Nhiều hãng hàng không quốc tế nối lại chuyến bay đến Venezuela

Ít nhất 6 hãng hàng không quốc tế sẽ nối lại các chuyến bay đến Venezuela, sau khoảng thời gian tạm hoãn trước các khuyến cáo từ Mỹ liên quan đến an toàn không phận nước này.

Trong thời gian tới, ít nhất 6 hãng bay quốc tế sẽ nối lại các chuyến bay tới Venezuela. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Hiệp hội các Đại lý Du lịch và Lữ hành Venezuela (AVAVIT), bà Vicky Herrera, cho biết trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 3, ít nhất 6 hãng hàng không quốc tế sẽ nối lại các chuyến bay đến Caracas. Trước đó, Wingo đã nối lại đường bay Bogotá - Caracas từ ngày 16/1 và dự kiến khôi phục các chuyến bay từ Medellín vào ngày 1/3, theo hãng tin Venezuela Orinoco Tribune.

Cụ thể, vào ngày 9/2 (giờ địa phương), LATAM Airlines Colombia thông báo sẽ nối lại các chuyến bay giữa Bogotá và Caracas từ ngày 23/2, với 4 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Hãng bay dự kiến tăng tần suất khai thác chuyến bay hàng ngày từ 1/4, tùy thuộc vào sự phê duyệt của các cơ quan hàng không 2 nước.

Bà Erika Zarante,Tổng giám đốc LATAM Airlines Colombia, cho biết hãng có mối quan tâm rõ ràng và lâu dài trong việc tiếp tục mở rộng hoạt động tại Venezuela. "Với tư cách là một tập đoàn hàng không hàng đầu trong khu vực, chúng tôi có trách nhiệm và năng lực đóng góp thông qua việc xây dựng mạng lưới kết nối hàng không mạnh mẽ và bền vững", bà nói.

Việc khôi phục đường bay này sẽ giúp hành khách đi và đến Caracas có thể quá cảnh qua Bogotá, từ đó kết nối với 23 điểm đến nội địa và hơn 140 đường bay quốc tế do tập đoàn khai thác tại châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Đại Dương.

Ngoài ra, Avianca sẽ khôi phục các chuyến bay hàng ngày từ ngày 12/2, trong khi Air Europa nối lại các chuyến bay giữa Madrid và Caracas từ ngày 17/2, tiếp theo là Láser vào ngày 18/2. Plus Ultra sẽ quay lại khai thác từ ngày 3/3 với 2 chuyến mỗi tuần và dự kiến mở rộng tần suất vào cuối tháng. Còn Turkish Airlines thông báo sẽ tái khởi động đường bay Istanbul - Caracas từ ngày 3/3.

Cũng trong ngày 9/2, hãng hàng không Tây Ban Nha Air Europa cho biết sẽ từng bước nối lại các chuyến bay từ Madrid tới Caracas trong tháng này, sau khi dịch vụ bị tạm dừng vào tháng 11/2025 do căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela, theo Reuters.

Theo kế hoạch, Air Europa sẽ khai thác các chuyến bay vào ngày 17, 20 và 22/2, tuy nhiên hãng chưa công bố thời điểm khôi phục hoàn toàn tần suất 5 chuyến mỗi tuần trên đường bay Madrid - Caracas.

Air Europa nằm trong danh sách dài các hãng hàng không từng ngừng khai thác các chuyến bay đi và đến Venezuela, sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo về một "tình huống tiềm ẩn nguy hiểm" khi bay qua không phận nước này.

Về phía Iberia, hãng hàng không quốc gia Tây Ban Nha này cũng đã hủy các chuyến bay tới Caracas vào tháng 11 và dự kiến sẽ nối lại hoạt động vào tháng 4 năm nay.

Trước đó, ngày 3/1 (giờ địa phương) Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa ông tới New York với các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào cuối tháng 1 rằng ông có kế hoạch mở lại không phận Venezuela, sau cuộc thảo luận với quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez.