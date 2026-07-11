Cơn sốt World Cup đẩy dòng tiền tỷ USD vào các sàn cá cược

Sức hút từ World Cup thúc đẩy hàng tỷ USD đổ vào các sàn cá cược, giúp tân binh Rothera bành trướng nhanh chóng và đe dọa trực tiếp vị thế của các nền tảng đi trước.

Toàn cảnh sân vận động Los Angeles ở Inglewood, bang California (Mỹ) trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ, ngày 10/7. Ảnh: Reuters.

FIFA World Cup 2026 đang thu hút sự quan tâm cuồng nhiệt, đẩy dòng tiền đổ vào các hoạt động cá cược trên nền tảng Rothera vượt mức 3 tỷ USD . Rothera là một thị trường dự đoán mới ra mắt vài tháng trước, dưới sự chống lưng của Công ty thị trường Robinhood và Tập đoàn quốc tế Susquehanna, theo Bloomberg.

Rothera bắt đầu nhận đặt cược từ tháng 5 và đang bành trướng rất nhanh. Theo dữ liệu từ trang theo dõi thị trường dự đoán Greed, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của nền tảng này trong tháng 7 đã tăng vọt 86% so với tháng 6, đạt mức 118 triệu USD .

Thậm chí trong vài ngày gần đây, hoạt động cá cược tại nền tảng này đã bám đuổi sát nút hệ thống tại Mỹ của Polymarket, một nền tảng ra mắt vào cuối năm ngoái.

Dù Rothera vẫn chưa thể bắt kịp khối lượng giao dịch của các sàn quốc tế lớn như Polymarket hay Kalshi, nhưng tốc độ tăng trưởng của tân binh này trong mùa World Cup lại vượt trội hơn hẳn. Điều này cho thấy Rothera hoàn toàn có khả năng đe dọa trực tiếp vị thế của các nền tảng đi trước.

Được đặt tên theo một căn cứ nghiên cứu ở Nam Cực, Rothera là một trong những cái tên mới nhất gia nhập thế giới thị trường dự đoán - thực chất là một hình thức cá cược núp bóng.

Rothera cung cấp các hợp đồng dự đoán dạng “có” hoặc “không” đối với các trận bóng chày nhà nghề, các sự kiện kinh tế và World Cup. Giải đấu bóng đá này đã tạo cú hích cho các sàn dự đoán khi người hâm mộ đặt cược vào từng trận đấu, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cũng như đội sẽ vô địch.

Người chơi có thể đặt cược trên Rothera thông qua ứng dụng Robinhood. Tuy nhiên, công ty này đang tìm cách bắt tay thêm với nhiều nhà môi giới khác, sau khi hút được hơn 3 tỷ USD tiền cược kể từ khi ra mắt.

"Chúng tôi đang tích cực đàm phán với vài bên nữa, bao gồm cả các nhà môi giới nhỏ lẻ lẫn các tổ chức lớn", ông Thomas Chippas, Giám đốc điều hành (CEO) kiêm đồng sáng lập của Rothera, cho biết. Ông nói thêm rằng công ty đã có khoảng sáu nhà tạo lập thị trường hỗ trợ ngoài Susquehanna, nhưng từ chối tiết lộ danh tính.

Công ty khởi nghiệp này là một liên doanh giữa Robinhood và Susquehanna. Chủ sở hữu trước đây là Công ty cổ phần quốc tế Miami vẫn giữ một lượng cổ phần nhỏ.

Các sàn giao dịch tài sản mới thường đối mặt với một bài toán nan giải: khó thu hút khách hàng nếu thiếu thanh khoản, nhưng lại không thể tạo thanh khoản nếu thiếu khách hàng.

Tuy nhiên, với sự tiếp tay từ Robinhood và Susquehanna, “chúng tôi đã vượt qua được cái bẫy luẩn quẩn về thanh khoản đó”, ông Matt Trudeau, Chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Rothera, phát biểu.

Nhiều chuyên gia tài chính cảnh báo việc các ứng dụng phổ biến như Robinhood tích hợp Rothera đang bình thường hóa hành vi đánh bạc, biến những rủi ro tài chính nghiêm trọng thành trò tiêu khiển độc hại, đặc biệt với giới trẻ.

"Trong cả cá cược lẫn giao dịch trực tuyến, việc không thể tự đặt ra và tuân thủ giới hạn, cũng như những hậu quả để lại, đều giống nhau đến đáng sợ", ông Keith Whyte, Giám đốc điều hành Hội đồng quốc gia Mỹ về vấn đề cờ bạc, nhấn mạnh.

Ông cũng đề xuất các ứng dụng này cần thiết lập tính năng tự giới hạn hạn mức và danh sách tự cấm tham gia tương tự các sòng bạc.