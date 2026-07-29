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Thế giới

Chuyên gia: Động đất Nhật Bản liên quan đứt gãy từ năm 2016

  • Thứ tư, 29/7/2026 16:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giới địa chấn học Nhật Bản cho rằng đoạn đứt gãy Hinagu chưa bị phá vỡ hoàn toàn sau thảm họa năm 2016 có thể là nguyên nhân gây ra trận động đất mạnh 7,1 độ ngày 28/7.

Các chuyên gia Nhật Bản nhận định trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra ở tây nam nước này ngày 28/7 nhiều khả năng bắt nguồn từ một đoạn đứt gãy chưa bị phá vỡ hoàn toàn sau chuỗi động đất lịch sử tại Kumamoto cách đây gần 10 năm, theo Kyodo News. Họ cũng cảnh báo hoạt động địa chấn trong khu vực có thể sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tâm chấn của trận động đất mới nằm tại tỉnh Kumamoto, không xa khu vực từng hứng chịu hai trận động đất mạnh 6,5 và 7,3 độ vào các ngày 14 và 16/4/2016.

Động đất gây cháy nhà, lật tàu tại tỉnh Kumamoto của Nhật Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất có cường độ 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản trong chiều 28/7 khiến nhiều ngôi nhà bị cháy, tàu bị lật.

Cả ba trận động đất đều đạt cấp 7 - mức cao nhất trên thang cường độ địa chấn của Nhật Bản - tại một số khu vực ở tỉnh Kumamoto. Chuỗi động đất năm 2016 đã tàn phá nghiêm trọng khu vực này, khiến hơn 270 người thiệt mạng.

Miền trung đảo Kyushu là nơi tập trung nhiều đới đứt gãy đang hoạt động, trong đó có các đới Hinagu và Futagawa - hai hệ thống đứt gãy được xác định là nguyên nhân gây ra chuỗi động đất năm 2016.

Trong nhiều năm qua, các nhà địa chấn học liên tục cảnh báo phần phía nam của đới đứt gãy Hinagu, kéo dài tới vùng biển Yatsushiro, gần như vẫn chưa giải phóng hoàn toàn năng lượng sau các trận động đất cách đây một thập kỷ.

Giáo sư Shinji Toda, chuyên gia địa chấn học tại Đại học Tohoku, cho biết phân tích dữ liệu trong 10 năm qua cho thấy số trận động đất có độ lớn từ 1,5 trở lên quanh đới đứt gãy Hinagu đã tăng hơn gấp đôi so với giai đoạn trước năm 2016.

"Theo giả thuyết hiện nay, chuỗi động đất năm 2016 đã tạo ra ứng suất rất lớn trong lòng đất, khiến một phần đới đứt gãy Hinagu tiếp tục dịch chuyển và gây ra trận động đất lần này", ông Toda nhận định, đồng thời cho rằng hai sự kiện có cùng cơ chế phát sinh.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra lúc 16h27 ngày 28/7 ở độ sâu khoảng 16 km. Đây là dạng động đất trượt bằng (strike-slip), trong đó hai khối địa chất dịch chuyển theo phương ngang ngược chiều nhau - cơ chế tương tự chuỗi động đất Kumamoto năm 2016.

Động đất khiến lâu đài hơn 400 năm tuổi ở Nhật hư hại Trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto ngày 28/7 khiến một phần tường đá của lâu đài Kumamoto, công trình lịch sử nổi tiếng hàng trăm năm tuổi và là biểu tượng của Nhật Bản, bị sập.

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Phương Linh

động đất Nhật Bản Nhật Bản đứt gãy 2016 địa chấn Kumamoto

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