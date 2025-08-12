Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thiên thạch cháy rực trên bầu trời Australia

  Thứ ba, 12/8/2025 12:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một thiên thạch đã bất ngờ thắp sáng bầu trời đêm ở bang Victoria, Australia trước khi tiếng nổ lớn vang lên, làm rung chuyển nhiều ngôi nhà.

Camera quan sát đã ghi lại khoảnh khắc một thiên thạch thắp sáng bầu trời đêm tại trang trại ở Codben, phía tây nam Victoria. Ảnh: Dwayne Rollings.

Người dân ở khu vực trung tâm bang Victoria, Australia báo cáo đã nhìn thấy một thiên thạch lớn xé ngang bầu trời đêm hôm 10/8, theo Guardian.

Khi vật thể bay ngang qua, một số người mô tả cảnh tượng như có một “quả cầu lửa” thắp sáng bầu trời đêm kèm theo âm thanh lớn.

Hàng chục đoạn clip và lời kể nhân chứng đã được chia sẻ trong nhóm Facebook Australian Meteor Reports.

Saskia Reus-Smit, sống tại Fryerstown, đăng lên nhóm rằng cô đã thấy thiên thạch bay “ngay trên đầu, rất thấp, có vẻ thấp hơn cả máy bay… đủ gần để thấy rõ vết cháy. Nó giống đá núi lửa màu cam đang bốc cháy”.

Ngay sau đó, Reus-Smit nghe thấy “tiếng nổ lớn, nghe giống tiếng va chạm hơn là tiếng nổ siêu thanh, nhưng cũng có thể là một trong hai. Nhà tôi và mặt đất rung lên rõ rệt”.

Terrence Dale, sống ở Eildon, viết trên Facebook rằng ông nhìn thấy thiên thạch lúc 19h35 phút (theo giờ địa phương).

“Nó xuất hiện ở phía thấp trên đường chân trời và có màu xanh lam lẫn đỏ, hình dạng rất dài, rồi khuất khỏi tầm nhìn sau dãy núi gần chỗ tôi ở”, Dale kể.

Dale nói ông bị choáng ngợp bởi cảnh tượng này.

Thiên thạch cũng được ghi lại bởi camera ở Pendergast Hut trên núi Buller lúc 19h40.

Nhà vật lý thiên văn và thiên văn học, Giáo sư Jonti Horner từ Đại học Southern Queensland, xác nhận thiên thạch này đã thắp sáng bầu trời.

“Chắc chắn đó là một thiên thạch. Với độ sáng này của nó, chúng tôi gọi nó là ‘quả cầu lửa' (fireball) - tức là một thiên thạch sáng hơn cả sao Kim khi nhìn từ Trái Đất”, Horner giải thích.

“Từ độ sáng và và tiếng nổ siêu thanh vang vọng khắp nơi vài phút sau khi nó xuất hiện, có vẻ như một số mảnh đã rơi xuống đất”.

Ông cho biết đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy gì, nhưng điều này không lạ vì việc tìm thiên thạch rất khó.

“Bạn gần như phải là chuyên gia mới nhận ra thứ mình nhìn thấy thực sự là thứ mình đang tìm”, ông nói.

Horner cho biết Australian Desert Fireball Network do Đại học Curtin điều hành có một mạng lưới camera để ghi lại những sự kiện như vậy.

Ông ước tính mỗi năm Australia sẽ chứng kiến hiện tượng thiên thạch rơi giống như đêm 10/8 khoảng 5-10 lần.

Minh An

