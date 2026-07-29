Hai thiên thạch liên tiếp xuất hiện trên bầu trời New Zealand

Sau khi hai thiên thạch nghi có kích thước lớn xuất hiện liên tiếp, các nhà khoa học New Zealand kêu gọi người dân tìm kiếm mảnh vỡ có thể đã rơi xuống mặt đất.

Hình ảnh quả cầu lửa được camera an ninh gia đình ghi lại sau khi một thiên thạch được cho là đã chiếu sáng bầu trời New Zealand. Ảnh: Guardian.

Hai thiên thạch nghi có kích thước lớn liên tiếp xuất hiện trên bầu trời New Zealand chỉ trong vài ngày, tạo nên những vệt sáng rực kèm tiếng nổ lớn, khiến nhiều người dân kinh ngạc và động vật hoảng loạn, theo Guardian.

Quả cầu lửa đầu tiên được nhìn thấy trên Đảo Nam vào tối 26/7. Đến khoảng 22h20 ngày 28/7, một thiên thạch khác tiếp tục xé toạc bầu trời Đảo Bắc, thắp sáng cả vùng trời chỉ trong tích tắc.

Hình ảnh từ camera hành trình, camera an ninh và hệ thống quan sát thiên thạch cho thấy bầu trời lóe sáng trước khi phát ra tiếng nổ lớn. Hàng chục nhân chứng sau đó chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội.

"Tôi cứ tưởng một chiếc máy bay đang bốc cháy", một người viết.

Một nhân chứng khác mô tả quả cầu lửa màu cam với chiếc đuôi tím kéo dài, để lại những vệt đen phía sau. "Đó là thiên thạch lớn nhất tôi từng thấy. Đuôi của nó kéo dài gần như khắp bầu trời và có màu sắc rực rỡ", người này kể.

Quả cầu lửa được camera ghi lại khi băng qua bầu trời vùng Hawke's Bay, trên Đảo Bắc của New Zealand. Trong những ngày gần đây, hai thiên thạch nghi có kích thước lớn đã liên tiếp xé toạc bầu trời nước này. Ảnh: Fireballs Aotearoa.

Nhiều người cho biết họ nghe thấy tiếng gầm trầm vang vọng sau khi thiên thạch xuất hiện. Một số nói tiếng động khiến chim chóc náo loạn, trong khi một chủ trang trại cho biết đàn bò của ông "phát cuồng" vì sợ hãi.

"Từ Ruby Bay, chúng tôi vừa nhìn thấy vừa nghe thấy nó. Tiếng động giống như có ai ném đá vào một thùng rác bằng kim loại", một nhân chứng khác kể.

Ông Steve Wyn-Harris, Giám đốc Fireballs Aotearoa - tổ chức quy tụ các nhà địa chất, thiên văn học và các nhà khoa học cộng đồng chuyên theo dõi thiên thạch - cho biết ông đang ngâm mình trong bồn nước nóng ở Hawke's Bay thì bầu trời bất ngờ lóe sáng.

"Lúc đầu tôi nghĩ đó là tia sét. Chỉ đến khi điện thoại liên tục nhận được tin nhắn từ các nhân chứng, tôi mới tin đó là một quả cầu lửa", ông nói.

Theo ông Wyn-Harris, chi tiết đáng chú ý nhất là nhiều người cùng nghe thấy tiếng nổ siêu thanh, dấu hiệu cho thấy thiên thạch đã bay xuống tương đối thấp trước khi vỡ trong khí quyển.

Sau hiện tượng này, Fireballs Aotearoa kêu gọi người dân tại khu vực phía nam Đảo Bắc tìm kiếm các mảnh thiên thạch có thể đã rơi xuống mặt đất.

"Nếu nhìn thấy một hòn đá màu đen xuất hiện ở nơi vốn không có, hãy liên hệ với chúng tôi", ông Wyn-Harris nói.

Trong 150 năm qua, New Zealand mới chỉ xác nhận 10 thiên thạch được tìm thấy, dù giới khoa học tin rằng còn nhiều thiên thạch khác đã rơi xuống nhưng chưa được phát hiện. Việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do dân cư thưa thớt, địa hình hiểm trở và trước đây thiếu hệ thống quan sát đủ dày.

Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi khi Fireballs Aotearoa đã lắp đặt khoảng 200 camera trên khắp New Zealand. Cùng với mạng lưới camera an ninh và camera hành trình ngày càng phổ biến, các nhà khoa học kỳ vọng sẽ xác định chính xác hơn vị trí thiên thạch rơi và thu hồi được nhiều mẫu vật hơn.

"Chúng tôi hiện sở hữu một trong những mạng lưới quan sát thiên thạch tốt nhất thế giới. Đó là lý do ngày càng ghi nhận được nhiều hiện tượng như thế này", ông Wyn-Harris cho biết.