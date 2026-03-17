Bước sang ngày thứ 17 của cuộc chiến, Israel dội thêm một đợt không kích mới xuống Tehran trong khi "trái tim" hàng không Dubai chao đảo vì tấn công bằng drone.

Tổng thống Trump hối thúc các cường quốc gửi tàu chiến tới Hormuz để cùng Mỹ giải cứu cú sốc năng lượng lớn nhất lịch sử. Nhiều quốc gia vẫn do dự về vấn đề này.

Israel phá hủy máy bay của Lãnh tụ Tối cao Iran

Tổng thống Donald Trump khẳng định Iran đang suy yếu và muốn đàm phán. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran bác bỏ thẳng thừng.

Israel tung đòn tấn công quy mô lớn các trụ sở chính quyền Iran

Israel không kích dữ dội vào khu phức hợp của Đại giáo chủ Iran Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố video ghi lại cảnh các tiêm kích Israel tấn công khu vực trung tâm Tehran. Trước đó, Israel điều 50 chiến đấu cơ tham gia không kích trong ngày 6/3, để phá nát boongke ngầm nằm bên dưới khu phức hợp, nơi Đại giáo chủ Ali Khamenei thường lưu lại khi còn sống. Theo Israel, boongke này đang được sử dụng làm trung tâm chỉ huy khẩn cấp.

Nga lên tiếng về tin đồn Lãnh tụ Tối cao Iran đến Moscow điều trị

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa từ chối bình luận về tin đồn Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei sang Moscow điều trị y tế.

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Bloomberg.

“Chúng tôi không bao giờ bình luận về những báo cáo như vậy”, ông Peskov trả lời giới báo chí khi được hỏi về thông tin đăng tải trên tờ báo Al Jarida của Kuwait.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran, tân lãnh đạo nước này đã bị thương trong các đợt không kích của liên quân Mỹ-Israel nhưng hiện tại sức khỏe được cho là ổn định.

EU bác bỏ yêu cầu can thiệp quân sự tại Hormuz

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vừa chính thức bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc thành lập liên minh hải quân tại eo biển Hormuz.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương (NAC) tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025. Ảnh: Reuters.

Dù giá dầu tăng vọt gây sức ép kinh tế nặng nề, EU vẫn ưu tiên tránh sa lầy quân sự trực tiếp với Iran tại tuyến đường thủy huyết mạch này.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul khẳng định Berlin không có ý định tham gia tác chiến và yêu cầu Mỹ - Israel phải minh bạch hóa mục tiêu chiến lược trước khi kêu gọi hỗ trợ.

Thay vì giải pháp quân sự, châu Âu đề xuất xây dựng một "cấu trúc an ninh khu vực" có sự tham gia của các quốc gia láng giềng để đảm bảo ổn định lâu dài. Thái độ này bộc lộ vết nứt lớn trong nội bộ NATO, khi các đồng minh lo ngại rủi ro tại Hormuz có thể dẫn đến thảm họa địa chính trị khó lường.

Iran lên tiếng về hạt nhân, giam giữ công dân Mỹ

Ngoại trưởng Iran Araghchi vừa đưa ra những tuyên bố đanh thép về tình hình đất nước trong bối cảnh xung đột leo thang. Ông cho biết trữ lượng uranium làm giàu hiện nằm dưới đống đổ nát của các cơ sở bị tấn công từ năm ngoái (đã được IAEA xác nhận).

Tehran chưa có kế hoạch thu hồi và khẳng định mọi đề xuất đàm phán pha loãng lượng uranium làm giàu 60% của Iran trước đây đều không còn hiệu lực, theo Al Jazeera.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: IRNA.

Theo ông, Araghchi, số phận của nhà báo Mỹ Reza Valizadeh, Kamran Hekmati và những người khác được đặt vào thế đối đầu. Ông Araghchi ám chỉ sự an toàn của họ phụ thuộc trực tiếp vào hành động của Mỹ - Israel: "Họ sẽ an toàn nếu Mỹ và Israel không tấn công các nhà tù".

