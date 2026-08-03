Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đây là Rembrandt

Sách kể về cuộc đời và sự nghiệp của vị danh họa người Hà Lan. Bằng tài năng hiếm có, Rembrandt khẳng định được tên tuổi, bước lên tột đỉnh danh vọng và phú quý khi mới ngoài hai mươi.

Thế giới sách Ebook

Rembrandt và những năm tháng học vẽ định hình một thiên tài

  • Thứ hai, 3/8/2026 11:52 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Từ hai người thầy đầu tiên, Rembrandt tiếp thu kỹ thuật hội họa, cảm hứng từ Caravaggio và sớm hình thành lối kể chuyện bằng ánh sáng, bóng tối đầy kịch tính.

Học cách vẽ bằng niềm đam mê

Được cha mẹ chu cấp, Rembrandt bắt đầu học vẽ với Jacob van Swanenburgh (1571-1638), một họa sĩ địa phương chuyên vẽ chân dung, kiến trúc và phong cảnh huyền hoặc, từng sống và làm việc nhiều năm ở Italy, bấy giờ được xem là trung tâm của nghệ thuật Tây phương. Trong ba năm, Rembrandt học những kỹ thuật cơ bản từ van Swanenburgh, nhưng phong cách của người thầy này lại không ảnh hưởng lâu dài lên người họa sĩ trẻ.

Rembrandt ảnh 1

Bức họa Balaam và con lừa được họa sĩ người Hà Lan Pieter Lastman sáng tác vào năm 1622. Ảnh: wikimedia.

Sau đó, chỉ trong sáu tháng vào năm 1624, Rembrandt theo học việc Pieter Lastman (1583-1633) ở Amsterdam. Lastman, một họa sĩ nổi tiếng chuyên vẽ cảnh lịch sử, cũng từng học ở Italy về. Tại Italy, ông khám phá ra tranh của Caravaggio, người kết hợp quan sát tường tận về chi tiết hình thể lẫn cảm xúc với bố cục kịch tính cùng sự chuyển đột ngột giữa ánh sáng và bóng tối.

Lastman truyền niềm cảm hứng với Caravaggio cho người học việc trẻ tuổi, và những nét đặc sắc tràn đầy năng lượng này từ tranh Caravaggio về sau trở thành đặc trưng trong tranh Rembrandt xuyên suốt sự nghiệp ông, theo một cách thức càng ngày càng tinh tế.

Rembrandt ảnh 2

Bức họa Balaam và con lừa của danh họa Rembrandt sáng tác vào năm 1626. Ảnh: wikipedia.

Bức tranh thời kỳ đầu của Rembrandt, Balaam và con lừa năm 1626, phỏng theo một tác phẩm của Lastman, và có lẽ là món quà dành cho người thầy.

Đề tài tranh là một điển tích Kinh Thánh: con lừa tìm cách cảnh báo người chủ mù quáng của nó, vị tu sỹ Balaam, về một thiên thần đang chặn đường không cho ông đi đến vùng đất dữ. Balaam đánh con lừa vì tội cứng đầu, cho đến khi con vật đáng thương được phép màu và cất tiếng nói hé lộ sự thật.

Phiên bản của Rembrandt cho thấy khả năng truyền tải một câu chuyện hấp dẫn qua một khung tranh duy nhất của ông - cái mà đạo diễn phim Peter Greenaway miêu tả là kỹ thuật tạo hình “mang chất điện ảnh” của Rembrandt.

Jorella Andrews, Nick Higgins

Đông A và NXB Dân Trí

Rembrandt Caravaggio hội họa thiên tài

Bình luận

    Đọc tiếp

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    7 giờ trước 06:06 3/8/2026

    0

    Trong văn phòng ở Hà Nội, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chia sẻ về không gian làm việc, những bản thảo, giá sách và niềm vui của một nghề thầm lặng.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý