Venezuela mắc kẹt trong khoản nợ 6 tỷ USD với 2 tập đoàn châu Âu

Nỗ lực hồi sinh ngành dầu khí Venezuela gặp trục trặc lớn với khoản nợ khổng lồ chưa thanh toán cho hai tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Âu là Eni (Italy) và Repsol (Tây Ban Nha).

Chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump gặp trở ngại lớn đối với các khoản nợ của Venezuela. Ảnh: Reuters.

Theo Wall Street Journal, chính phủ Venezuela đang nợ hai tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Âu là Eni (Italy) và Repsol (Tây Ban Nha) mỗi đơn vị khoảng 3 tỷ USD tiền khí đốt đã cung cấp trong nhiều năm qua, nâng tổng giá trị công nợ lên hơn 6 tỷ USD .

Khoản nợ này không chỉ gây áp lực lên quan hệ với các đối tác nước ngoài, mà còn đe dọa trực tiếp an ninh năng lượng và ổn định xã hội của quốc gia Nam Mỹ đang lâm vào khủng hoảng.

Trong nhiều năm, Eni và Repsol khai thác khí đốt từ mỏ Perla - một trong những mỏ khí ngoài khơi lớn nhất Nam Mỹ - và cung cấp trực tiếp cho công ty dầu khí quốc doanh Venezuela, PDVSA.

Ước tính khoảng 40% lượng khí đốt tiêu thụ nội địa của Venezuela hiện phụ thuộc vào nguồn cung này, phục vụ sản xuất điện, công nghiệp nặng và sinh hoạt dân cư.

Tuy nhiên, kể từ tháng 3 năm ngoái, hai tập đoàn châu Âu không còn nhận được thanh toán sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối gia hạn giấy phép miễn trừ trừng phạt.

Trước đó, cơ chế đặc biệt cho phép Eni và Repsol được nhận dầu thô Venezuela thay cho tiền mặt nhằm bù đắp chi phí và lợi nhuận. Khi cơ chế này bị hủy bỏ, dòng tiền lập tức bị “đóng băng”.

Theo Reuters, Eni và Repsol hiện rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Việc ngừng cung cấp khí đốt có thể gây ra khủng hoảng điện và bất ổn xã hội nghiêm trọng tại Venezuela, nhưng tiếp tục khai thác mà không được trả tiền lại khiến 2 tập đoàn chịu lỗ ngày càng lớn.

Trong bối cảnh đó, việc ông Trump phát tín hiệu sẵn sàng “tái can dự có điều kiện” vào Venezuela sau khi chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro sụp đổ được xem là cơ hội hiếm hoi để tháo gỡ thế bế tắc.

Tuần trước, theo Wall Street Journal, Eni và Repsol đã gửi kiến nghị lên chính quyền Mỹ, đề xuất cho phép tiếp tục xuất khẩu dầu thô Venezuela như một hình thức thanh toán nợ khí đốt.

Bên ngoài một khu chế xuất dầu quốc doanh của Venezuela. Ảnh: Reuters.

Nếu được chấp thuận, đây sẽ là một bước đi quan trọng, không chỉ giúp hai tập đoàn châu Âu thu hồi vốn mà còn mở đường cho việc mở rộng đầu tư vào ngành dầu khí Venezuela - lĩnh vực từng là trụ cột kinh tế của quốc gia này.

Tại một hội nghị năng lượng do Nhà Trắng tổ chức gần đây, CEO Repsol Josu Jon Imaz khẳng định công ty sẵn sàng tăng gấp 3 sản lượng khai thác tại Venezuela trong vài năm tới nếu môi trường pháp lý và trừng phạt được nới lỏng. CEO Eni Claudio Descalzi cũng nhấn mạnh việc duy trì dòng khí đốt là “thiết yếu để tránh những hệ lụy xã hội nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, cả hai tập đoàn đều tránh đề cập trực diện đến rào cản lớn nhất: hệ thống trừng phạt tài chính của Mỹ, vốn khiến mọi giao dịch với PDVSA trở nên rủi ro và phức tạp. Hiện tại, chỉ Chevron của Mỹ vẫn được Washington cấp giấy phép đặc biệt để tiếp tục xuất khẩu dầu thô Venezuela.

Theo Financial Times, trong khi Eni và Repsol chấp nhận “chịu đựng” để bảo toàn tài sản dài hạn, nhiều tập đoàn dầu khí lớn khác lại đứng ngoài cuộc.

CEO ExxonMobil Darren Woods thẳng thắn nhận định Venezuela hiện “không thể đầu tư được” do bất ổn chính trị kéo dài và chi phí khổng lồ để phục hồi hạ tầng xuống cấp. TotalEnergies cũng bày tỏ quan ngại về tính khả thi tài chính và vấn đề phát thải khi khai thác dầu nặng tại quốc gia này.

Một ngoại lệ hiếm hoi là Shell. Theo Bloomberg, tập đoàn Anh - Hà Lan đang quan tâm tới mỏ khí Dragon ngoài khơi Venezuela, với kế hoạch đưa khí đốt sang nhà máy LNG tại Trinidad và Tobago. Dự án này, nếu được bật đèn xanh, có thể giúp Venezuela từng bước tái hòa nhập vào thị trường năng lượng khu vực mà không phụ thuộc hoàn toàn vào dầu thô.

Giới phân tích cho rằng câu chuyện Eni và Repsol mắc kẹt với khoản nợ 6 tỷ USD là minh chứng rõ ràng cho “cái giá của trừng phạt kéo dài”. Ngay cả khi cánh cửa đầu tư dần mở lại, Venezuela vẫn phải đối mặt với bài toán niềm tin, pháp lý và tài chính nếu muốn thuyết phục các tập đoàn năng lượng toàn cầu quay trở lại.