Quyền truy cập của người dân bị cắt hoàn toàn với lý do "biện pháp khẩn cấp thời chiến" để bảo vệ an ninh quốc gia trước sự xâm lược. Ngoại trưởng biện minh cho việc mình vẫn có kết nối là để duy trì tiếng nói ngoại giao của Iran trên trường quốc tế.

Dầu mỏ Mỹ có thể thu lợi 63 tỷ USD từ xung đột vùng Vịnh

Các nhà sản xuất dầu mỏ Mỹ đứng trước cơ hội thu về khoản lợi nhuận bất ngờ hơn 63 tỷ USD nếu giá dầu thô duy trì mức trung bình 100 USD /thùng trong năm nay. Kể từ khi xung đột Iran bùng nổ ngày 28/2, giá dầu đã tăng 47%, tạo ra cú hích dòng tiền khổng lồ cho các doanh nghiệp nội địa.

Theo Financial Times, các công ty dầu đá phiến Mỹ và Equinor (Na Uy) tăng trưởng mạnh do ít hoặc không có tài sản tại Trung Đông, tận dụng trực tiếp đà tăng giá.

Các tập đoàn quốc tế như ExxonMobil, BP, Shell đối mặt khó khăn khi 1/5 sản lượng dầu và LNG toàn cầu bị chặn tại eo biển Hormuz. Shell đã phải tuyên bố bất khả kháng với các lô hàng LNG từ Qatar, trong khi Exxon chịu áp lực lớn do sở hữu nhiều tài sản tại vùng Vịnh.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Israel tấn công cơ sở dân sự Iran và Lebanon

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cáo buộc một Israel đang nhắm mục tiêu vào trường học và bệnh viện tại Iran và Lebanon, tương tự những gì đã xảy ra tại Gaza. Ông nhấn mạnh thế giới đang chứng kiến sự coi thường mạng sống con người khi các nhân viên y tế và trẻ em liên tục trở thành nạn nhân của các đợt ném bom.

Ông cho biết trong cuộc chiến Gaza, các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế khác cũng bị nhắm mục tiêu, với gần 1.700 nhân viên y tế thiệt mạng do "khủng bố nhà nước" của Israel, theo AA.

Giữa bối cảnh này, ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ vững trong việc thúc đẩy đối thoại và ngoại giao. Ông tuyên bố lập trường của Ankara dựa trên công lý và phẩm giá con người thay vì lợi ích dầu mỏ hay địa chính trị.

Lỗ hổng trong vũ khí nghìn tỷ đô của Mỹ

Tính đến 30/9, Mỹ đã tiếp nhận 812 chiếc F-35, nhưng "siêu máy tính biết bay" này đang lộ những điểm yếu về an ninh mạng. Văn phòng Thử nghiệm Lầu Năm Góc cảnh báo chương trình vẫn chưa hoàn tất các bài kiểm tra lỗ hổng mạng thiết yếu.

Một chiếc F-35C Lightning II chuẩn bị xuất kích từ boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln nhằm hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury vào ngày 4/3. Nguồn: Hải quân Mỹ.

Năm ngoái, chỉ 3/9 thử nghiệm dự kiến được thực hiện do tình trạng thiếu hụt nhân sự và ngân sách bị thay đổi ưu tiên. Đáng ngại hơn, ngay cả trong những đợt kiểm tra rút gọn, giới chuyên gia vẫn liên tục phát hiện thêm nhiều khiếm khuyết mới.

Việc đưa một vũ khí nghìn tỷ đô vào tham chiến khi "hàng rào bảo mật" còn dang dở thực sự là một canh bạc mạo hiểm. Dù các thử nghiệm còn lại sẽ diễn ra trong năm nay, nhưng với tốc độ hiện tại, việc bảo vệ F-35 trước các cuộc tấn công kỹ thuật số vẫn là một dấu hỏi lớn.