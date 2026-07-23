Lịch ngủ khắc nghiệt của Thủ tướng Nhật

Việc Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chỉ ngủ từ 0 đến 3 tiếng mỗi đêm đã thổi bùng tranh luận về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chỉ ngủ tối đa 3 tiếng mỗi đêm. Ảnh: Kyodo.

Thứ Hai vừa qua (ngày 20/7) là Ngày của Biển ở Nhật Bản, một ngày nghỉ lễ khi nhiều người tìm đến các bãi biển để bơi lội, lướt sóng và tận hưởng không khí mát mẻ giữa mùa hè. Nhưng với Thủ tướng Sanae Takaichi, kỳ nghỉ đó lại diễn ra theo một cách hoàn toàn khác.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội hôm 22/7, bà Takaichi dành trọn kỳ nghỉ cuối tuần để đọc lại các tài liệu chính sách và xử lý hàng nghìn email còn tồn đọng. Bà cho biết mình đã có được "trọn vẹn 5 tiếng ngủ" - điều hiếm hoi sau một thời gian dài, bởi bình thường bà chỉ ngủ từ 0 đến 3 tiếng mỗi đêm.

Qua những chia sẻ này, bà Takaichi dường như muốn khắc họa hình ảnh một nhà lãnh đạo gần gũi, tận tụy, luôn làm việc không ngừng vì người dân Nhật Bản. Tuy nhiên, bài đăng đã thu hút hơn 31 triệu lượt xem và bất ngờ châm ngòi cho cuộc tranh luận trên phạm vi cả nước về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cũng như những hệ lụy của tình trạng thiếu ngủ kéo dài, theo New York Times.

Tranh cãi quanh thời gian làm việc của thủ tướng

Nghị sĩ đối lập Toru Kunishige cảnh báo rằng việc thiếu ngủ trong thời gian dài có thể "làm suy giảm khả năng phán đoán - tương tự như khi say rượu - và có nguy cơ ảnh hưởng đến năng lực xử lý các tình huống khủng hoảng quốc gia", theo tờ Mainichi.

Một nghị sĩ khác thường xuyên chỉ trích bà Takaichi là ông Hiroyuki Konishi còn kêu gọi bà từ chức. "Công việc của thủ tướng là hoạch định định hướng chính sách và đưa ra chỉ đạo, chứ không phải cặm cụi xem xét từng chi tiết nhỏ trong các văn bản", ông nói.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu trong phiên họp ủy ban quốc hội ngày 26/6. Ảnh: Japan Times.

Trong khi đó, ông Yuichiro Tamaki, lãnh đạo một đảng bảo thủ theo xu hướng dân túy, nhận xét bà Takaichi là người rất chăm chỉ, nhưng nhấn mạnh: "Nghỉ ngơi cũng là một phần của công việc".

Văn phòng Thủ tướng Takaichi chưa đưa ra phản hồi trước đề nghị bình luận về những ý kiến trên.

Trong khi đó, các đồng minh của bà Takaichi đã lên tiếng bảo vệ nữ thủ tướng, cho rằng bà chỉ đang chia sẻ một cách chân thực về áp lực phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng.

Thứ trưởng Ngoại giao Ayano Kunimitsu cho rằng cũng như nhiều chính trị gia khác, bà Takaichi chịu áp lực phải tự quán xuyến các công việc gia đình.

"Mỗi người đều có hoàn cảnh và những câu chuyện phía sau mà người khác không nhìn thấy. Tôi mong mọi người có thể thấu hiểu điều đó", bà Kunimitsu viết trên mạng xã hội X.

Cần hỗ trợ để thúc đẩy phụ nữ phát triển

Kể từ khi bước chân vào chính trường từ những năm 1990, bà Takaichi đã xây dựng hình ảnh bản thân gắn liền với tinh thần làm việc không ngừng nghỉ. Khi nhậm chức thủ tướng vào năm ngoái, bà từng cam kết sẽ "làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc".

