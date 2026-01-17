Con trai ông Maduro công khai ủng hộ Tổng thống lâm thời Venezuela

Con trai của tổng thống Nicolas Maduro cho biết ông đã nhận được tin nhắn từ cha và mẹ mình và bày tỏ sự tin tưởng ở Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez và đội ngũ đang lãnh đạo đất nước.

Bà Delcy Rodriguez chào đón con trai ông Nicolas Maduro vào ngày 5/1/2025. Ảnh: Reuters

Theo Bloomberg, Nicolas Maduro Guerra, con trai nhà lãnh đạo Maduro, là gương mặt quen thuộc trên chính trường Venezuela trong những năm gần đây. Tham gia chính trị từ sớm trong các tổ chức thanh niên cánh tả, hiện ông là nghị sĩ Quốc hội thuộc đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền.

Tại Venezuela, những tín hiệu ủng hộ Tổng thống Rodriguez đã bắt đầu xuất hiện công khai. Nicolas Maduro Guerra, con trai nhà lãnh đạo Maduro, hiện là dân biểu, bày tỏ sự tin tưởng ở bà Rodriguez và đội ngũ đang lãnh đạo đất nước.

Tại cuộc tuần hành ngày thứ Tư, đám đông người ủng hộ đồng thanh hô vang khẩu hiệu: "Delcy, tiến lên, bà có sự tin tưởng của chúng tôi". Khẩu hiệu này sau đó đã được đưa vào video quảng bá trên truyền hình nhà nước kèm theo hình ảnh đồ họa của bà Rodriguez.

Venezuela tiếp tục cải tổ nội các

Trong những ngày qua, bà Rodriguez liên tục khẳng định vị thế qua việc chủ trì các cuộc họp cấp cao, đón tiếp đặc phái viên quốc tế cùng giới truyền thông tại Cung điện Miraflores, và hội đàm riêng với các nhà ngoại giao.

Những động thái khác mang tính hệ trọng hơn nữa, bao gồm việc định hình lại Nội các và bộ máy an ninh. Bà Rodriguez đã công bố một loạt điều chỉnh nhân sự quan trọng trong nội các.

Ngày 16/1, cựu Bộ trưởng Thông tin Freddy Nanez được điều động sang Bộ Môi trường, nhường lại vị trí cũ cho nhà báo Miguel Perez Pirela. Các vị trí lãnh đạo tại Bộ Dầu khí và tập đoàn năng lượng nhà nước PDVSA đang trong quá trình xem xét. Trong thời gian này, bà Rodriguez vẫn tiếp tục kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Dầu khí.

Cùng ngày, bà Rodríguez đã bổ nhiệm ông Anibal Coronado làm Bộ trưởng Giao thông, sáp nhập Bộ Công nghiệp với Bộ Thương mại. Trong khi đó, ông Alex Saab thôi giữ chức Bộ trưởng Công nghiệp và sẽ đảm nhận những nhiệm vụ mới.

Trước đó, bà Rodriguez đã thực hiện hàng loạt bổ nhiệm then chốt như đưa Thống đốc Ngân hàng Trung ương Calixto Ortega lên làm Phó Tổng thống phụ trách kinh tế và cử ông Juan Escalona giữ chức Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống.

Lực lượng an ninh và các bộ ngành cũng được cải tổ mạnh mẽ, bao gồm việc thay thế lãnh đạo Cảnh vệ Tổng thống và sáp nhập các bộ chuyên trách dưới quyền điều hành của những nhân sự tin cậy. Bên cạnh đó, các cố vấn kinh tế kỳ cựu và những gương mặt ngoại giao như Felix Plasencia đang được trọng dụng để củng cố quyền lực nội bộ và cải thiện quan hệ với Mỹ.

Hôm qua 16/1, Tổng thống Rodríguez lần đầu gửi thông điệp quốc gia, công bố chính sách mở cửa ngành dầu mỏ cho nước ngoài và cam kết dùng nguồn thu này phục hồi hạ tầng, y tế. Bà thể hiện thái độ ôn hòa khi kêu gọi nối lại ngoại giao với Mỹ, đồng thời cũng chỉ trích vụ chính quyền Washington đã bắt giữ vợ chồng ông Maduro.

David Smilde, giáo sư và chuyên gia về Venezuela tại Đại học Tulane, nhận định: "Bà ấy đang đi trên dây, cố gắng làm hài lòng Mỹ đồng thời nỗ lực giữ cho nội bộ Chavismo đoàn kết. Cho đến nay bà ấy đã thành công và Tổng thống Donald Trump "có vẻ như khá hài lòng".

Cảnh sát trên con đường dẫn đến Cung điện Miraflores ở Caracas, Venezuela. Ảnh: Reuters.

Nỗ lực trở lại cuộc sống bình thường

Venezuela tuyên bố nước này đang ở trong trạng thái “hoàn toàn bình yên, hòa bình và ổn định”.

Carlos Pérez cho biết người dân ở thành phố San Cristóbal của Venezuela, nằm gần biên giới với Colombia, vẫn đang duy trì cuộc sống thường ngày, bất chấp sự bất ổn sau cuộc vụ đột kích của Mỹ.

​​Sau nhiều năm trải qua khủng hoảng, Pérez (66 tuổi), cho hay người dân Venezuela ​​biết cách vượt qua nghịch cảnh. Gia đình, bạn bè và hàng xóm của ông hiện chuẩn bị để đối mặt với bất cứ điều gì có thể xảy ra.

Sau chiến dịch quân sự của Mỹ, quân đội Colombia đã bố trí binh lính và xe tăng dưới chân cầu để chuẩn bị cho dòng người Venezuela dự kiến tràn vào. Tuy nhiên, không có sự gia tăng đột biến về số người vượt biên và giao thông qua lại vẫn diễn ra bình thường, theo CBC.

"Chúng tôi đang chờ đợi điều tốt đẹp hơn sẽ đến", bà Escolastica Rodríguez (72 tuổi), đi cùng chuyến, chia sẻ.

Dù còn nhiều thách thức, chính phủ Venezuela đang nỗ lực ổn định xã hội, tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng sau cuộc không kích của Mỹ, đồng thời kêu gọi hòa bình và đối thoại quốc tế.