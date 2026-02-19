Tướng Mỹ bất ngờ thăm Venezuela

Tư lệnh phụ trách lực lượng Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh, Tướng Francis L. Donovan, đã có chuyến thăm bất ngờ tới Venezuela để thảo luận về vấn đề an ninh.

Tướng Mỹ Francis L. Donovan, đặc phái viên Mỹ tại Venezuela Laura Farnsworth Dogu và quan chức cấp cao Lầu Năm Góc Joseph M. Humire chụp ảnh tại Caracas, ngày 18/2. Ảnh: U.S. Southern Command.

Theo nguồn tin từ các quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, đây là chuyến đi đầu tiên của một phái đoàn quân sự Mỹ tới Venezuela kể từ khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc đột kích ngày 3/1.

Thông tin từ chính phủ Venezuela cũng cho biết phái đoàn quân sự Mỹ đã gặp Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino và Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello. Hai bên nhất trí hợp tác chống buôn bán ma túy, chống khủng bố và thống nhất một số vấn đề di cư.

Điều đáng chú ý là ông Padrino và ông Cabello đều từng phải đối mặt với các cáo trạng tại Mỹ liên quan đến buôn bán ma túy.

Chuyến thăm của tướng quân đội Mỹ diễn ra sau chuyến đi tới Caracas của Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright trong tuần trước. Hai chuyến thăm của quan chức Mỹ tới Venezuela cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang chú trọng con đường ngoại giao với Venezuela.

Trước đó, Washington cho biết sẽ quản lý hoạt động kinh doanh dầu mỏ của Venezuela trong thời hạn không xác định, đồng thời duy trì sự hiện diện hải quân đáng kể tại vùng biển Caribe. Tại đây, quân đội Mỹ vẫn tiến hành không kích các tàu nghi chở ma túy, đồng thời phối hợp với lực lượng Tuần duyên để chặn bắt các tàu chở dầu có liên quan tới dầu mỏ Venezuela.

Phía Venezuela nhấn mạnh ngoại giao là con đường ưu tiên trong quan hệ với Washington. Mỹ mong muốn Caracas trong ngắn hạn cắt giảm quan hệ với các đối thủ của Washington và mở cửa cho doanh nghiệp Mỹ. Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới.

Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Miguel Angel Perez viết trên mạng xã hội X rằng chuyến thăm của phái đoàn quân sự Mỹ “tái khẳng định ngoại giao phải là cơ chế để giải quyết khác biệt và xử lý các vấn đề song phương cũng như khu vực”.

Bộ Tư lệnh Miền Nam nước Mỹ cho biết Tướng Donovan cùng quan chức cấp cao Lầu Năm Góc Joseph M. Humire tham gia các cuộc đối thoại tại Venezuela với sự đồng hành của bà Laura Farnsworth Dogu, tân đặc phái viên Mỹ tại Venezuela.

Theo Bộ này, các cuộc thảo luận tập trung vào môi trường an ninh, các bước bảo đảm triển khai kế hoạch ba giai đoạn của Tổng thống Trump, đặc biệt là việc ổn định Venezuela, cũng như tầm quan trọng của an ninh chung trên toàn Tây Bán cầu.

Trong bài đăng riêng của Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela, bà Dogu gọi đây là “một ngày mang tính lịch sử” trong việc thực hiện mục tiêu “một Venezuela liên kết với Mỹ”.

Trong nhiều năm, các chuyến thăm Caracas của quan chức cấp cao Mỹ hầu như không diễn ra do quan hệ song phương căng thẳng nghiêm trọng.