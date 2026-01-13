Cận vệ của ông Maduro được bổ nhiệm vào nội các Venezuela

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez hôm 12/1 đã bổ nhiệm cựu cận vệ của ông Nicolas Maduro vào nội các nước này.

Ông Juan Escalona chụp cùng vợ chồng Tổng thống Maduro. Ảnh: elcolombiano.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã chỉ định Đại úy Juan Escalona giữ chức Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống, theo NDTV.

Đây là cơ quan phụ trách điều phối lịch làm việc, quản lý chương trình nghị sự của nhà lãnh đạo quốc gia, đồng thời là đầu mối liên lạc với các cơ quan chính quyền. Động thái trên là một trong những thay đổi nội các đầu tiên của chính quyền bà Rodriguez.

Ông Escalona từng là trợ lý của cố Tổng thống Hugo Chavez, sau đó gia nhập đội ngũ an ninh của ông Maduro cho đến khi ông Maduro và vợ bị Mỹ bắt vào ngày 3/1.

Cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela đã khiến khoảng 55 thành viên trong đội an ninh của ông Maduro thiệt mạng, trong đó có 32 người Cuba.

Việc ông Escalona xuất hiện tại cuộc họp nội các đầu tiên của bà Rodriguez vào tuần trước đã dập tắt các tin đồn cho rằng ông thiệt mạng trong cuộc không kích.

Bà Rodriguez trước đó cũng bổ nhiệm tướng Gonzalez Lopez làm người đứng đầu của Đội cận vệ Phủ Tổng thống kiêm lãnh đạo tình báo quân sự Venezuela.

Một sĩ quan quân đội khác, Anibal Coronado, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Môi trường Venezuela.

Bà Rodriguez đã công bố các quyết định nhân sự này trên Telegram, đồng thời ca ngợi lòng trung thành và kinh nghiệm của ông Escalona.

Trong khi đó, ở New York, thẩm phán Alvin K. Hellerstein ngày 12/1 ra phán quyết chấm dứt tranh chấp về việc ai sẽ đứng ra bào chữa cho ông Maduro, ABC News đưa tin.

Ban đầu, luật sư Bruce Fein, cựu quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Mỹ, nộp đơn xin tham gia nhóm bào chữa cho ông Maduro và được thẩm phán Hellerstein chấp thuận.

Trong các tài liệu tòa án, Fein cho hay “những cá nhân có vị trí đáng tin cậy” trong vòng thân cận hay gia đình của ông Maduro đã tìm kiếm sự giúp đỡ của ông. Fein khẳng định rằng ông Maduro “bày tỏ mong muốn” được ông “giúp đỡ trong vấn đề này”.

Tuy nhiên, luật sư chính của ông Maduro, Barry Pollack, cho hay ông đã nói chuyện và ông Maduro xác nhận không biết Fein, cũng như chưa từng liên lạc.

Fein sau đó thừa nhận ông chưa từng có bất cứ liên hệ trực tiếp nào với ông Maduro như qua điện thoại, gọi video hay hình thức khác.

Thẩm phán Hellerstein, sau đó, đảo ngược quyết định và ra phán quyết bằng văn bản rằng chỉ có ông Maduro mới có quyền thuê Fein làm luật sư, không phải những cá nhân chưa xác định danh tính.