Quan chức Mỹ tiết lộ lý do ông Trump mở đợt tấn công mới vào Iran

Một quan chức Mỹ tiết lộ nguyên nhân khiến Tổng thống Donald Trump quyết định mở thêm đợt tấn công nhằm vào Iran.

Mỹ mở đợt tấn công mới vào Iran. Ảnh: Press TV

Một quan chức Mỹ tiết lộ quyết định của Tổng thống Donald Trump tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tối 8/7 xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có việc ông không hài lòng khi eo biển Hormuz vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải và việc Iran tiếp tục tấn công các tàu thuyền trong thời gian ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Theo quan chức này, sự không hài lòng của ông Trump đã được thể hiện công khai khi ông trả lời báo giới tại Ankara. Tại đây, Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã "chấm dứt" và phát tín hiệu về khả năng mở thêm các đợt tấn công.

Nguồn tin cho biết thời điểm xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz đặc biệt khiến ông Trump không hài lòng, bởi chúng diễn ra khi ông đang tham dự các cuộc gặp với lãnh đạo nhiều nước bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Quan chức Mỹ cũng lưu ý, ông Trump ngày càng mất kiên nhẫn với tiến độ đàm phán giữa Washington và Tehran, đồng thời cho rằng Iran đang trì hoãn các cuộc thương lượng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Phát biểu với các phóng viên tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump cáo buộc Iran không nhất quán trong các cuộc đàm phán. Theo ông, Tehran từng cam kết sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân, nhưng sau đó lại phủ nhận việc nội dung này từng được thảo luận.

"Họ đồng ý rằng sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng sau đó họ tổ chức họp báo và nói rằng chúng tôi chưa từng thảo luận về vấn đề này. Ai có thể tin điều đó, khi đây gần như là trọng tâm của toàn bộ quá trình đàm phán?", ông Trump nói.