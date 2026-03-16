TT Trump: Có thể sớm có thỏa thuận với Cuba

  Thứ hai, 16/3/2026 17:15 (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành các cuộc trao đổi với Cuba và hai bên có thể sớm đạt được một thỏa thuận, song ưu tiên hiện tại của Mỹ vẫn là xử lý vấn đề Iran.

Phát biểu ngày 16/3, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang thảo luận với Cuba về khả năng đạt được một thỏa thuận mới trong quan hệ song phương, vốn đã nhiều năm căng thẳng.

“Cuba cũng muốn đạt được một thỏa thuận và tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm hoặc đạt được thỏa thuận hoặc sẽ làm những gì cần phải làm”, ông Trump nói.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng ưu tiên trước mắt của Washington vẫn là tình hình tại Iran.

“Chúng tôi đang nói chuyện với Cuba, nhưng trước hết chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề Iran rồi mới đến Cuba”, ông nói thêm.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Havana vẫn ở trạng thái căng thẳng sau nhiều năm chịu tác động của các lệnh trừng phạt, bất đồng ngoại giao cũng như tranh cãi liên quan đến vấn đề di cư và an ninh khu vực.

Trong nhiều năm qua, chính sách của Mỹ đối với Cuba liên tục thay đổi, từ nỗ lực bình thường hóa quan hệ cho đến việc siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Các đồng minh khu vực cũng như giới đầu tư quốc tế hiện đang theo dõi chặt chẽ các tín hiệu từ Nhà Trắng nhằm đánh giá khả năng Washington điều chỉnh chính sách đối với Havana trong thời gian tới.

Dù chưa có thông tin cụ thể về nội dung các cuộc trao đổi hiện nay, tuyên bố của Tổng thống Trump cho thấy khả năng xuất hiện những bước chuyển mới trong quan hệ Mỹ - Cuba.

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Trump Donald Trump Mỹ Pháp Cuba La Habana Mỹ Latinh Mỹ Tổng thống Mỹ

