Đại sứ quán Anh, Na Uy gây sốt trước tứ kết World Cup

Đại sứ quán Anh và Na Uy tại Washington tung video hài hước lấy cảm hứng từ Harry Kane và Erling Haaland để hâm nóng bầu không khí trước cuộc đối đầu ở tứ kết World Cup.

Ngày 10/7, Đại sứ quán Anh và Đại sứ quán Na Uy tại Mỹ đã có màn “cà khịa” hài hước trên mạng xã hội trước cuộc đối đầu giữa tuyển Anh và tuyển Na Uy ở tứ kết FIFA World Cup 2026, theo tờ The Hill.

Harry Kane (Trái) và Erling Haaland (Phải) là hai trong số những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Ảnh: Profimedia.

Bài đăng xoay quanh màn cạnh tranh đầy thiện chí giữa ngôi sao Na Uy Erling Haaland và tiền đạo người Anh Harry Kane. Ngoài thời gian khoác áo đội tuyển quốc gia, Haaland còn thi đấu ở vị trí tiền đạo cho CLB Manchester City tại giải Ngoại hạng Anh.

"Mọi thứ đang trở nên khá kỳ lạ trước trận đại chiến Anh - Na Uy tại Miami", Đại sứ quán Anh viết trên Facebook.

Đoạn video được quay bên trong đại sứ quán hai nước với chú thích: "Không chỉ các hậu vệ mới bị Kane và Haaland ám ảnh".

Tại Đại sứ quán Anh, những bức ảnh của Haaland được giấu khắp nơi, từ cốc cà phê đến buồng điện thoại.

Video sau đó chuyển sang cảnh Kane cũng “ám ảnh” Đại sứ quán Na Uy, nằm ngay trên cùng con phố với Đại sứ quán Anh. Về cuối video, một người đeo mặt nạ Kane hù dọa các nhân viên, trước khi bị mô hình bìa cứng của Haaland đánh bại.

Đại sứ quán Anh, Na Uy tung video 'cà khịa' trước tứ kết World Cup Trước trận tứ kết World Cup giữa Anh và Na Uy, đại sứ quán hai nước tại Washington đăng video hài hước về Harry Kane và Erling Haaland, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Hôm 9/7, ông Christian Turner và ông Anniken Huitfeldt cũng gặp nhau thưởng trà trước thềm trận đấu lớn.

Trận tứ kết sắp tới sẽ chứng kiến màn so tài giữa hai đội trưởng đội tuyển quốc gia, đồng thời là những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển của mình. Cả hai đều đang thể hiện phong độ ấn tượng tại giải đấu.

Thủ tướng Canada Mark Carney cũng đùa với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ rằng ông muốn “mượn” Haaland cho đội tuyển Canada ở kỳ World Cup tiếp theo.

“Khả năng phối hợp tác chiến cũng đồng nghĩa với việc chia sẻ nhân lực. Vì vậy, ở kỳ World Cup tới, nếu ông có thể chia sẻ Erling Haaland cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn”, ông Carney nói.

Trong khi Kane, 32 tuổi, vừa trải qua một trong những mùa giải hay nhất sự nghiệp khi giúp Bayern Munich vô địch Bundesliga, thì Haaland, 25 tuổi, cũng duy trì thành tích ghi bàn xuất sắc trong màu áo Manchester City và đội tuyển Na Uy.

Tại World Cup năm nay, tiền đạo người Na Uy đã ghi 7 bàn sau 4 lần ra sân, còn đội trưởng tuyển Anh ghi 6 bàn.