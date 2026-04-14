Đế chế manga Shonen Jump bị thách thức

Tạp chí nổi tiếng Shonen Jump đang giữ vị thế độc tôn trong làng manga thế giới do nắm quyền sở hữu một số đầu truyện được yêu thích nhất trên toàn cầu.

Trong khi các tác phẩm như Dragon Ball, One Piece hay những cái tên kế cận sau này như Jujutsu Kaisen hay Chainsaw Man đã truyền cảm hứng cho hàng triệu nghệ sĩ theo đuổi sự nghiệp manga, một họa sĩ của chính tạp chí này lo ngại rằng cái bóng quá lớn của Shonen Jump sẽ dẫn đến sự sụp đổ của thể loại này.

Nghệ sĩ người Hàn Quốc Mu-jik Park, được người hâm mộ biết đến với cái tên Boichi, đã bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực manhwa (truyện tranh Hàn Quốc) trước khi chuyển sang lĩnh vực manga. Tại Shonen Jump, ông được biết đến nhiều nhất với vai trò sáng tác trong loạt truyện khoa học viễn tưởng hậu tận thế ăn khách Dr. Stone.

Trong những năm qua, Boichi đã chứng kiến một xu hướng mà ông cho là có vấn đề: Khát vọng của hầu hết họa sĩ manga trẻ tuổi là được làm việc tại Weekly Shonen Jump.

Tuy nhiên, Boichi cảm thấy rằng mong ước trên đã khiến nhiều họa sĩ đánh mất tầm nhìn về sự đa dạng nghệ thuật, chính là yếu tố đã làm nên Shonen Jump như một ông trùm giải trí ngày nay.

Cái bóng quá lớn của Shonen Jump

Trong một bài đăng gần đây trên X, Boichi lập luận rằng sự ám ảnh với Shonen Jump có thể tước đi sự đa dạng và phong phú vốn là thế mạnh lớn nhất của manga.

Bộ ba lớn của Shonen Jump trong các thời kỳ được cho là có nhiều điểm chung. Ảnh: Screen Rant.

"Khi chúng ta nhìn vào những người trên khắp thế giới mơ ước tham gia xây dựng ngành công nghiệp manga, mục tiêu của họ thường là Weekly Shonen Jump...Tuy nhiên, nếu mục tiêu của bạn chỉ là Shonen Jump, bạn không thể xây dựng một ngành công nghiệp manga mạnh mẽ và sôi động".

Mặc dù Shonen Jump đã xuất bản hàng trăm đầu manga khác nhau trong những năm qua, họ thường chỉ tập trung vào "bộ ba lớn" đại diện cho thương hiệu xuyên suốt các thời kỳ. Vào giữa những năm 2000 và đầu những năm 2010, Bleach, One Piece và Naruto cùng nhau nắm giữ vị thế đáng ngưỡng mộ này.

Sau đó, khi chuyển sang thế hệ tiếp theo, Shonen Jump liên tục tập trung vào Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man và Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba như những đầu sách chủ lực. Cả ba tác phẩm sau đều thuộc thể loại giả tưởng siêu nhiên và nhấn mạnh vào lối kể chuyện gai góc, tập trung vào những cảnh hành động nhanh, kịch tính cao.

Đối với Boichi, sự thành công của các "bộ ba lớn" này không giúp nâng tầm manga như điều mà giới truyền thông thường mô tả. "Sức mạnh thực sự… không nằm ở một vài đầu sách ăn khách… mà nằm ở giá trị văn hóa của nó. Và cần phải hiểu được điều này thì một quốc gia mới có thể xây dựng một ngành công nghiệp manga và một hệ sinh thái thực sự, cũng như đưa nó phát triển mạnh mẽ", ông viết.

Sự đa dạng là yếu tố phát triển tiên quyết của manga

Nhờ vị thế biểu tượng trong ngành, Shonen Jump mang đến một mô hình sáng tạo mà các nghệ sĩ khác cố gắng bắt chước. Do đó, có nguy cơ rất lớn là các nghệ sĩ tương lai sẽ dựa vào những tiền đề và mô típ cũ rích mà những người đi trước đã sử dụng.

Boichi cho biết: "Nếu tất cả tác phẩm được sản xuất đều giống với những đầu truyện của Shonen Jump, cả về phong cách nghệ thuật, nhân vật, chủ đề, cách kể chuyện hoặc ý tưởng, thì việc sản xuất 10.000 hoặc thậm chí 50.000 tác phẩm như vậy mỗi năm có giá trị gì? Điều đó chẳng khác nào một thảm họa".

Boichi nhấn mạnh quan điểm về sự đa dạng trong sáng tạo bằng cách mô tả một trong những tác phẩm yêu thích nhất mọi thời đại của ông: "Có một tác phẩm mà tôi rất yêu thích… đó chỉ là một bộ manga về việc nuôi bò… tôi vẫn yêu nó hơn bất kỳ bộ truyện nào tôi từng vẽ. Sản phẩm này là một ví dụ sống động về sức mạnh và tiềm năng thực sự của manga".

Để ngăn chặn sự trì trệ sáng tạo trong ngành công nghiệp manga, Boichi nhấn mạnh sự cần thiết của những người sáng tạo có nền tảng và kinh nghiệm đa dạng, dù có chuyên môn hay không.

"Những câu chuyện về các nhà triết học vĩ đại, các nhân vật tôn giáo hay các nhà hoạt động xã hội, và thậm chí cả những tác phẩm dựa trên kinh nghiệm cá nhân về bệnh tật, chẳng hạn như sỏi thận...

Nếu bạn thực sự muốn manga còn tồn tại ở đất nước mình, đừng nhắm đến Shonen Jump, hãy nhắm đến sự đa dạng trong manga", ông nhấn mạnh.