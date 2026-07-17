Nhật Bản sửa Luật Hoàng gia, nữ giới vẫn không được kế vị

Quốc hội Nhật Bản thông qua sửa đổi Luật Hoàng gia, cho phép công chúa ở lại Hoàng gia sau kết hôn nhưng vẫn chưa cho phép phụ nữ kế vị ngai vàng.

Nhật hoàng Naruhito (giữa, hàng đầu) cùng các thành viên Hoàng gia Nhật Bản tham dự tiệc chiêu đãi mùa xuân tại Vườn Hoàng gia Akasaka ở Tokyo ngày 17/4. Ảnh: Kyodo.

Quốc hội Nhật Bản ngày 17/7 thông qua các sửa đổi đối với Luật Hoàng gia về kế vị ngai vàng, nhưng vẫn giữ nguyên quy định không cho phép phụ nữ trở thành Thiên hoàng, theo Japan Times.

Theo quy định mới, các công chúa sẽ vẫn là thành viên Hoàng gia sau khi kết hôn. Luật cũng cho phép nhận làm con nuôi các hậu duệ nam giới thuộc những nhánh cũ của Hoàng tộc để đưa họ trở lại Hoàng gia. Những người này không được quyền kế vị, nhưng con trai của họ trong tương lai sẽ đủ điều kiện tham gia hàng kế vị.

Mục tiêu được chính phủ đưa ra là bảo đảm Hoàng gia có đủ thành viên để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công trong bối cảnh số lượng thành viên ngày càng ít và tuổi đời ngày càng cao.

Các dự luật được Thượng viện thông qua với 184 phiếu thuận và 57 phiếu chống.

Gói dự luật về Hoàng gia được Thượng viện Nhật Bản thông qua trong phiên họp toàn thể ngày 17/7. Ảnh: Japan Times.

Luật Hoàng gia Nhật Bản, có hiệu lực từ năm 1947, quy định quyền kế vị Ngai Hoa Cúc chỉ được truyền theo dòng nam. Theo quy định hiện hành, người kế vị Nhật hoàng Naruhito sẽ là em trai ông, Thái tử Akishino. Tiếp theo là con trai của Thái tử, Hoàng tử Hisahito (19 tuổi), và đứng thứ ba là Hoàng thân Hitachi, chú của Nhật hoàng, năm nay 90 tuổi.

Quy định này đồng nghĩa với việc Công chúa Aiko (24 tuổi), con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito, cũng như hai chị gái của Hoàng tử Hisahito, sẽ không bao giờ có thể trở thành Thiên hoàng.

Dự luật được thông qua sau nhiều tranh luận trong nội bộ đảng cầm quyền của Thủ tướng Sanae Takaichi. Theo bà Takaichi cùng nhiều chính trị gia bảo thủ, việc duy trì chế độ kế vị theo dòng nam là nền tảng bảo đảm tính chính danh của Hoàng gia.

Sau khi Hạ viện thông qua dự luật hôm 10/7, ông Seiichiro Murakami, chính trị gia kỳ cựu của đảng Dân chủ Tự do (LDP), cho rằng việc loại trừ khả năng Công chúa Aiko trở thành Thiên hoàng là "hoàn toàn vô lý".

Ông Asahiro Kuni, 81 tuổi, cựu thành viên Hoàng gia, nhận định việc đưa các hậu duệ nam giới của những nhánh Hoàng tộc cũ trở lại Hoàng gia là thiếu thực tế. Ông cho biết nếu con cháu mình nhận được lời đề nghị như vậy, ông sẽ khuyên họ từ chối vì rất khó thích nghi với cuộc sống nhiều ràng buộc trong Hoàng gia.

Trong khi đó, các cuộc khảo sát dư luận cho thấy đa số người dân Nhật Bản ủng hộ việc cho phép phụ nữ kế vị.

Một khảo sát do báo Asahi Shimbun thực hiện hồi tháng 5 cho thấy 72% người được hỏi đồng tình với việc sửa luật để phụ nữ có thể trở thành Thiên hoàng.