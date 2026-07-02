Châu Âu hứng đợt nắng nóng thứ hai, nhiệt độ tới 44°C

Nhiều nước châu Âu đang bước vào đợt nắng nóng thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, sau khi đợt nắng nóng cuối tháng 6 được đánh giá là nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu lục này.

Người dân di chuyển trên đường phố dưới trời nắng nóng tại Seville, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN.

Tại Bồ Đào Nha, Cơ quan Khí tượng IPMA đã ban bố cảnh báo đỏ đối với nhiều khu vực, trong đó vùng Lisbon và Setubal sẽ chịu mức cảnh báo cao nhất từ ngày 2/7, trước khi mở rộng lên các khu vực Leiria và Coimbra.

Nhiệt độ tại một số nơi có thể lên tới 44 độ C và đợt nắng nóng được dự báo kéo dài ít nhất 1 tuần.

IPMA cảnh báo ngay cả các khu vực ven biển cũng sẽ chịu nền nhiệt cao do gió biển suy yếu, trong khi nhiệt độ ban đêm nhiều nơi không giảm dưới 24-28 độ C.

Trong khi đó, Tây Ban Nha thông báo ít nhất 1.028 người đã tử vong liên quan đến nắng nóng trong đợt nóng vừa qua, cao gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2025. Cơ quan Khí tượng Aemet cho biết 6 tháng đầu năm 2026 là giai đoạn nóng nhất từng được ghi nhận tại nước này, với nhiệt độ trung bình cao hơn 1,6 độ C so với mức thông thường.

Sau nắng nóng cực đoan, nhiều khu vực ở Romania và Áo lại hứng chịu mưa dông, lũ quét và sạt lở đất. Giới chức hai nước xác nhận ít nhất hai người đã thiệt mạng do cây đổ và thời tiết xấu.

Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu không chỉ làm gia tăng các đợt nắng nóng mà còn khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn. Các chuyên gia thuộc nhóm World Weather Attribution nhận định hiện tượng thời tiết cực đoan này gần như không thể xảy ra vào tháng 6 nếu không có tác động của biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh đó, Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước sức ép phải điều chỉnh cách tiếp cận trong chính sách khí hậu. Thỏa thuận Xanh châu Âu (Green Deal), được công bố năm 2019 với mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng, cắt giảm nhiên liệu hóa thạch và nâng cao hiệu quả năng lượng của các tòa nhà nhằm giảm phát thải khí nhà kính, chủ yếu được thiết kế để ứng phó với mùa Đông lạnh giá.

Tuy nhiên, các đợt nắng nóng kéo dài đang làm gia tăng nhu cầu làm mát, khiến việc mở rộng sử dụng điều hòa nhiệt độ trở thành chủ đề gây tranh luận vì có thể làm tăng nhu cầu điện và tạo thêm áp lực lên hệ thống lưới điện.

Theo nhiều nghị sĩ và chuyên gia, bên cạnh việc cắt giảm phát thải, EU cần đẩy mạnh các biện pháp thích ứng như tăng diện tích cây xanh đô thị, cải tạo nhà ở, sử dụng vật liệu chống hấp thụ nhiệt và mở rộng hỗ trợ lắp đặt bơm nhiệt, nhằm giúp người dân ứng phó hiệu quả hơn với nền nhiệt ngày càng khắc nghiệt.

Những đợt nắng nóng liên tiếp đang trở thành phép thử quan trọng đối với Green Deal, buộc EU phải cân bằng giữa mục tiêu giảm phát thải và yêu cầu bảo vệ sức khỏe người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét.