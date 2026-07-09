Ông lớn manga Nhật Bản Kodansha xin lỗi

Kodansha, một trong những nhà xuất bản manga lớn nhất Nhật Bản, đã phải xin lỗi một tác giả manga vì đã để bà phải làm việc trong điều kiện không đảm bảo sức khỏe và quyền lợi.

Cells at Work! là một bộ truyện rất ăn khách của Kodansha. Ảnh: Kodansha.

Giới manga Nhật Bản gần đây dấy lên nhiều tranh cãi sau khi một tác giả chia sẻ về việc bị ngược đãi trong quá trình sáng tác. Theo Popverse, tác giả Akane Shimizu đã công khai việc bị ngược đãi trong quá trình sáng tác bộ truyện dài kỳ Cells at Work! cho Kodansha.

Kodansha thừa nhận trách nhiệm

Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7 năm 2026, Akane Shimizu, tác giả của bộ truyện Cells at Work! do Kodansha phát hành, đã đăng tải một loạt bài viết trên nền tảng X. Nội dung đề cập đến hệ thống hỗ trợ y tế yếu kém đối với tác giả trong quá trình đăng truyện dài kỳ, môi trường làm việc độc hại, thái độ ngược đãi của biên tập viên phụ trách vào thời điểm đó, cũng như vấn đề ghi nhận thù lao đối với các tác phẩm phái sinh sau khi bộ truyện kết thúc.

Phản hồi với thông tin này, Kodansha lên tiếng nhận trách nhiệm: "Mặc dù nhiều lần nhận được yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc từ tác giả Shimizu, chúng tôi đã không thiết lập được hệ thống giám sát y tế đầy đủ cũng như không cung cấp được môi trường làm việc phù hợp để sáng tác manga, bao gồm cả việc sắp xếp đội ngũ trợ lý".

Kodansha cũng thừa nhận quyền lợi của tác giả đối với các tác phẩm ngoại truyện không được thống nhất trước. Những thiếu sót trong hệ thống quản lý của bộ phận biên tập và cách xử lý không thỏa đáng của chúng tôi đối với các vấn đề trên đã tạo ra gánh nặng lớn và tổn thương tinh thần cho tác giả Shimizu, đại diện nhà xuất bản Kodansha cho biết.

Biên tập viên có liên quan được cho là không còn làm việc cùng tác giả Shimizu, mặc dù chưa rõ liệu người này còn làm việc tại Kodansha hay không.

Các tác giả manga chịu rất nhiều sức ép trong quá trình sáng tác. Ảnh minh họa: Leftvoice.

Đáp lại, tác giả Akane Shimizu đăng tải thông tin trên mạng xã hội rằng: “Các cuộc thảo luận với Kodansha đang diễn ra. Ngoài ra, đối với các tác phẩm ngoại truyện, các dự án hợp tác, các sản phẩm được cấp phép khác và các dự án mới đang được triển khai, tất cả đều đã được xác nhận với tôi. Quá trình sản xuất được tiến hành sau khi tôi đích thân phê duyệt và đồng ý”.

Trong khi câu chuyện về môi trường làm việc độc hại mà Akane Shimizu từng trải qua dường như đã có một cái kết tốt đẹp, thì trường hợp của bà không phải là duy nhất.

Kodansha không phải là cá biệt

Sau khi Akane Shimizu lên tiếng, nhiều tác giả khác cũng đã chia sẻ về tình trạng không được trả tiền bản quyền, bị phớt lờ sau khi nêu vấn đề sức khỏe, cũng như những vướng mắc trong quá trình làm việc với biên tập viên, theo Automaton-media.

Kayatamaru, tác giả bộ manga The Girl, the Shovel, and the Evil Eye, tiết lộ rằng cũng có thời điểm không nhận được tiền bản quyền từ doanh số bán sách điện tử ở nước ngoài trong hơn 1 năm.

Ngoài ra, các biên tập viên cũng được cho là đã hoàn toàn phớt lờ những lo ngại của tác giả về tình trạng sức khỏe ngày càng sa sút. Hậu quả là Kayatamaru buộc phải tạm nghỉ sáng tác suốt nửa năm sau khi cân nặng sụt giảm đến mức nguy hiểm tính mạng. Đến nay, tác giả vẫn phải duy trì việc dùng thuốc điều trị.

Izuko Fujiya, người được biết đến với bộ manga Slime Slayer: From Zero to Black Steel King, cũng lần đầu tiên lên tiếng giải thích lý do loạt truyện Sayonara no Parade đăng trên tạp chí Monthly Shonen Sirius của bà lại bị bỏ dở.

Trong bài đăng trên X, bà giải thích rằng những tranh chấp với ban biên tập trong giai đoạn 2016-2019 đã khiến bà không thể tiếp tục bộ truyện. Không chỉ tinh thần của bà bị sa sút mà cả môi trường làm việc cũng không phù hợp. Bà bày tỏ hy vọng rằng câu chuyện của Shimizu sẽ góp phần cải thiện cách các nhà xuất bản đối xử với giới họa sĩ manga.

Họa sĩ manga Q-ta Minami cũng gián tiếp đề cập đến tình trạng bị đối xử tệ bạc tại Kodansha khi viết phản hồi cho Shimizu: "Tôi từng cam chịu việc bị đối xử như vậy vì nghĩ rằng mình không phải là tác giả có sách bán chạy và đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu ngay cả Shimizu, người đã đạt được thành công vang dội, vẫn bị biên tập viên đối xử tệ hại như thế, thì quả thực chẳng còn hy vọng gì nữa. Việc bà ấy vẫn còn sống và tiếp tục sáng tác manga đã là một phép màu rồi".

Meiji Merou, tác giả bộ Magical Girl and Narco Wars trên nền tảng Jump+, cũng từng nhiều lần bị các biên tập viên cũ chê bai là kém cỏi và sẽ "trở thành kẻ thất bại". Tác giả bình luận: "Thời đó, người ta thường có xu hướng ép các nghệ sĩ phải đi theo một khuôn mẫu nhất định và dồn họ vào đường cùng về mặt cảm xúc".

Hy vọng rằng sau khi các tác giả manga cởi mở hơn trong việc công khai chia sẻ trải nghiệm của mình, các nhà xuất bản Nhật sẽ chịu nhiều áp lực hơn để cải thiện điều kiện làm việc cho họ.