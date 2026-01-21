Mỹ bắt đầu bán 50 triệu thùng dầu của Venezuela

Venezuela đã nhận được 300 triệu USD từ hoạt động bán dầu, đánh dấu khoản thu đầu tiên trong thỏa thuận cung ứng 50 triệu thùng dầu giữa Mỹ và Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, Washington DC, Mỹ, ngày 14/1. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, phát biểu ngày 20/1, Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez, cho biết khoản tiền nói trên là một phần trong tổng số 500 triệu USD dự kiến thu được từ đợt bán dầu đầu tiên của Venezuela cho Mỹ.

“Chúng tôi đã nhận được tiền từ việc bán dầu. Trong khoản 500 triệu USD đầu tiên, Venezuela đã thu về 300 triệu USD ”, bà Rodriguez nói tại một sự kiện ở Caracas.

Theo bà, nguồn tiền này sẽ được sử dụng thông qua thị trường ngoại hối trong nước, với sự tham gia của các ngân hàng cấp quốc gia và Ngân hàng Trung ương Venezuela, nhằm ổn định thị trường tại quốc gia Nam Mỹ, bảo vệ thu nhập cũng như sức mua của người dân.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã lấy 50 triệu thùng dầu từ Venezuela và đang bán dần ra thị trường mở.

Tuần trước, chính phủ Venezuela đã thông báo cho 4 ngân hàng trong nước về việc phân chia 300 triệu USD doanh thu từ việc bán dầu mỏ được gửi trong một tài khoản tại Qatar. Số tiền này sẽ giúp các ngân hàng của Venezuela bán đồng USD cho các doanh nghiệp tại Venezuela đang cần có ngoại tệ để nhập khẩu nguyên vật liệu.

Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Jorge Rodriguez, phát biểu trước truyền thông trong cuộc họp báo tại Caracas (Venezuela) ngày 20/1. Ảnh: Reuters.

Trong một diễn biến khác, ông Jorge Rodriguez, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, cho biết dự luật cải cách luật dầu khí của Venezuela dự kiến sẽ được đưa ra thảo luận trong tuần này. Theo ông, dự thảo cải cách sẽ dựa trên mô hình hợp tác từng được triển khai dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro, song chưa công bố chi tiết.

Trước đó, bà Delcy Rodriguez đã nói với các nghị sĩ rằng chính phủ ủng hộ việc sửa đổi luật dầu khí nhằm thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Hiện luật dầu khí Venezuela công nhận mô hình liên doanh duy nhất do tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA kiểm soát.

Dù vậy, trong những năm gần đây, nước này đã áp dụng thêm các “hợp đồng tham gia sản xuất” cho các đối tác mới, với điều khoản chưa được công bố đầy đủ. Ông Jorge Rodriguez nhấn mạnh các hợp đồng công nhận các hình thức hợp tác mới sẽ là “yếu tố then chốt cần được thể hiện trong lần sửa đổi luật sắp tới”.

Cũng trong ngày 20/1, quân đội Mỹ cho biết đã bắt giữ tàu chở dầu thứ 7 có liên quan đến dầu mỏ bị trừng phạt của Venezuela. Hoạt động chặn bắt diễn ra trên vùng biển Caribe. Động thái này cho thấy chiến dịch kiểm soát dòng chảy dầu mỏ của Venezuela do Tổng thống Trump phát động vẫn đang siết chặt.

Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Mỹ (SOUTHCOM), đơn vị đang triển khai nhiều tàu chiến cùng hàng nghìn binh sĩ trên vùng biển Caribe, cho biết đã chặn bắt tàu Sagitta “mà không xảy ra sự cố nào”.

“Việc bắt giữ thêm một tàu chở dầu hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa các tàu bị trừng phạt trên vùng biển Caribe cho thấy quyết tâm của chúng tôi trong việc đảm bảo rằng, chỉ những lô dầu được phối hợp đúng cách và hợp pháp mới có thể rời khỏi Venezuela”, SOUTHCOM nêu trong thông cáo chính thức.

Hiện tại, Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington có kế hoạch phối hợp với Venezuela khai thác nguồn tài nguyên dầu mỏ trong thời gian dài, kế hoạch trị giá ít nhất 100 tỷ USD có mục tiêu tái thiết ngành dầu khí của Venezuela vốn đã suy thoái nghiêm trọng trong những năm gần đây.