Cựu tổng thống Hàn Quốc bị tước bằng luật sư

Sau khi bản án đầu tiên có hiệu lực, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị thu hồi giấy phép hành nghề luật sư. Dữ liệu trại giam cũng cho thấy ông nhận hơn 1,7 tỷ won tiền gửi.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Reuters.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị tước giấy phép hành nghề luật sư sau khi Tòa án Tối cao giữ nguyên bản án về tội cản trở hoạt động tư pháp, các nguồn tin pháp lý cho biết ngày 29/7.

Theo quy định của Hàn Quốc, luật sư bị kết án tù có hiệu lực pháp luật sẽ bị thu hồi giấy phép hành nghề. Trước khi bước vào chính trường, ông Yoon từng là công tố viên.

Hiệp hội Luật sư Hàn Quốc gần đây đã chính thức hủy giấy phép hành nghề của ông sau khi Tòa án Tối cao hôm 9/7 giữ nguyên mức án 7 năm tù vì hành vi cản trở lực lượng điều tra thi hành lệnh bắt giữ liên quan đến nỗ lực thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024, Yonhap cho biết.

Đây là bản án có hiệu lực đầu tiên đối với cựu tổng thống đang bị giam giữ, trong bối cảnh ông Yoon còn phải đối mặt với nhiều phiên tòa khác liên quan đến vụ thiết quân luật.

Hồi tháng 2, một tòa án tại Seoul tuyên phạt ông tù chung thân với cáo buộc cầm đầu cuộc nổi dậy thông qua sắc lệnh thiết quân luật khẩn cấp. Ông Yoon đã kháng cáo bản án này.

Bên cạnh đó, Korea Times ngày 28/7 cũng cho biết ông Yoon đã nhận hơn 1,7 tỷ won (khoảng 1,15 triệu USD ) tiền gửi trong thời gian bị giam giữ suốt một năm qua, tương đương hơn 6 lần mức lương tổng thống Hàn Quốc năm nay là 271 triệu won.

Theo văn phòng nghị sĩ Park Eun-jung thuộc đảng Tái thiết Hàn Quốc, phạm nhân nhận nhiều tiền gửi nhất tại Trại giam Seoul trong giai đoạn từ ngày 10/7/2025 đến 10/7/2026 đã nhận tổng cộng 1.714.700.137 won. Người này được xác định là ông Yoon.

Sau khi bị đưa trở lại trại giam vào tháng 7 năm ngoái, ông Yoon đã nhận số tiền trên thông qua 39.829 giao dịch. Tổng giá trị tiền gửi cao gấp khoảng 13 lần so với phạm nhân đứng thứ hai tại Trại giam Seoul, người chỉ nhận khoảng 131 triệu won. Ông Yoon cũng đã rút 99,46% số tiền này qua 511 giao dịch.

Trong khi đó, cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee là người nhận nhiều tiền gửi nhất tại Trại giam Nam Seoul trong giai đoạn từ ngày 12/8 năm ngoái đến 10/7 năm nay, với tổng số khoảng 171 triệu won.

Bà Kim nhận tiền qua 8.119 giao dịch và đã rút 94,5% số tiền này thông qua 92 lần giao dịch.

Giới chức cho rằng ông Yoon và bà Kim đã chuyển phần lớn số tiền gửi sang các tài khoản bên ngoài. Theo quy định của cơ quan quản lý trại giam Hàn Quốc, số dư tiền gửi của phạm nhân không được vượt quá 4 triệu won. Phần vượt hạn mức sẽ được hoàn trả khi mãn hạn tù hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân theo yêu cầu.

Trước đó, ngày 27/7, ông Yoon bị tuyên phạt 18 tháng tù, cho hưởng án treo trong thời gian 3 năm, vì đưa ra các phát ngôn sai sự thật trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2022. Nếu bản án này được giữ nguyên, đảng đối lập chính Quyền lực Nhân dân sẽ phải hoàn trả 39,7 tỷ won tiền ngân sách đã được hoàn trả cho chiến dịch tranh cử.