Bà cũng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để chia sẻ lịch làm việc dày đặc của mình. Tháng 1 năm nay, bà từng đăng một bài viết dài kể về việc vừa giải quyết các vấn đề đối ngoại, vừa chuyển vào dinh thự thủ tướng ngay trong kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Đây cũng không phải lần đầu tiên thói quen làm việc của bà trở thành tâm điểm tranh cãi. Tháng 11 năm ngoái, bà từng bị chỉ trích vì triệu tập các trợ lý lúc 3 giờ sáng. Sau đó, bà giải thích rằng chiếc máy fax tại nhà bị hỏng, nên phải nhờ nhân viên đưa bà tới một văn phòng khác để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp diễn ra.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng hồi tháng 11/2025. Ảnh: Japan Times.

Thời gian gần đây, bà Takaichi liên tục làm việc với cường độ cao nhằm thúc đẩy quốc hội thông qua các ưu tiên lập pháp của chính phủ trước khi bước vào kỳ nghỉ hè. Bên cạnh đó, bà cũng phải đối mặt với những khó khăn kinh tế kéo dài, trong đó đồng yên đã rơi xuống mức thấp nhất trong 39 năm, cùng với sự sụt giảm gần đây về mức độ ủng hộ, dù tỷ lệ tín nhiệm của bà vẫn ở mức tương đối cao.

Trong bài đăng hôm 22/7, bà Takaichi dành nhiều dung lượng để nói về khối lượng công việc dày đặc mà bà phải gánh vác thời gian gần đây. Bà cho biết từ đầu tháng 7 đến nay, cứ mỗi cuối tuần, bà lại gần như ở lì trong dinh thự công vụ, "từ sáng sớm đến tận đêm khuya", miệt mài đọc những chồng tài liệu dày cộp.

Bà cũng chia sẻ một số chuyện cá nhân, thừa nhận mình "rất vụng về trong việc là quần áo và làm việc này mất rất nhiều thời gian".

Một số nhà bình luận cho rằng bà Takaichi - nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản - cần nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn trong công việc.

Giáo sư Yoko Iwama, thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) ở Tokyo, cho rằng đã đến lúc Nhật Bản cần xây dựng một hệ thống hỗ trợ tốt hơn cho người đứng đầu chính phủ.

"Việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ để thủ tướng Nhật Bản có thể toàn tâm toàn ý cho công việc, không phải tự mình đảm đương việc nhà, sẽ góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trong xã hội", bà Iwama viết trên nhật báo kinh tế Nikkei.

Theo bà Iwama, trước đây các thủ tướng Nhật Bản thường được vợ quán xuyến việc nhà để toàn tâm cho công việc, trong khi bà Takaichi dường như vẫn phải tự mình đảm đương nhiều việc nội trợ.

Nhật Bản từ lâu nổi tiếng với văn hóa làm việc kéo dài. Tại nhiều doanh nghiệp, một ngày làm việc có thể vượt quá 12 tiếng. Trong cả khu vực công lẫn tư, người lao động thường chịu áp lực phải ở lại cơ quan cho đến khi cấp trên ra về, đồng thời làm thêm giờ với cường độ lớn - điều vốn được xem là biểu hiện của lòng trung thành và sự tận tụy với công việc. Những năm gần đây, Nhật Bản liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp gây chú ý về karoshi - thuật ngữ chỉ tình trạng "chết vì làm việc quá sức". Vấn đề này đặc biệt thu hút sự quan tâm vào năm 2016, khi Matsuri Takahashi, nhân viên của tập đoàn quảng cáo Dentsu, qua đời do tự tử sau nhiều tháng làm thêm hơn 100 giờ mỗi tháng. Cái chết của cô đã thúc đẩy chính phủ ban hành quy định giới hạn thời gian làm thêm ở mức 45 giờ mỗi tháng. Theo một số chuyên gia, quy định này đã góp phần cải thiện văn hóa làm việc, đặc biệt đối với lao động trẻ.