cấp nhiều khoáng sản chiến lược cho ngành công nghiệp ôtô của Nhật Bản.

Bà Kobayashi thừa nhận Trung Quốc là “nguồn nhập khẩu đất hiếm quan trọng”, dù Tokyo đã nỗ lực giảm phụ thuộc trong những năm gần đây. “Chúng tôi hiểu hòa bình và ổn định trong quan hệ thương mại có ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia”, bà Kobayashi nói.